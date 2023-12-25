Kritik Yerlerde Görevli Türk Askeri TikTok Yayınları ile Fark Etmeden Konumunu İfşa Ediyor
Kritik Yerlerde Görevli Türk Askeri TikTok Yayınları ile Fark Etmeden Konumunu İfşa Ediyor
Siber Güvenlik Araştırmacısı Ersin Çahmutoğlu, geçtiğimiz günlerde Twitter (X)'da yaptığı paylaşımda TSK mensubu askerlerimizin TikTok canlı yayınları üzerinden konumlarını herkese açık duruma getirdiğini söyledi. Bunun büyük bir tehdit unsuru olduğunu belirten Çahmutoğlu, Milli Savunma Bakanlığı'na öneri de sundu.
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Siber Güvenlik Araştırmacısı Ersin Çahmutoğlu, geçtiğimiz günlerde Twitter (X) üzerinden Türk askerlerinin TikTok kullanımı ile ilgili bir açıklama yaptı.
Çahmutoğlu ilk paylaşımında, "Şehit ve yaralı askerlerimize dair bilgiler, henüz sahadaki olayın sıcağında, sosyal medyada nasıl dolaşabiliyor?" diye sormuştu.
Çahmutoğlu'nun erişim sağladığı hesap üzerinden şehit askerler ile ilgili bilgi verdiği görüldü.
Çahmutoğlu, henüz haberlere yansımadığı sırada bu bilgilerin sosyal medyada dolaşıyor olmasına dikkat çekti.
"Hassas görevlerde WhatsApp vs hiçbiri kullanılmamalı. Yerli bir çözüm şart. Bu iş ciddi mesele. Gereken adımların atılması şart" diyen Siber Güvenlik Uzmanı, bu kez TikTok meselesine değindi.
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Sınırötesi görevlerde bulundukları yerden TikTok canlı yayını açan askerler olduğunu söyleyen Çahmutoğlu, "Tiktok’a girip bölgenin adını yazan herkes bunları görebiliyor. Teröristler de..." diye belirtti.
İşte o tweet:
Konu ile ilgili acilen bir çalışma yapılması gerektiğini söyleyen Çahmutoğlu, TikTok’un canlı yayın moderasyon ekibinden aldığı bilgileri de takipçileri ile paylaştı.
Aktarılan bilgilere göre, son aylarda canlı yayın açan çok sayıda TSK mensubu asker var. Yayın açan askerlerin çoğu operasyon sahaları, sınırötesi üs bölgeleri gibi kritik yerlerde görevli ve rütbeliler. Yayın açtıklarında konumları açık kaynak istihbaratı ile kolayca görüntülenebiliyor.
"TikTok hesabım olmadığı halde ben bile basit keywordlerle arama yaparak bunları görebiliyorum" diyen Çahmutoğlu, "Kırsal alandaki intikal faaliyetlerini kayda alıp TikTok’ta paylaşanlar bile var. Neredeyse teçhizatlar ayan beyan görülebiliyor! Bu yayınların yapıldığı konumları ve teçhizatları terör örgütleri de görüyor" diye de uyarılarına devam etti.
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Konu ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı'nı da uyaran Çahmutoğlu, bu yayınların ve paylaşımların hiçbir amacı olmadığının da altını çizdi.
Uzman isim kontrol ettiği birkaç TSK mensubunun TikTok paylaşımını da yayınladı.
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İşte o paylaşım:
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