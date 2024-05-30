Kredi Kartı Kullanmak Pahalı Olacak: Bankaların Hazırlığı Fiyatlarda Yükselişe Neden Olur mu?

Online alışverişlerdeki yükselişle de birlikte kartlı alışverişlerin kullanımı giderek artarken, hem güvenli hem de kolay kullanım sağlayan kart kullanımlarında pos ve sanal pos kullanımı rekor seviyelere ulaştı.

Bankalar, pos kullanımlarında işletmelere komisyon uyguluyor.