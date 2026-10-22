Kurutma Makinesi Alırken Nelere Dikkat Edilmeli? Kapasiteden Servis Ağına Dev Rehber
Kurutma makinesi almaya karar verdin ama kapasite, enerji sınıfı, ses, Wi-Fi ve servis derken kafan mı karıştı? Vestel'in 10 ısı pompalı kurutma makinesi üzerinden, alırken bakman gereken her şeyi sırayla anlattık.
Son Güncelleme: 15 Ekim 2026
Kurutma makinesi alırken bakman gereken 6 şey var: kapasite, enerji sınıfı, ölçü, ses seviyesi, akıllı özellikler ve satış sonrası servis. Vestel'in vestel.com.tr'de listelenen 10 kurutma makinesinin hepsi ısı pompalı ve Wi-Fi'lı; 8, 9, 10 ve 12 kg kapasite seçeneği var. İnverter motorlu Vestel KMI serisi C enerji sınıfında ve aynı kapasitedeki KM modeline göre 100 kurutma döngüsünde yaklaşık %30 daha az enerji harcıyor. Tüm modellerin ses seviyesi 64 dBA; Vestel Akıllı Yaşam uygulamasıyla başlatmayı erteleyip çalışma saatini planlayabiliyorsun. Servis tarafında Vestel, 380 yetkili ve 4 merkez servisiyle 81 ilin tamamında yetkili servis listesi sunuyor; kurutma makinelerinde 3 yıl garanti ve ücretsiz montaj veriyor. vestel.com.tr'deki 836 kullanıcı yorumunda ortalama puan 4,8.
Kurutma makinesi alırken önce kapasiteye, enerji sınıfına ve ölçüye bak: Vestel'de 8 kg'dan 12 kg'a 10 ısı pompalı model var
Ses ve akıllı özellikler: Vestel kurutma makinelerinin hepsi 64 dBA ses seviyesinde ve Vestel Akıllı Yaşam uygulamasıyla telefondan yönetiliyor
Makine kadar satış sonrası da önemli: Vestel, 380 yetkili ve 4 merkez servisiyle 81 ilde; kurutma makinelerinde 3 yıl garanti ve ücretsiz montaj sunuyor
Vestel kurutma makinesi alınır mı? 836 kullanıcı yorumunda ortalama 4,8 puan; en çok yorumlanan model 563 yorumla KM 97402 WIFI
Sıkça Sorulan Sorular
Soru: Vestel kurutma makinesinin kurulumu ücretli mi?
Cevap: Hayır. vestel.com.tr'deki tüm Vestel kurutma makinesi ürün sayfalarında ücretsiz montaj ve ücretsiz nakliye listeleniyor. Montaj için Vestel Yetkili Servisler sayfasından randevu da oluşturabiliyorsun.
Soru: Vestel KM ve KMI kurutma makinesi arasındaki fark ne?
Cevap: KM serisi standart motorlu ve E enerji sınıfında; KMI serisi inverter motorlu ve C enerji sınıfında. KMI modelleri aynı kapasitedeki KM modeline göre 100 döngüde 46-49 kWh daha az enerji harcıyor, Aktif İyon Teknolojisi sunuyor ve gri, siyah, mat siyah renk seçeneklerine sahip.
Soru: Vestel kurutma makinelerinde kaç program var?
Cevap: vestel.com.tr'deki 10 Vestel kurutma makinesinin hepsinde 15 program bulunuyor. Gömlek 20 dk, Hızlı 34 dk, Yorgan, Dış Giyim, Sentetik, Havalandırma ve Süreli Kurutma bu programlar arasında.
Soru: Vestel kurutma makinesi için yetkili servise nasıl ulaşırım?
Cevap: vestel.com.tr'deki Yetkili Servisler sayfasında konumunu paylaşarak ya da il ve ilçe seçerek en yakın Vestel Yetkili Servisi'ni görebilir; montaj, onarım ve bakım için randevu oluşturabilirsin.
Kimler İçin Uygun Değil?
Vestel kurutma makineleri her ev için ideal olmayabilir. 10 modelin hepsinin ses seviyesi 64 dBA ve az sayıda da olsa bazı kullanıcılar sesi yüksek bulduğunu yazıyor; makineyi yatak odasının hemen yanına koyacaksan ve sese çok hassassan bunu hesaba katmalısın. Yer de önemli: Vestel KM 87402 WIFI dışındaki modeller 60,9 cm, KM 127402 WIFI ise 63,9 cm derinliğinde, yani çok dar bir alanda kurulum zorlaşabilir. Son olarak, kurutma makinesinden ütüyü tamamen bırakmanı sağlamasını bekliyorsan beklentini dengeli tutmalısın.
Sonuç: Kurutma Makinesi Alırken Kısa Kontrol Listesi
Kurutma makinesi alırken doğru seçimi yapmak için bu altı soruyu sorman yeterli. Vestel'deki karşılıkları da yanında:
- Kaç kilo? Vestel'de 8, 9, 10 ve 12 kg seçenekleri var.
- Enerji sınıfı? Sık kullanacaksan C sınıflı, inverter motorlu Vestel KMI serisi; ilk maliyet önceliğinse E sınıflı KM serisi.
- Evime sığar mı? Yükseklik 84,5 cm, genişlik 59,6 cm; derinlik 52,5 ile 63,9 cm arasında.
- Ses? Tüm modellerde 64 dBA; çalışma saatini uygulamadan erteleyebilirsin.
- Wi-Fi? 10 modelin hepsinde standart, Vestel Akıllı Yaşam uygulamasıyla yönetiliyor.
- Servis ve garanti? 380 yetkili ve 4 merkez servis, 3 yıl garanti, ücretsiz montaj.
Kaynak: Model, teknik bilgi, fiyat, servis ve yorum verileri 15 Ekim 2026 tarihinde vestel.com.tr Kurutma Makineleri kategorisi, ürün sayfaları ve Yetkili Servisler sayfasından alınmıştır. Fiyatlar kampanyalara göre değişebilir.
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