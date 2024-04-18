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Mehmet Şimşek'in Enflasyonu Düşürmek İçin İkna Yöntemi Nasıl Karşılık Buldu?

Mehmet Şimşek'in Enflasyonu Düşürmek İçin İkna Yöntemi Nasıl Karşılık Buldu?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
18.04.2024 - 12:18

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, toplantılar ve görüşmeler yapmak üzere ABD'ye gitti. Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) toplantısında yaptığı konuşmada enflasyona değinmesi gündem oldu.

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Mehmet Şimşek: "Halkı enflasyonun düşeceğine ikna etmemiz gerekiyor."

Mehmet Şimşek: "Halkı enflasyonun düşeceğine ikna etmemiz gerekiyor."

Şimşek konuşmasında, enflasyonun düşmesi için halkın ikna olması gerektiğini belirtirken, teorik olarak yanlış olmayan bir ifade kullandı. Beklentilerde vatandaş, enflasyonun düşmesini beklemediğinden harcamalar da hız kesmiyordu. Ancak buna yapılan yorumlar enflasyonla mücadelenin kararlılığına yönelik oldu.

TÜİK verilerinin güvenilirliği de yorumlarda yer alırken, Mehmet Şimşek'in konuşması kameralara şu şekilde yansıdı.

Mehmet Şimşek'in "Halkı enflasyonun düşeceğine ikna etmemiz gerekiyor" sözlerine gelen yorumlar,

Mehmet Şimşek'in "Halkı enflasyonun düşeceğine ikna etmemiz gerekiyor" sözlerine gelen yorumlar,
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Öncelikli TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine yönelik olurken,

Öncelikli TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine yönelik olurken,
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Enflasyonla mücadelenin de güvenilirliği görüldü.

Enflasyonla mücadelenin de güvenilirliği görüldü.
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Kamuda tasarruf gibi kavramlar da son dönemde öne çıkarken,

Kamuda tasarruf gibi kavramlar da son dönemde öne çıkarken,
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Vatandaşın alım gücünün erdiği enflasyona karşı önlemlerin

Vatandaşın alım gücünün erdiği enflasyona karşı önlemlerin
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Tüm ülkede alınması gerektiği düşünülüyordu.

Tüm ülkede alınması gerektiği düşünülüyordu.
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Siz ne dersiniz?

Siz ne dersiniz?
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Enflasyonun düşeceğine ikna oldunuz mu?

Enflasyonun düşeceğine ikna oldunuz mu?
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Yorumlara bekliyoruz.

Yorumlara bekliyoruz.
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