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Magazin Tarihinin Kirli Çamaşırlarını Bir Bir Ortaya Döken Şokopop'tan Ağızları Açık Bırakan Paylaşımlar

Magazin Tarihinin Kirli Çamaşırlarını Bir Bir Ortaya Döken Şokopop'tan Ağızları Açık Bırakan Paylaşımlar

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
15.07.2024 - 11:01

Instagram'ın sevilen sayfası Şokopop, yine birbirinden ilgiç arşivler yayınlamış. Bize de en ilginçlerini bulup size göstermek düştü!

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1. Hülya Avşar, parlak tayt ve aerobiği Türkiye'ye getiren ilk 3 kişilik ekiptendir.

1. Hülya Avşar, parlak tayt ve aerobiği Türkiye'ye getiren ilk 3 kişilik ekiptendir.

1985

2. Bülent Ersoy'un bir zamanki çıtırlığı şaka mı?

2. Bülent Ersoy'un bir zamanki çıtırlığı şaka mı?

1986

3. Seren Serengil'den ilginç bayram kutlaması

3. Seren Serengil'den ilginç bayram kutlaması

1998

4. Herkes kendi bacısının makyajını düzeltsin!

4. Herkes kendi bacısının makyajını düzeltsin!

1985

5. Demet Akalın ile ekonomi eleştirisi dersek...

5. Demet Akalın ile ekonomi eleştirisi dersek...

1993

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6. Serdar Ortaç'a ne olmuş olabilir?

6. Serdar Ortaç'a ne olmuş olabilir?

7. O Gülşen'le bu Gülşen arasında dağlar kadar fark var!

7. O Gülşen'le bu Gülşen arasında dağlar kadar fark var!

8. Şarkı ayrı, Nihat Doğan ayrı, Deniz Akkaya apayrı...

8. Şarkı ayrı, Nihat Doğan ayrı, Deniz Akkaya apayrı...

9. Mahsun Kırmızıgül'ü metroseksüel yapacaz diye getirdikleri haller...

9. Mahsun Kırmızıgül'ü metroseksüel yapacaz diye getirdikleri haller...

10. Tuğba Özay'dan dikkat çekme sanatı.

10. Tuğba Özay'dan dikkat çekme sanatı.
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