Köpeklerin Yaşına Göre İhtiyaç Duyduğu Bakım Rutinleri
Köpekler de tıpkı insanlar gibi farklı yaş dönemlerinde farklı ihtiyaçlar gösteriyor. Yavruyken enerjileri bitmez ama yaşlandıkça homurdanmaya başlarlar... Bu yüzden her yaşa özel bir bakım rutini şart. İşte yaş aralıklarına göre dikkat etmen gereken temel bakım noktaları! 👇
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Öncelikle köpek yaşı konusuna açıklık getirelim.
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Köpeklerin ırkları ve boyutları elbette büyük rol oynuyor.
Yaş sadece rakam değil, ihtiyaç belirleyicidir.
0-6 ay aralığındaki köpeklerin bakımı oldukça hassas.
6 ay ve 2 yaş arası içinde biriktirdiği enerjiyi ortaya çıkarırlar.
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2-4 yaşlarında bakımlarıyla beraber çoğu şey düzene biner.
4-6 yaş aralığında minik yavaşlamalar gösterebilir, bu yüzden bakımları büyük önem arz ediyor.
6-8 yaş aralığında ihtiyaçları da yaşına göre değişir ve yeniden şekillenir.
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