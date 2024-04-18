Mehmet Şimşek'in Enflasyonu Düşürmek İçin İkna Yöntemi Nasıl Karşılık Buldu?

Şimşek konuşmasında, enflasyonun düşmesi için halkın ikna olması gerektiğini belirtirken, teorik olarak yanlış olmayan bir ifade kullandı. Beklentilerde vatandaş, enflasyonun düşmesini beklemediğinden harcamalar da hız kesmiyordu. Ancak buna yapılan yorumlar enflasyonla mücadelenin kararlılığına yönelik oldu.