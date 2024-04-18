Mehmet Şimşek'in Enflasyonu Düşürmek İçin İkna Yöntemi Nasıl Karşılık Buldu?
Mehmet Şimşek'in Enflasyonu Düşürmek İçin İkna Yöntemi Nasıl Karşılık Buldu?
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, toplantılar ve görüşmeler yapmak üzere ABD'ye gitti. Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) toplantısında yaptığı konuşmada enflasyona değinmesi gündem oldu.
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Mehmet Şimşek: "Halkı enflasyonun düşeceğine ikna etmemiz gerekiyor."
TÜİK verilerinin güvenilirliği de yorumlarda yer alırken, Mehmet Şimşek'in konuşması kameralara şu şekilde yansıdı.
Mehmet Şimşek'in "Halkı enflasyonun düşeceğine ikna etmemiz gerekiyor" sözlerine gelen yorumlar,
Öncelikli TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine yönelik olurken,
Enflasyonla mücadelenin de güvenilirliği görüldü.
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Kamuda tasarruf gibi kavramlar da son dönemde öne çıkarken,
Vatandaşın alım gücünün erdiği enflasyona karşı önlemlerin
Tüm ülkede alınması gerektiği düşünülüyordu.
Siz ne dersiniz?
Enflasyonun düşeceğine ikna oldunuz mu?
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