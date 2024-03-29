Mehmet Şimşek Aradığı Dış Finansmanı Dünya Bankası'ndan Krediyle Buldu

Dünya Bankası'ndan sağlanacak 1,5 milyar dolarlık kredi 3 projede kullanılacak. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ (TKYB) ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ (TSKB) tarafından yürütülecek 'Türkiye Dağıtık Enerji İçin Piyasa Geçişinin Hızlandırılması Projesi' kapsamında 697 milyon dolar kaynak sağlanırken, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kalkınma ajanslarıyla yürütülecek olan 'Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi' için 400 milyon dolar ve yine TKYB tarafından yürütülecek olan 'Türkiye Endüstriyel Emisyon Azaltım Projesi' için de 200 milyon Euro ve 200 milyon dolar kredi sağlanacak.