Leonardo Da Vinci Spotify Listesi Hazırlasaydı Neler Dinlerdi?

Liz Lemon - Onedio Üyesi
05.05.2026 - 16:01

Rönesansın dahi çocuğu, fırçasından kanatlarına kadar her şeyiyle zamanının ötesindeki o adam bugün yaşasaydı kulaklığında muhtemelen bu liste dönerdi. Şimdi Leonardo Da Vinci'nin listesine dalma zamanı!

1. Frank Sinatra - Fly Me To The Moon

Uçan makineler tasarlayan bir dahi için gökyüzüne olan sevda bu parçayla taçlanırdı. Leonardo gökyüzünü bir laboratuvar olarak görüyordu ve bu şarkı onun havacılık hayallerine çok yakışırdı. Fly Me To The Moon, aya giden ilk astronotlar tarafından uzay boşluğunda dinlenen ilk şarkılardan biri. Frank Sinatra'nın kadife sesi ustanın atölyesindeki tozlu hava ile harika bir uyum yakalardı.

2. Nat King Cole - Mona Lisa

Kendi yarattığı en büyük gizeme bir selam durmak için bu parçayı kesinlikle listesine eklerdi. Şarkıdaki kadının gülüşü mü yoksa bakışları mı daha gizemli sorusu ustanın fırça darbelerinde hayat buluyor. Leonardo bu şarkıyı dinlerken muhtemelen tablosundaki o meşhur ifadeyi neden öyle yaptığını bir kez daha düşünürdü.

3. TOOL - Lateralus

Matematik ve altın oran takıntısı olan bir adam için bu şarkı tam bir şaheser. Şarkının ritmi ve hece sayıları tamamen Fibonacci dizisine göre kurgulanmış. Evrendeki düzeni sayılarla açıklamaya çalışan usta bu grubun karmaşık yapısına hayran kalırdı. Müziğin içindeki matematiksel sarmal onun anatomik çizimlerindeki kusursuzlukla birebir örtüşüyor.

4. Elton John - Rocket Man

İnsanlığın yerden yükselme arzusunu en iyi anlatan şarkılardan biri olan Rocket Man,  ustanın uçuş defterlerinin sesi olurdu. Bir astronotun yalnızlığını anlatan şarkı aslında ustanın çağının ötesindeki yalnızlığını da simgeliyor. Havada süzülme hayalleri kuran Leonardo şarkıyla kendini bulutların üzerinde hissederdi.

5. Rag'n'Bone Man - Human

Anatomi üzerine binlerce sayfa not tutan ve kadavraları inceleyen usta için insan doğasını anlatan bu şarkı şart. İnsanın sadece et ve kemikten ibaret olmadığını anlatan şarkı derin bir felsefe barındırıyor. Klipte kullanılan birbirinden farklı insan yüzleri tam da Leonardo’nun portre çalışmalarındaki çeşitliliği andırıyor. Leonardo Da Vinci Human'ı dinlerken muhtemelen kas yapılarını ve kemik dizilimlerini zihninde canlandırırdı.

6. The Weeknd - Starboy

Da Vinci yaşadığı dönemde tam bir yıldızdı ve sarayların gözde sanatçısıydı. Starboy şarkısı da gösterişli yaşamı ve başarının getirdiği o havayı oldukça etkileyici bir şekilde yansıtıyor. Şarkının ilham kaynağı ise bir başka efsanevi sanatçı olan David Bowie ve onun yarattığı karakter. Kendi döneminin en popüler ismi olan Leonardo Da Vinci bu hareketli şarkıyla çalışmalarına hız katardı.

7. Eminem - Lose Yourself

Lose Yourself, bir işe odaklandığında dünyayı unutan Leonardo Da Vinci'nin listesinin olmazsa olmazlarından olurdu. Hedefe kilitlenmenin ve eline geçen tek bir fırsatı değerlendirmenin önemini anlatan Lose Yourself zamansız bir duruş sergiliyor. Leonardo son akşam yemeği tablosunu bitirmek için günlerce aç kaldığında Eminem sesiyle ona güç verirdi.

8. Massive Attack - Unfinished Sympathy

Ustanın bitiremediği onlarca projesi olduğu düşünülürse bu parçanın adı bile ona bir gönderme gibi geliyor kulağa. Leonardo yarım bıraktığı heykellerine bakarken bu derin melodiyi mırıldanırdı.

9. Daft Punk - Harder, Better, Faster, Stronger

Mühendislik ve mekanik sistemler tasarlayan birinin bu robotik tınılara kayıtsız kalması imkansız olurdu. Daha hızlı ve daha güçlü makineler yapma arzusu bu şarkının ruhunda gizli. Leonardo dişli çarklar ve savaş makineleri tasarlarken bu ritmik döngüye kendini kaptırırdı.

10. Rihanna - Diamonds

Işık ve optik üzerine ciltlerce not tutan, aynaların yansımasını ve kristallerin parıltısını inceleyen bir dahi için bu şarkı tam yerinde bir seçim. Gökyüzündeki yıldızların parıltısıyla elmasın ışıltısı arasındaki bağı kuran şarkı, Leonardo’nun ışık ve gölge takıntısını temsil ediyor.

Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
