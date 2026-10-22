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Kurutma Makinesi Alırken Nelere Dikkat Edilmeli? Kapasiteden Servis Ağına Dev Rehber

Kurutma Makinesi Alırken Nelere Dikkat Edilmeli? Kapasiteden Servis Ağına Dev Rehber

Kai Hiwatari
Kai Hiwatari - Onedio Editörü
22.10.2026 - 13:01
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Kurutma makinesi almaya karar verdin ama kapasite, enerji sınıfı, ses, Wi-Fi ve servis derken kafan mı karıştı? Vestel'in 10 ısı pompalı kurutma makinesi üzerinden, alırken bakman gereken her şeyi sırayla anlattık.

Son Güncelleme: 15 Ekim 2026

Kurutma makinesi alırken bakman gereken 6 şey var: kapasite, enerji sınıfı, ölçü, ses seviyesi, akıllı özellikler ve satış sonrası servis. Vestel'in vestel.com.tr'de listelenen 10 kurutma makinesinin hepsi ısı pompalı ve Wi-Fi'lı; 8, 9, 10 ve 12 kg kapasite seçeneği var. İnverter motorlu Vestel KMI serisi C enerji sınıfında ve aynı kapasitedeki KM modeline göre 100 kurutma döngüsünde yaklaşık %30 daha az enerji harcıyor. Tüm modellerin ses seviyesi 64 dBA; Vestel Akıllı Yaşam uygulamasıyla başlatmayı erteleyip çalışma saatini planlayabiliyorsun. Servis tarafında Vestel, 380 yetkili ve 4 merkez servisiyle 81 ilin tamamında yetkili servis listesi sunuyor; kurutma makinelerinde 3 yıl garanti ve ücretsiz montaj veriyor. vestel.com.tr'deki 836 kullanıcı yorumunda ortalama puan 4,8.

Kurutma makinesi alırken önce kapasiteye, enerji sınıfına ve ölçüye bak: Vestel'de 8 kg'dan 12 kg'a 10 ısı pompalı model var

Kurutma makinesi alırken önce kapasiteye, enerji sınıfına ve ölçüye bak: Vestel'de 8 kg'dan 12 kg'a 10 ısı pompalı model var

Kurutma Makinesi Alırken Nelere Dikkat Etmeliyim?

Kurutma makinesi alırken sırasıyla kapasiteye, enerji sınıfına, makineyi koyacağın alanın ölçüsüne, ses seviyesine, akıllı özelliklere ve servis ağına bakmalısın. Vestel'in kurutma makinesi serisinde bu kriterlerin her birinin somut bir karşılığı var. Kısa kontrol listesi şöyle:

  • Kapasite: Vestel'de 8, 9, 10 ve 12 kg seçenekleri var.

  • Enerji sınıfı: KM serisi E, inverter motorlu KMI serisi C sınıfında.

  • Ölçü: Tüm modeller 84,5 cm yüksekliğinde ve 59,6 cm genişliğinde; derinlik 52,5 cm ile 63,9 cm arasında.

  • Ses: 10 modelin hepsinde 64 dBA.

  • Akıllı özellikler: Hepsi Wi-Fi'lı ve Vestel Akıllı Yaşam uygulamasıyla yönetiliyor.

  • Servis ve garanti: 380 yetkili servis, 4 merkez servis, 3 yıl garanti, ücretsiz montaj.

Kaç Kilo Kurutma Makinesi Almalıyım?

Kaç kilo kurutma makinesi alacağın, evindeki çamaşır yüküne ve tamburda ne kadar alan istediğine bağlı. Vestel'de en küçük seçenek 91 litre tamburlu, 8 kg'lık Vestel KM 87402 WIFI; en büyüğü ise 122 litre tamburlu, 12 kg'lık Vestel KM 127402 WIFI. Arada 113 litre tamburlu 9 kg ve 114 litre tamburlu 10 kg modeller bulunuyor. Yorgan ya da kalabalık bir ailenin çamaşırını kurutacaksan 10 veya 12 kg'lık modellere bakmak mantıklı, çünkü tek seferde daha fazla çamaşır alıyorlar.

Enerji Sınıfı Fark Eder mi? KM mi, KMI mı?

