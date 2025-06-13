Köpeklerin Yaşına Göre İhtiyaç Duyduğu Bakım Rutinleri

Bu dönem tam bir temel atma süreci. Aşı takvimiyle yoğun bir veteriner trafiği başlar: Karma, kuduz, parazit gibi temel aşılar bu zaman diliminde tamamlanmalı. Yavru köpek maması şart çünkü onların hızlı büyüyen vücudu için ekstra protein ve enerji gerekiyor. Günde 3-4 öğün beslenme iyidir ama yine de porsiyonlar veteriner önerisine göre ayarlanmalı. Tuvalet eğitimi, ismini öğrenmesi, ilk komutlar… Her şey bu dönemde şekillenir. Ne kadar sabırlı ve düzenli olursanız ilerisi o kadar kolay olur. Sosyalleşme için de bol bol dışarı çıkarılmalı ama tabii güvenli şekilde.