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Kredi Kartı Kullanmak Pahalı Olacak: Bankaların Hazırlığı Fiyatlarda Yükselişe Neden Olur mu?

Kredi Kartı Kullanmak Pahalı Olacak: Bankaların Hazırlığı Fiyatlarda Yükselişe Neden Olur mu?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
30.05.2024 - 10:46 Son Güncelleme: 30.05.2024 - 10:47

Enflasyondaki yükselişle banknot kullanımın azalması ve artan kart kullanımı bankalara yaracak gibi görünüyor. Özel bankalar, geçen aylarda pos cihazı kullanan işletmelere uygulanan komisyon oranını yüzde 3,5'e yükseltmişti. Faiz artışlarının sürmesiyle bankalar komisyon oranlarını yeniden artırmaya hazırlanıyor.

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Fiyatlardaki yükseliş, en büyük banknotun 200 TL olmasıyla para taşımayı zorlaştırıyor.

Fiyatlardaki yükseliş, en büyük banknotun 200 TL olmasıyla para taşımayı zorlaştırıyor.

Online alışverişlerdeki yükselişle de birlikte kartlı alışverişlerin kullanımı giderek artarken, hem güvenli hem de kolay kullanım sağlayan kart kullanımlarında pos ve sanal pos kullanımı rekor seviyelere ulaştı. 

Bankalar, pos kullanımlarında işletmelere komisyon uyguluyor.

Haziran 2023'te başlayan faiz artırımlarıyla Ekim 2023'te pos cihazlarında da komisyon oranları yüzde 3,5 seviyesine çıkarılmıştı.

Haziran 2023'te başlayan faiz artırımlarıyla Ekim 2023'te pos cihazlarında da komisyon oranları yüzde 3,5 seviyesine çıkarılmıştı.

Faizlerdeki yükselişin sürmesiyle, Yeniçağ Gazetesi'nin haberine göre, bankalar haziran sonrası pos komisyon faizlerinde yeniden artış yapmaya hazırlanıyor.

İşletmelerin fiyatlarında artışa gitmesi de beklenirken, enflasyonla mücadelede de sorun yaratabileceği öngörülüyor.

İşletmelerin fiyatlarında artışa gitmesi de beklenirken, enflasyonla mücadelede de sorun yaratabileceği öngörülüyor.

İşletme gelirlerindeki düşüşle fiyatların artışı beklenirken, son dönemde ekonomi yönetiminin sıklıkla vurguladığı, kayıt dışına yönelimin de artmasına neden olması bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "IBAN'a transfer" gibi yöntemler için ağır cezalar hazırlandığını belirtmiş, vatandaşlara da ihbar hatlarıyla ödül duyurusu yapılmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "IBAN'a transfer" gibi yöntemler için ağır cezalar hazırlandığını belirtmiş, vatandaşlara da ihbar hatlarıyla ödül duyurusu yapılmıştı.
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