Kurutma Makinesi Alırken Nelere Dikkat Edilmeli? Kapasiteden Servis Ağına Dev Rehber

Kurutma Makinesi Alırken Nelere Dikkat Etmeliyim?

Kurutma makinesi alırken sırasıyla kapasiteye, enerji sınıfına, makineyi koyacağın alanın ölçüsüne, ses seviyesine, akıllı özelliklere ve servis ağına bakmalısın. Vestel'in kurutma makinesi serisinde bu kriterlerin her birinin somut bir karşılığı var. Kısa kontrol listesi şöyle:

Kapasite: Vestel'de 8, 9, 10 ve 12 kg seçenekleri var.

Enerji sınıfı: KM serisi E, inverter motorlu KMI serisi C sınıfında.

Ölçü: Tüm modeller 84,5 cm yüksekliğinde ve 59,6 cm genişliğinde; derinlik 52,5 cm ile 63,9 cm arasında.

Ses: 10 modelin hepsinde 64 dBA.

Akıllı özellikler: Hepsi Wi-Fi'lı ve Vestel Akıllı Yaşam uygulamasıyla yönetiliyor.

Servis ve garanti: 380 yetkili servis, 4 merkez servis, 3 yıl garanti, ücretsiz montaj.

Kaç Kilo Kurutma Makinesi Almalıyım?

Kaç kilo kurutma makinesi alacağın, evindeki çamaşır yüküne ve tamburda ne kadar alan istediğine bağlı. Vestel'de en küçük seçenek 91 litre tamburlu, 8 kg'lık Vestel KM 87402 WIFI; en büyüğü ise 122 litre tamburlu, 12 kg'lık Vestel KM 127402 WIFI. Arada 113 litre tamburlu 9 kg ve 114 litre tamburlu 10 kg modeller bulunuyor. Yorgan ya da kalabalık bir ailenin çamaşırını kurutacaksan 10 veya 12 kg'lık modellere bakmak mantıklı, çünkü tek seferde daha fazla çamaşır alıyorlar.

Enerji Sınıfı Fark Eder mi? KM mi, KMI mı?

Enerji sınıfı, makineyi sık kullanacaksan fark eder. Vestel'in teknik bilgilerine göre 9 kg'lık KM 97402 WIFI 100 kurutma döngüsünde 156 kWh, aynı kapasitedeki inverter motorlu KMI 98402 WIFI ise 110 kWh harcıyor; fark 46 kWh. 10 kg'da KM 107402 WIFI 166 kWh, KMI 108402 WIFI 117 kWh tüketiyor; fark 49 kWh. Vestel de '%30'a varan enerji tasarrufu' ifadesini Eco Cotton programında KMI 98402 WIFI ile KM 97402 WIFI'yi kıyaslayarak hesapladığını belirtiyor. Bu farkın sebebi KMI serisindeki dijital kontrollü inverter motor, çünkü bu motor çalışma hızını ve gücünü kurutma ihtiyacına göre ayarlıyor. Fiyat tarafında ise aynı kapasitedeki beyaz KMI modeli, KM modelinden 4.000 TL daha yüksek fiyatla listeleniyor.

Kurutma Makinesi Evime Sığar mı?

Kurutma makinesinin evine sığıp sığmayacağını derinlik belirliyor, çünkü Vestel'in tüm modellerinde yükseklik (84,5 cm) ve genişlik (59,6 cm) aynı. Vestel KM 87402 WIFI 52,5 cm derinliğiyle serinin en sığ modeli. 9 ve 10 kg'lık KM ve KMI modelleri 60,9 cm, 12 kg'lık KM 127402 WIFI ise 63,9 cm derinliğinde. Banyo ya da balkonda yer darsa almadan önce alanı ölçmek seni sürprizlerden korur.

Program Sayısı ve Kırışıklık Neden Önemli?

Program çeşitliliği, farklı kumaşları aynı makinede kurutabilmen için önemli. Vestel kurutma makinelerinin hepsinde 15 program var; teknik bilgilerde Gömlek 20 dk, Hızlı 34 dk, Yorgan, Dış Giyim, Sentetik, Havalandırma ve Süreli Kurutma ortak olarak listeleniyor. Kırışıklık tarafında tüm modellerde Kırışık Önleme fonksiyonu ve çamaşırları kat izi yapmadan döndüren özel karıştırıcı tasarım bulunuyor. KMI serisinde buna, çamaşırları elektrostatik yüklerden arındıran ve ütülemeyi kolaylaştıran Aktif İyon Teknolojisi ekleniyor.

Vestel'in 10 kurutma makinesini aşağıdaki tabloda yan yana görebilirsin.