Enerji sınıfı, makineyi sık kullanacaksan fark eder. Vestel'in teknik bilgilerine göre 9 kg'lık KM 97402 WIFI 100 kurutma döngüsünde 156 kWh, aynı kapasitedeki inverter motorlu KMI 98402 WIFI ise 110 kWh harcıyor; fark 46 kWh. 10 kg'da KM 107402 WIFI 166 kWh, KMI 108402 WIFI 117 kWh tüketiyor; fark 49 kWh. Vestel de '%30'a varan enerji tasarrufu' ifadesini Eco Cotton programında KMI 98402 WIFI ile KM 97402 WIFI'yi kıyaslayarak hesapladığını belirtiyor. Bu farkın sebebi KMI serisindeki dijital kontrollü inverter motor, çünkü bu motor çalışma hızını ve gücünü kurutma ihtiyacına göre ayarlıyor. Fiyat tarafında ise aynı kapasitedeki beyaz KMI modeli, KM modelinden 4.000 TL daha yüksek fiyatla listeleniyor.

Kurutma Makinesi Evime Sığar mı?

Kurutma makinesinin evine sığıp sığmayacağını derinlik belirliyor, çünkü Vestel'in tüm modellerinde yükseklik (84,5 cm) ve genişlik (59,6 cm) aynı. Vestel KM 87402 WIFI 52,5 cm derinliğiyle serinin en sığ modeli. 9 ve 10 kg'lık KM ve KMI modelleri 60,9 cm, 12 kg'lık KM 127402 WIFI ise 63,9 cm derinliğinde. Banyo ya da balkonda yer darsa almadan önce alanı ölçmek seni sürprizlerden korur.

Program Sayısı ve Kırışıklık Neden Önemli?

Program çeşitliliği, farklı kumaşları aynı makinede kurutabilmen için önemli. Vestel kurutma makinelerinin hepsinde 15 program var; teknik bilgilerde Gömlek 20 dk, Hızlı 34 dk, Yorgan, Dış Giyim, Sentetik, Havalandırma ve Süreli Kurutma ortak olarak listeleniyor. Kırışıklık tarafında tüm modellerde Kırışık Önleme fonksiyonu ve çamaşırları kat izi yapmadan döndüren özel karıştırıcı tasarım bulunuyor. KMI serisinde buna, çamaşırları elektrostatik yüklerden arındıran ve ütülemeyi kolaylaştıran Aktif İyon Teknolojisi ekleniyor.

Vestel'in 10 kurutma makinesini aşağıdaki tabloda yan yana görebilirsin.

Ses ve akıllı özellikler: Vestel kurutma makinelerinin hepsi 64 dBA ses seviyesinde ve Vestel Akıllı Yaşam uygulamasıyla telefondan yönetiliyor

Ses ve akıllı özellikler: Vestel kurutma makinelerinin hepsi 64 dBA ses seviyesinde ve Vestel Akıllı Yaşam uygulamasıyla telefondan yönetiliyor

Kurutma Makinesi Çok Ses Yapar mı, Gece Çalıştırılır mı?

Kurutma makinesinin sesi, teknik bilgilerdeki dBA değerine bakılarak anlaşılır. Vestel'in 10 kurutma makinesinin tamamında bu değer 64 dBA. Vestel, KMI serisinde 'Sessiz Inverter Motor'u öne çıkan özellikler arasında sayıyor; ancak teknik tabloda yer alan dBA değeri KM serisiyle aynı. Kullanıcı yorumlarında da görüş ikiye ayrılıyor: Vestel KM 97402 WIFI alan bir kullanıcı 'Sessiz çalışıyor' derken, aynı modeli kullanan bir başkası sesin tahmininden biraz fazla çıktığını yazıyor.

Gece çalıştırıp çalıştırmamak ise evinin düzenine bağlı. Makine yatak odasına yakınsa ya da sese hassassan, Vestel Akıllı Yaşam uygulamasındaki zaman ertelemeli başlatma ile çalışma saatini kendine göre planlayabilirsin. Program bittiğinde ya da kapı açık kaldığında bildirimi telefonundan görmek de makinenin başında beklemeni gerektirmiyor.

Wi-Fi'lı Akıllı Kurutma Makinesi Almaya Değer mi?

