Meme Kanseriyle Savaşıyor! Serap Paköz Tedavi Sürecini Paylaştı

Merve Ersoy - TV Editörü
30.04.2026 - 13:26

Gündüz kuşağı programlarıyla tanınan ünlü sunucu Serap Paköz, geçtiğimiz mart ayında kendisine meme kanseri teşhisi konulduğunu sosyal medya hesabından kamuoyuyla paylaşmıştı. Şimdi ise kemoterapi ve immünoterapi gördüğü anları içeren yeni bir paylaşım yaparak tedavi süresini anlattı.

Kanser hastası olduğunu açıklayan Serap Paköz kemoterapi sürecini anlatan bir paylaşım yaptı.

Serap Paköz, daha önce hastane odasından ve saçlarını kestirdiği anlara dair kesitleri sosyal medya hesabından paylaşmıştı. O paylaşımında şöyle demişti: '10 Mart gecesi sağlıklı bir kadın olarak uyudum, 11 Mart'ta ise 'meme kanseri' tanısı konmuş bir kadındım. 30 Mart'tan bu yana kemoterapi yolculuğum devam ediyor ve bugün o meşhur kuaför durağındayım. Saçlarımın dökülmesi bu sürecin bir parçası... Sarsıldım mı? Evet. Ama pes ettim mi? Asla!'

"Sevgili dostlar bugün size sabahtan itibaren bir kemoterapi + ümmünoterapi günü nasıl yaşanıyor kendi deneyimime dayanarak anlatacağım."

Hastalığı ve tedavi süreci hakkında sosyal medya üzerinden sevenlerini bilgilendirmeye devam eden Paköz, bu kez kemoterapi ve immünoterapi gördüğü anları paylaştı. Duygularını şöyle aktardı:

'Uzun bir gün olduğu için 3 bölüme paylaştıracağım.

O zaman bu ilk bölüme;​

Bölüm 1: 'Şafak Vakti: Şifaya Uyanış' diyelim.

Bazı sabahlar, güneşten önce uyanmanız gerekir...

🕊️ Saat 05:00. Henüz şehir uykudayken, ben şifaya giden yolun hazırlıklarına başlıyorum.

Ben haftada bir gün kemoterapi, 3 haftada bir gün de kemoterapi + ümmünoterapi alıyorum.

Bu rutin 3 ay sonra değişecek.

Kemoterapi günleri benim için sadece bir tedavi günü değil; bir disiplin, bir odaklanma ve hayata yeniden 'merhaba' deme günü.

​05:00 uyanış, 08:00 hastane ve porttan kan alımı...

🏥 Her tahlil, her bekleyiş bizi finale bir adım daha yaklaştırıyor. Yoruluyor muyuz? Evet. Ama sabahın o sessizliğinde kendime verdiğim sözü unutmuyorum:

Bu yolu zarafetle ve zaferle tamamlayacağız!

Ardından yaklaşık 3 saat süren o heyecanlı bekleyiş başlıyor. Sonuçlar 'tamam' dediğinde ise şifa damarlarımızdan akmaya başlıyor.

​Zor mu? Evet. Ama imkansız değil. Her tahlil sonucu bir umut, her seans zafere bir adım daha yaklaşmak demek. Biz bu yolu gülümseyerek, en şık halimizle ve sarsılmaz bir inançla yürüyoruz. Şimdi enerji toplama vakti! ✨💪

Belki saçlarımız dökülüyor, belki vücudumuz yoruluyor ama içimizdeki ışık her zamankinden daha parlak! ✨

Bu video benim değil, direncin ve hayata tutunmanın hikayesi. Adı ister kanser olsun ister başka bir şey; biz buradayız, ayaktayız ve şifalanıyoruz. 🕊️❤️💅'

TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
