Mehmet Şimşek 1.5 Miyar Dolarlık Krediyi Paylaşmıştı: Daha Önce “Çerez Parası” Demişti
Mehmet Şimşek 1.5 Miyar Dolarlık Krediyi Paylaşmıştı: Daha Önce “Çerez Parası” Demişti
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün yaptığı açıklamadı Dünya Bankası’ndan 1.5 milyar dolar kredinin onaylandığını duyurmuştu. Şimşek, 2015 yılında aynı rakam için “çerez parası” dediği ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ekonominin patronu Mehmet Şimşek, Dünya Bankası ile yürütülen 3 ayrı proje için toplam 1.5 milyar dolarlık kredi alınacağını açıklamıştı.
Sözcü’de yer alan habere göre; Mehmet Şimşek 2015 yılında yaptığı bir açıklamada aynı rakam için “çerez parası” tabiri kullanmış.
Mehmet Şimşek, 2015 yılında muhalefetin devlet kurumlarının yüksek harcamalarını hatırlatmasını eleştirmişti.
“Araç saltanatı diye ortalıkta bu işin istismarını yapanlar, topu topuna genel müdür ve üstünden bahsediyor. Taş çatlasa 2 bin genel müdür var. Hadi 40 müsteşar ve 100 müsteşar yardımcısı olsa abartıyorum, 26 bakan bunların hepsini toplasanız Türkiye’nin milli gelirinde, bütçesinde çerez parası değil, çerez... “
Açıklamanın yapıldığı yıl ortalama dolar kurunun 2.18 lira olduğu dikkate alındığında o yıl araç saltanatına giden 3.3 milyar liranın 1,5 milyar dolar yaptığı görülüyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda