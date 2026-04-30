Meme Kanseriyle Savaşıyor! Serap Paköz Tedavi Sürecini Paylaştı

Hastalığı ve tedavi süreci hakkında sosyal medya üzerinden sevenlerini bilgilendirmeye devam eden Paköz, bu kez kemoterapi ve immünoterapi gördüğü anları paylaştı. Duygularını şöyle aktardı:

'Uzun bir gün olduğu için 3 bölüme paylaştıracağım.

O zaman bu ilk bölüme;​

Bölüm 1: 'Şafak Vakti: Şifaya Uyanış' diyelim.

Bazı sabahlar, güneşten önce uyanmanız gerekir...

🕊️ Saat 05:00. Henüz şehir uykudayken, ben şifaya giden yolun hazırlıklarına başlıyorum.

Ben haftada bir gün kemoterapi, 3 haftada bir gün de kemoterapi + ümmünoterapi alıyorum.

Bu rutin 3 ay sonra değişecek.

Kemoterapi günleri benim için sadece bir tedavi günü değil; bir disiplin, bir odaklanma ve hayata yeniden 'merhaba' deme günü.

​05:00 uyanış, 08:00 hastane ve porttan kan alımı...

🏥 Her tahlil, her bekleyiş bizi finale bir adım daha yaklaştırıyor. Yoruluyor muyuz? Evet. Ama sabahın o sessizliğinde kendime verdiğim sözü unutmuyorum:

Bu yolu zarafetle ve zaferle tamamlayacağız!

Ardından yaklaşık 3 saat süren o heyecanlı bekleyiş başlıyor. Sonuçlar 'tamam' dediğinde ise şifa damarlarımızdan akmaya başlıyor.

​Zor mu? Evet. Ama imkansız değil. Her tahlil sonucu bir umut, her seans zafere bir adım daha yaklaşmak demek. Biz bu yolu gülümseyerek, en şık halimizle ve sarsılmaz bir inançla yürüyoruz. Şimdi enerji toplama vakti! ✨💪

Belki saçlarımız dökülüyor, belki vücudumuz yoruluyor ama içimizdeki ışık her zamankinden daha parlak! ✨

Bu video benim değil, direncin ve hayata tutunmanın hikayesi. Adı ister kanser olsun ister başka bir şey; biz buradayız, ayaktayız ve şifalanıyoruz. 🕊️❤️💅'