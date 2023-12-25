Kritik Yerlerde Görevli Türk Askeri TikTok Yayınları ile Fark Etmeden Konumunu İfşa Ediyor

Siber Güvenlik Araştırmacısı Ersin Çahmutoğlu, geçtiğimiz günlerde Twitter (X)'da yaptığı paylaşımda TSK mensubu askerlerimizin TikTok canlı yayınları üzerinden konumlarını herkese açık duruma getirdiğini söyledi. Bunun büyük bir tehdit unsuru olduğunu belirten Çahmutoğlu, Milli Savunma Bakanlığı'na öneri de sundu.