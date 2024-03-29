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Mehmet Şimşek Aradığı Dış Finansmanı Dünya Bankası'ndan Krediyle Buldu

Mehmet Şimşek Aradığı Dış Finansmanı Dünya Bankası'ndan Krediyle Buldu

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
29.03.2024 - 18:19

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Dünya Bankası ile yürüttüğümüz verimli iş birliği kapsamında 3 ayrı proje finansmanı için 1,5 milyar dolarlık kaynak temin ettik' dedi. Sosyal medyada 'borç bulunduğu seviniliyor' şeklinde yorumlar da gecikmedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin dış kaynak bulduğunu açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin dış kaynak bulduğunu açıkladı.

Göreve geldiği günden bu yana dış finansman arayan ekonomi yönetiminden 1,5 milyar dolarlık açıklama geldi.

Bakan Şimşek, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası EBRD'nin deprem bölgesi için 1,5 milyar Euroluk finansman paketindeki 500 milyon Euro desteğin mutabakat zaptının imzalandığını hatırlatırken, Dünya Bankası'ndan da 3 proje için destek sağlandığı bilgisini verdi.

Bakan Şimşek, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası EBRD'nin deprem bölgesi için 1,5 milyar Euroluk finansman paketindeki 500 milyon Euro desteğin mutabakat zaptının imzalandığını hatırlatırken, Dünya Bankası'ndan da 3 proje için destek sağlandığı bilgisini verdi.

Şimşek, "Dünya Bankası ile yürüttüğümüz verimli işbirliği kapsamında 3 ayrı proje finansmanı için 1,5 milyar dolar temin ettik" derken, kaynağın enerji arz güvenliği ve işletmelerin yeşil dönüşüm sürecinin desteklenmesi için kullanılacağını açıkladı.

Şimşek, "Dünya Bankası ile yürüttüğümüz verimli işbirliği kapsamında 3 ayrı proje finansmanı için 1,5 milyar dolar temin ettik" derken, kaynağın enerji arz güvenliği ve işletmelerin yeşil dönüşüm sürecinin desteklenmesi için kullanılacağını açıkladı.

Dünya Bankası'ndan sağlanacak 1,5 milyar dolarlık kredi 3 projede kullanılacak. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ (TKYB) ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ (TSKB) tarafından yürütülecek 'Türkiye Dağıtık Enerji İçin Piyasa Geçişinin Hızlandırılması Projesi' kapsamında 697 milyon dolar kaynak sağlanırken, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kalkınma ajanslarıyla yürütülecek olan 'Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi' için 400 milyon dolar ve yine TKYB tarafından yürütülecek olan 'Türkiye Endüstriyel Emisyon Azaltım Projesi' için de 200 milyon Euro ve 200 milyon dolar kredi sağlanacak.

Şimşek, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Uygulamaya koyduğumuz program sayesinde Türkiye’nin dış finansmana erişimi güçlü seyrine devam ediyor" dedi.

Şimşek, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Uygulamaya koyduğumuz program sayesinde Türkiye’nin dış finansmana erişimi güçlü seyrine devam ediyor" dedi.
twitter.com

Yorumlarda son dönemde azalan rezervler öne çıkarken,

Yorumlarda son dönemde azalan rezervler öne çıkarken,
twitter.com
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Mehmet Şimşek'in dış finansman akışının

Mehmet Şimşek'in dış finansman akışının
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Kredi olması da ilgi çekti.

Kredi olması da ilgi çekti.
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Değişimden bu yana dış finansman arayışı devam eden Türkiye'de

Değişimden bu yana dış finansman arayışı devam eden Türkiye'de
twitter.com

Gerekli olan döviz girişinin

Gerekli olan döviz girişinin
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Proje bazlı olması dikkat çekiyor.

Proje bazlı olması dikkat çekiyor.
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Seçimler öncesi döviz kurlarında yükselişin de sınırlanmasına yönelik

Seçimler öncesi döviz kurlarında yükselişin de sınırlanmasına yönelik
twitter.com

Azalan rezervler hesaplanırken,

Azalan rezervler hesaplanırken,
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Seçimlere günler kala yapılan bu açıklama da ilgi çekti.

Seçimlere günler kala yapılan bu açıklama da ilgi çekti.
twitter.com

Siz ne dersiniz?

Siz ne dersiniz?
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