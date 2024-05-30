Kredi Kartı Kullanmak Pahalı Olacak: Bankaların Hazırlığı Fiyatlarda Yükselişe Neden Olur mu?
Kredi Kartı Kullanmak Pahalı Olacak: Bankaların Hazırlığı Fiyatlarda Yükselişe Neden Olur mu?
Enflasyondaki yükselişle banknot kullanımın azalması ve artan kart kullanımı bankalara yaracak gibi görünüyor. Özel bankalar, geçen aylarda pos cihazı kullanan işletmelere uygulanan komisyon oranını yüzde 3,5'e yükseltmişti. Faiz artışlarının sürmesiyle bankalar komisyon oranlarını yeniden artırmaya hazırlanıyor.
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Fiyatlardaki yükseliş, en büyük banknotun 200 TL olmasıyla para taşımayı zorlaştırıyor.
Haziran 2023'te başlayan faiz artırımlarıyla Ekim 2023'te pos cihazlarında da komisyon oranları yüzde 3,5 seviyesine çıkarılmıştı.
İşletmelerin fiyatlarında artışa gitmesi de beklenirken, enflasyonla mücadelede de sorun yaratabileceği öngörülüyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "IBAN'a transfer" gibi yöntemler için ağır cezalar hazırlandığını belirtmiş, vatandaşlara da ihbar hatlarıyla ödül duyurusu yapılmıştı.
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