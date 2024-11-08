MasterChef Beyza'nın Geri Dönüşünden Küçük Osman'ın Değişimine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
MasterChef Beyza'nın Geri Dönüşünden Küçük Osman'ın Değişimine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
8 Kasım Cuma günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Medcezir dizisinin oyuncusu Şebnem Dönmez Ne Olursan Ol Rahat Ol programına katıldı. Dönmez katıldığı programda dizideki unutulmaz küfür sahnesi hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Ünlü oyuncu açıklamasında bu sahne için saatlerce uğraştıklarını dile getirdi. Söyleyeceği küfrü set ekibiyle birlikte hazırladığını anlattı. Detaylar içerikte!
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Ekranların sevilen dizisi Kızıl Goncalar'ın ikinci sezonda kadrosu genişliyor. Diziye Aşk-ı Memnu'daki Cemile karakteriyle tanıdığımız Pelin Ermiş dahil oluyor. Ermiş dizide Çağla karakterini canlandırmaya hazırlanıyor. Hande karakteriyle yolları kesişiyor. Detaylar içerikte!
TV8 ekranlarında 7 sezondur yayınlanan MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanında talihsiz bir kaza yaşandı. Yarışmacıların yemeğini tadan Danilo Şef, yemeğin içinden çıkan madde nedeniyle dişini kırdı. Yemeği yerken acı içinde kıvranmaya başlayan Danilo Şef'in dişlerini kontrol eden sağlık ekibi "Kırık" diyerek dişin kırıldığını belirtti. Akıllara ise bu talihsiz kazanın hangi yarışmacının yemeğinde yaşandığı geldi. İşte o anlar...
Kızılcık Şerbeti'nde tam 3 sezondur Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına konuk oldu. Civelek, annesinin torpiliyle oyuncu olduğu iddialarına son noktayı koydu. Annesinin kendisine bir kapı açtığını kabul eden Feyza Civelek, kendi yeteneğiyle buraya kadar ilerlediğini belirtti. "Oyunculuğumu gören torpil olmadığını anlar" ifadelerini kullanan Civelek'in o anları sosyal medyada gündem oldu. İşte o anlar...
2022 yılından beri herhangi bir projede yer almayan Alina Boz, geçtiğimiz sene işletmeci Umut Evirgen'le evlenmişti. Evlendikten sonra da televizyondan uzak kalan Boz'dan sonunda müjdeli haber geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Alina Boz, TRT1'in yeni dizisinde başrol oldu. Partneri ise son olarak Camdaki Kız dizisinde izlediğimiz Cihangir Ceyhan! İşte detaylar...
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MasterChef Türkiye'nin jürileri Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna, Ekol TV'de Candaş Tolga Işık'a konuk olmuşlardı. MasterChef hakkında konuşmayı ihmal etmeyen şefler, Işık'ın sorularına yanıt verdi. Candaş Tolga'nın "Favori yarışmacınız kim?" sorusuna ise Somer Şef rahatlıkla yanıt verdi. Yarışmacıları tek tek öven Somer Şef, ilk 5'e kalacak isimleri bile tahmin edemediğini açıkladı. İşte o anlar...
Kanal D ekranlarında yayınlanan dram dizisi Öyle Bir Geçer Zaman Ki'de tanıdığımız Emir Berke Zincidi, şimdilerde 19 yaşında bir genç. Küçük Osman rolüyle tanıdığımız Zincidi, yıllar sonra ortaya çıktı. Milliyet'e konuk olan Zincidi, elbette efsane diziyi anmadan geçemedi. Öyle Bir Geçer Zaman Ki hakkında itiraflarda bulunan Emir Berke, yıllar içindeki değişimiyle görenleri şoke etti.
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, her bölümüyle reytingleri altüst ediyor. Kızılcık Şerbeti'nde sıklıkla oyuncu değişiklikleri yaşanırken Birsen Altuntaş'tan büyük bir bomba geldi. Altuntaş'ın haberine göre Nilay karakterinin annesi diziye dahil olacak. Söz konusu rol için usta bir oyuncuyla anlaşmaya varan yapım ekibi izleyicileri şimdiden heyecanlandırdı.
MasterChef Türkiye yarışmacılarından Beyza, geçirdiği kaza sonucu uzun süredir yarışmada yer alamıyor. Ablası Şule Aydın, Beyza'nın durumu hakkında yeni bir açıklama yaptı. Yüzü yanan Beyza'nın hastanede tedavi altında olduğunu açıklayan abla, ayrıca seyirciden gelen mesajları kardeşini çok mutlu ettiğini açıkladı. Yarışmaya ne zaman döneceği konusuna değinemeyen Şule Aydın, tek açıklamanın Acun Medya'dan geleceğinin altını çizdi.
MasterChef Türkiye'nin sevilen yarışmacılarından Beyza, geçirdiği kaza yüzünden tam 12 gündür hastanedeydi. Yüzüne kızgın yağ dökülen Beyza'nın durumu merak edilirken fragmanda büyük bir sürpriz yaşandı. MasterChef stüdyosuna gelen Beyza, tüm yarışmacıları ağlattı. Beyza, yarışmaya dönüp dönmeyeceğini iste yeni bölümde açıklayacak. İşte Beyza'nın son hali...
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