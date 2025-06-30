Mediazone’un İçerik Altyapısı LLM Dostu mu?

LLM'lerin içerik değerlendirmesi birkaç farklı aşamada gerçekleşir. İçerikteki başlıklar, alt başlıklar, açıklama ve gövde yazıları gibi bölümlerin genel değerlemesi yapılır ve yapısal bütünlük kontrol edilir. Net bilgi aktarımının sağlandığından emin olmak için soru-cevap formatının geliştirilmesi şarttır. Ayrıca LLM'ler içeriklerdeki semantik zenginlik, konusal tutarlılık, okunabilirlik gibi kriterleri de değerlendirmeye alır.

Sonuç olarak; içerikler hem anahtar kelime bakımından hem de anlatılan konunun netliği, bağlamı ve yapay zeka tarafından anlaşılırlığı gibi kriterler üzerinden ve analiz edilirler.