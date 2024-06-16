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Küçük Ama Etkileyici: Göz Kamaştıran En İyi Diecast Modelleriyle Tanışın!

etiket Küçük Ama Etkileyici: Göz Kamaştıran En İyi Diecast Modelleriyle Tanışın!

Alev Alev
Alev Alev - Onedio Üyesi
16.06.2024 - 16:31

Die-cast model, yani kalıp döküm yöntemiyle üretilen araba modelleri koleksiyonumuzu gezmeye ne dersiniz? Hem belki bir tanesi sizin olur ve evinizin en güzel köşesinde keyifle sergilersiniz... Bu araba modellerinin metal kısmı çinko ve alüminyum bir araya getirilmesiyle elde edilen ve zamak adı verilen karışımdan oluşmaktadır. Oldukça detaylı tasarıma sahip olan bu arabalar yaklaşık 20 cm uzunluğunda oluyor. Ön bilgileri edindiysek şimdi artık en iyi markaların en iyi die-cast modellerine beraber bakabiliriz. Haydi o zaman içeriğe tık tık!

Bu içerik iş birliği içeriyor.

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1. Auto World

1. Auto World

Auto world marka 1/18 ölçekli 1953 model Cadillac Eldorado karşınızda.

Kırmızı renk cabrio araba gerçekten göz alıyor.

 2021 üretimi die-cast, açılmamış kutusunda sizi bekliyor.

Görseldeki modeli almak veya çok daha fazla modele bakmak isteyenler için burada.

2. Jaguar Collection

2. Jaguar Collection

Bu sefer de karşınızda 1/18 ölçekli Jaguar XKSS.

Jaguar XKSS, ilk olarak 1957'de üretilen Jaguar yarış otomobilinin şehir içi yollarda kullanılabilen versiyonuna verilen model ismi.

Model arabanın toplam uzunluğu 22 cm.

Görseldeki modeli almak veya çok daha fazla modele bakmak isteyenler için burada.

3. KK Scale Models

3. KK Scale Models

Sarı renk 1968 model Fiat 500F, klasik arabalardan hoşlananların göz bebeklerinden.

Bu die-cast 1/12 ölçekli ve özellikle sarı rengi favorilerden.

Görseldeki modeli almak veya çok daha fazla modele bakmak isteyenler için burada.

4. Kyosho

4. Kyosho

Alfa Rome fanları buraya.

Karşınızda 1/18 ölçekli 1960 model Alfa Romeo Giulietta Sv No.34!

Bu koleksiyonluk model araba yeni ve açılmamış kutusunda alıcılarını bekliyor.

Almak isteyenler için görseldeki model ve daha fazlası burada.

5. Maisto

5. Maisto

1959 model Cadillac Eldorado, pembe rengiyle çok beğenilen die-cast modellerinden biri.

Cadillac Eldorado, 1952 yılından 2002'ye kadar üretilen ve Cadillac serisinin zirvesinde olan lüks bir otomobil.

Diecast araba koleksiyonunuza eklemek için harika bir parça.

Almak isteyenler için pembe Cadillac ve daha fazlası burada.

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6. Mini GT

6. Mini GT

1/64 ölçekli Subaru Impreza WRC Sanremo Rallisi 1997'yi kazanan 3 numaralı araba!

Subaru Impreza WRCSubaru Dünya Ralli Takımı tarafından kullanılan bir model.  Model, 1993 Finlandiya Rallisi'nde görücüye çıktıktan sonra üst üste altı dünya ralli şampiyonluğu kazandı.

Soldan direksiyonlu ürün, alıcısını bekliyor.

Görseldeki modeli almak veya çok daha fazla modele bakmak isteyenler için burada.

7. Minichamps

7. Minichamps

Biraz da günümüze gelelim...

2020 model beyaz renk BMW M3, 1/18 ölçekli bir model araba.

Bilmeyenler için BMW M3, 1985 yılından beri üretilen BMW 3 serisinin en yüksek performanslı modeli.

Görseldeki modeli almak veya çok daha fazla modele bakmak isteyenler için burada.

8. Tamiya

8. Tamiya

Karşınızda 1984 yılında otomobil tasarımına bakış açısını kökten değiştiren bir model olan Ferrari Testarossa.

1/24 ölçekli spor araba koleksiyonunuza eklemek için eşsiz parçalardan biri.

Görseldeki modeli almak veya çok daha fazla modele bakmak isteyenler için burada.

9. Tarmac Works

9. Tarmac Works

Karşınızda 1/12 ölçekli Honda RA272!

Honda RA272, 1965 Formula 1 sezonu için tasarlanan bir yarış arabası ve aynı zamanda da Formula 1'de kazanan ilk Japon arabası.

Görseldeki modeli almak veya çok daha fazla modele bakmak isteyenler için burada.

Favori die-cast modelinizi bulamadıysanız, daha fazla model ve seçenek için de buraya tıklayabilirsiniz.

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