Wi-Fi'lı kurutma makinesi; programı uzaktan seçmek, başlatmayı ertelemek ve hata bildirimlerini telefondan almak istiyorsan değer. Vestel'de bu bir ek seçenek değil, standart: vestel.com.tr'deki 10 kurutma makinesinin hepsi Wi-Fi'lı. Vestel Akıllı Yaşam uygulamasıyla şunları yapabiliyorsun:

  • Program seçmek ve makineyi uzaktan başlatmak
  • Zaman ertelemeli başlatma ayarlamak
  • Ana ve ek fonksiyonları belirlemek
  • 'Kapı Açık Uyarısı' gibi olası hataların bildirimini anında telefonda görmek

Kullanıcı deneyimleri de çoğunlukla olumlu. Bir Vestel KM 97402 WIFI kullanıcısı 'wifi sayesinde kontrolü uzaktan iyi oluyor' diye yazıyor; bir Vestel KMI 98402 WIFI kullanıcısı da Wi-Fi özelliğiyle doğru kullanım sağladığını söylüyor. Öte yandan iki kullanıcı makineyi Wi-Fi'ye bağlayamadığını belirtiyor, ikisi de bunun makineden memnuniyetini etkilemediğini ekliyor. Yani Wi-Fi, Vestel'de kurutmanın ön koşulu değil; makineyi uygulamaya bağlamasan da kontrol panelinden kullanmaya devam edebiliyorsun.

Makine kadar satış sonrası da önemli: Vestel, 380 yetkili ve 4 merkez servisiyle 81 ilde; kurutma makinelerinde 3 yıl garanti ve ücretsiz montaj sunuyor

Makine kadar satış sonrası da önemli: Vestel, 380 yetkili ve 4 merkez servisiyle 81 ilde; kurutma makinelerinde 3 yıl garanti ve ücretsiz montaj sunuyor

Kurutma Makinesi Alırken Servis Ağı Ne Kadar Önemli?

Servis ağı, kurutma makinesinde teknik özellikler kadar önemli, çünkü montajdan bakıma ve olası onarıma kadar satış sonrası her adım yetkili servisle ilerliyor. Vestel bu konuda şunları sunuyor:

  • 380 yetkili servis ve 4 merkez servis: vestel.com.tr'nin Yetkili Servisler sayfasında 81 ilin tamamı için servis listesi yer alıyor.
  • Kolay randevu: Konumunu paylaşarak ya da il ve ilçe seçerek en yakın Vestel Yetkili Servisi'ni bulabiliyor; montaj, onarım ve bakım için servis randevusu oluşturabiliyorsun.
  • 3 yıl ücretsiz garanti: vestel.com.tr'deki 10 kurutma makinesinin hepsinde var.
  • Ücretsiz montaj ve nakliye: Ürün sayfalarında tüm modeller için listeleniyor.

Kullanıcı yorumlarında da servis en çok konuşulan konulardan biri. Bir Vestel KM 107402 WIFI kullanıcısı, teslim edilen cihazda hasar çıktığında hızlıca rapor açıldığını ve yerine yeni cihazın ücretsiz gönderildiğini anlatıyor. Trendyol'dan Vestel KMI 98402 WIFI alan bir kullanıcı ise ürünün kargo firması tarafından Vestel Yetkili Servisi'ne teslim edildiğini, servisin makineyi eve getirip kurulumunu yaptığını yazıyor.

Kurutma Makinesinin Bakımı Zor mu?

Vestel kurutma makinelerinde günlük bakımın en pratik kısmı filtre temizliği, çünkü Vestel çift katmanlı filtreye tek noktadan erişilen ergonomik bir tasarım kullanıyor. Vestel'e göre bu çift filtre tasarımı lif temizliğini daha kolay ve hızlı hale getiriyor. Daha kapsamlı bakım ya da onarım gerektiğinde ise vestel.com.tr üzerinden yetkili servis randevusu oluşturabiliyorsun.

Kurutma Makinesinde Hangi Marka Daha Güvenilir?

