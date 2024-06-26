Köpekler Hakkında Öğrendiğinizde Sevginizin Çok Daha Artacağı 10 Bilgi
Köpekler Hakkında Öğrendiğinizde Sevginizin Çok Daha Artacağı 10 Bilgi
Patili dostlarımızı o kadar çok seviyoruz ki! Onlara olan sevgimizi daha fazla artırmanın bir yolu var mı bilmiyoruz ama bu tatlı bilgiler belki yardımcı olabilir!
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1. Araştırmalara göre Border Collie cinsi köpekler en zeki ırklar!
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2. Kirsch, fahri yüksek lisans derecesi almaya hak kazanmış bir köpek!
3. Dünyanın en hızlı köpek ırkı tazılardır.
4. Ortalama bir köpeğin zeka yaşı 2 yaşındaki bir bebeğe eşdeğer oluyor.
5. Köpekler suyu dillerinin arkasıyla içer.
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