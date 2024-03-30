Mehmet Şimşek 1.5 Miyar Dolarlık Krediyi Paylaşmıştı: Daha Önce “Çerez Parası” Demişti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün yaptığı açıklamadı Dünya Bankası’ndan 1.5 milyar dolar kredinin onaylandığını duyurmuştu. Şimşek, 2015 yılında aynı rakam için “çerez parası” dediği ortaya çıktı.