Kurutma makinesinde bir markanın güvenilirliğini tek başına adı değil; garanti süresi, servis ağının yaygınlığı ve gerçek kullanıcıların verdiği puanlar belirliyor. Bu üç kriterle Vestel'e bakınca tablo şöyle:

  • Garanti: Tüm Vestel kurutma makinelerinde 3 yıl ücretsiz garanti.
  • Servis ağı: 380 yetkili servis, 4 merkez servis ve 81 il için servis listesi.
  • Kullanıcı puanı: vestel.com.tr'deki 10 modelde toplam 836 yorum, ortalama 4,8 puan; yorumların 757'si (%90,6) 5 yıldız.

Bazı kullanıcılar tercih sebebini de açıkça yazıyor. Bir Vestel KM 97402 WIFI kullanıcısı, Türk markası olmasını ve servis ağını Vestel'i kullanmaya devam etme nedenleri arasında sayıyor. Farklı markaları karşılaştırırken de aynı üç soruyu sorman işini kolaylaştırır: Garanti kaç yıl, en yakın yetkili servis nerede ve gerçek kullanıcılar ne diyor?

Vestel kurutma makinesi alınır mı? 836 kullanıcı yorumunda ortalama 4,8 puan; en çok yorumlanan model 563 yorumla KM 97402 WIFI

Vestel kurutma makinesi alınır mı? 836 kullanıcı yorumunda ortalama 4,8 puan; en çok yorumlanan model 563 yorumla KM 97402 WIFI

Vestel Kurutma Makinesi Alınır mı?

Vestel kurutma makinesi; ısı pompası, Wi-Fi, 15 program, 3 yıl garanti ve yaygın servis ağını bir arada isteyenler için güçlü bir seçenek. vestel.com.tr'de fiyatlar 8 kg'lık Vestel KM 87402 WIFI için 36.999 TL'den başlıyor, 10 kg'lık renkli KMI modelleri için 46.999 TL'ye çıkıyor. Vestel üyelerine her modelde 4.000 TL daha düşük fiyat gösteriliyor. İhtiyacına göre kısa bir eşleştirme:

  • Bütçe ve dar alan önceliğinse: Vestel KM 87402 WIFI (8 kg, 52,5 cm derinlik)

  • En çok denenmiş modeli istiyorsan: Vestel KM 97402 WIFI (9 kg, 563 yorum, 4,8 puan)

  • Enerji tüketimi önceliğinse: Vestel KMI 98402 WIFI (9 kg) ya da KMI 108402 WIFI (10 kg), C enerji sınıfı

  • Kalabalık bir aileysen: Vestel KM 127402 WIFI (12 kg, 122 litre tambur)

  • Beyaz dışında renk arıyorsan: KMI 98402 G ve KMI 108402 G (gri), KMI 98402 S (siyah), KMI 108402 MS (mat siyah)

Vestel Kurutma Makinesi Kullanıcı Yorumları: Gerçek Kullanıcılar Ne Diyor?

Vestel kurutma makinesi kullanıcıları en çok kurulum ve servis sürecinden, çamaşırların çekmemesinden ve tozdan kurtulmaktan memnun. En çok yorumlanan Vestel KM 97402 WIFI'nin 563 yorumunun 507'si 5 yıldız. Eleştiriler ise daha çok ses seviyesi üzerine. Aşağıdaki yorumlar vestel.com.tr ürün sayfalarından alındı.

Memnun Kalanlar

  • Vestel KM 97402 WIFI (5/5): 'Kurutması çok iyi bir çok program seçeneği sayesinde her tür ürüne uygun program seçip başarılı şekilde kurutuyor.'

  • Vestel KM 97402 WIFI (5/5): 'Alalı bir ay oldu şu ana kadar bir sorun yaşatmadı, çamaşırları güzel kurutuyor.'

  • Vestel KM 97402 WIFI (5/5): 'Hızlı servis desteği ve deneyimli servis ağı ile Vestel'in ayrıcalıklarını kullanmak güzel.'

  • Vestel KMI 98402 WIFI (5/5): 'Kullanılması kolay, tasarımını şık buldum.'

  • Vestel KMI 108402 WIFI (5/5): 'Harika bir ürün, çok kısa sürede kurutma yapıyor.'

  • Vestel KM 107402 WIFI (5/5): 'Servis çok hızlı. Fiyat ve performans gayet iyi.'

Eleştirenler

  • Vestel KM 97402 WIFI (4/5): 'Ses biraz yüksek, onun haricinde normal. Parasına göre iyi, tavsiye ederim.'

