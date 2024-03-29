Mehmet Şimşek Aradığı Dış Finansmanı Dünya Bankası'ndan Krediyle Buldu
Mehmet Şimşek Aradığı Dış Finansmanı Dünya Bankası'ndan Krediyle Buldu
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Dünya Bankası ile yürüttüğümüz verimli iş birliği kapsamında 3 ayrı proje finansmanı için 1,5 milyar dolarlık kaynak temin ettik' dedi. Sosyal medyada 'borç bulunduğu seviniliyor' şeklinde yorumlar da gecikmedi.
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin dış kaynak bulduğunu açıkladı.
Bakan Şimşek, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası EBRD'nin deprem bölgesi için 1,5 milyar Euroluk finansman paketindeki 500 milyon Euro desteğin mutabakat zaptının imzalandığını hatırlatırken, Dünya Bankası'ndan da 3 proje için destek sağlandığı bilgisini verdi.
Şimşek, "Dünya Bankası ile yürüttüğümüz verimli işbirliği kapsamında 3 ayrı proje finansmanı için 1,5 milyar dolar temin ettik" derken, kaynağın enerji arz güvenliği ve işletmelerin yeşil dönüşüm sürecinin desteklenmesi için kullanılacağını açıkladı.
Şimşek, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Uygulamaya koyduğumuz program sayesinde Türkiye’nin dış finansmana erişimi güçlü seyrine devam ediyor" dedi.
Yorumlarda son dönemde azalan rezervler öne çıkarken,
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Mehmet Şimşek'in dış finansman akışının
Kredi olması da ilgi çekti.
Değişimden bu yana dış finansman arayışı devam eden Türkiye'de
Gerekli olan döviz girişinin
Proje bazlı olması dikkat çekiyor.
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Seçimler öncesi döviz kurlarında yükselişin de sınırlanmasına yönelik
Azalan rezervler hesaplanırken,
Seçimlere günler kala yapılan bu açıklama da ilgi çekti.
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