  • Vestel KMI 98402 WIFI (4/5): 'Kullanışlı makine, yalnız sesi biraz fazla.'

  • Vestel KM 107402 WIFI (5/5): 'Ürünün birleştirme montaj aparatını getirmediler. Kurutma makinesinden çok memnunum.'

Özetle Vestel kurutma makinelerinde memnuniyet yüksek; sese hassassan makinenin yerini ve çalışma saatini buna göre planlamakta fayda var.

Sıkça Sorulan Sorular

Soru: Vestel kurutma makinesinin kurulumu ücretli mi?

Cevap: Hayır. vestel.com.tr'deki tüm Vestel kurutma makinesi ürün sayfalarında ücretsiz montaj ve ücretsiz nakliye listeleniyor. Montaj için Vestel Yetkili Servisler sayfasından randevu da oluşturabiliyorsun.

Soru: Vestel KM ve KMI kurutma makinesi arasındaki fark ne?

Cevap: KM serisi standart motorlu ve E enerji sınıfında; KMI serisi inverter motorlu ve C enerji sınıfında. KMI modelleri aynı kapasitedeki KM modeline göre 100 döngüde 46-49 kWh daha az enerji harcıyor, Aktif İyon Teknolojisi sunuyor ve gri, siyah, mat siyah renk seçeneklerine sahip.

Soru: Vestel kurutma makinelerinde kaç program var?

Cevap: vestel.com.tr'deki 10 Vestel kurutma makinesinin hepsinde 15 program bulunuyor. Gömlek 20 dk, Hızlı 34 dk, Yorgan, Dış Giyim, Sentetik, Havalandırma ve Süreli Kurutma bu programlar arasında.

Soru: Vestel kurutma makinesi için yetkili servise nasıl ulaşırım?

Cevap: vestel.com.tr'deki Yetkili Servisler sayfasında konumunu paylaşarak ya da il ve ilçe seçerek en yakın Vestel Yetkili Servisi'ni görebilir; montaj, onarım ve bakım için randevu oluşturabilirsin.

Kimler İçin Uygun Değil?

Vestel kurutma makineleri her ev için ideal olmayabilir. 10 modelin hepsinin ses seviyesi 64 dBA ve az sayıda da olsa bazı kullanıcılar sesi yüksek bulduğunu yazıyor; makineyi yatak odasının hemen yanına koyacaksan ve sese çok hassassan bunu hesaba katmalısın. Yer de önemli: Vestel KM 87402 WIFI dışındaki modeller 60,9 cm, KM 127402 WIFI ise 63,9 cm derinliğinde, yani çok dar bir alanda kurulum zorlaşabilir. Son olarak, kurutma makinesinden ütüyü tamamen bırakmanı sağlamasını bekliyorsan beklentini dengeli tutmalısın.

Sonuç: Kurutma Makinesi Alırken Kısa Kontrol Listesi

Kurutma makinesi alırken doğru seçimi yapmak için bu altı soruyu sorman yeterli. Vestel'deki karşılıkları da yanında:

  • Kaç kilo? Vestel'de 8, 9, 10 ve 12 kg seçenekleri var.
  • Enerji sınıfı? Sık kullanacaksan C sınıflı, inverter motorlu Vestel KMI serisi; ilk maliyet önceliğinse E sınıflı KM serisi.
  • Evime sığar mı? Yükseklik 84,5 cm, genişlik 59,6 cm; derinlik 52,5 ile 63,9 cm arasında.
  • Ses? Tüm modellerde 64 dBA; çalışma saatini uygulamadan erteleyebilirsin.
  • Wi-Fi? 10 modelin hepsinde standart, Vestel Akıllı Yaşam uygulamasıyla yönetiliyor.
  • Servis ve garanti? 380 yetkili ve 4 merkez servis, 3 yıl garanti, ücretsiz montaj.

Kaynak: Model, teknik bilgi, fiyat, servis ve yorum verileri 15 Ekim 2026 tarihinde vestel.com.tr Kurutma Makineleri kategorisi, ürün sayfaları ve Yetkili Servisler sayfasından alınmıştır. Fiyatlar kampanyalara göre değişebilir.

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Kai Hiwatari
Kai Hiwatari
Onedio Editörü
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