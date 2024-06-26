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Köpekler Hakkında Öğrendiğinizde Sevginizin Çok Daha Artacağı 10 Bilgi

etiket Köpekler Hakkında Öğrendiğinizde Sevginizin Çok Daha Artacağı 10 Bilgi

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
26.06.2024 - 18:01

Patili dostlarımızı o kadar çok seviyoruz ki! Onlara olan sevgimizi daha fazla artırmanın bir yolu var mı bilmiyoruz ama bu tatlı bilgiler belki yardımcı olabilir!

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1. Araştırmalara göre Border Collie cinsi köpekler en zeki ırklar!

2006 yılında köpekler üzerine de çalışmalar yürüten psikolog Stanley Coren tarafından yayınlanan bir kitapta bu tez öne sürüldü. Border Collie cinsinin en zeki seçilmesinin sebebi ise bu cinsin yeni bir komutu beş saniyeden daha kısa bir sürede öğrenebiliyor olması. Öğrendikten sonra da %95 ihtimalle komuta uyuyorlar.

2. Kirsch, fahri yüksek lisans derecesi almaya hak kazanmış bir köpek!

2. Kirsch, fahri yüksek lisans derecesi almaya hak kazanmış bir köpek!

Kirsch’i diğer köpeklerden ayıran bir özelliği var; o fahri yüksek lisans derecesi almış bir köpek! Kirsch’in bu ünvanı almasını sağlayan şey ise sahibiyle birlikte tüm derslere katılması olmuş.

3. Dünyanın en hızlı köpek ırkı tazılardır.

Tazılar saatte ortalama 73km hıza yükselebiliyorlar. Türkçede de kullandığımız “tazı gibi koşmak” deyimi buradan geliyor. Ayrıca uzun mesafe yarışında bir tazı, çitayı yenebilir.

4. Ortalama bir köpeğin zeka yaşı 2 yaşındaki bir bebeğe eşdeğer oluyor.

Onları boşa bebeğimiz gibi sevmiyoruz! Amerikan Psikoloji Derneği’ne göre köpekler, yeni yürümeye başlayan bir bebeğin zeka yaşıyla hemen hemen aynılar. Ve yaklaşık 250’ye kadar kelime ve jest öğrenebilirler.

5. Köpekler suyu dillerinin arkasıyla içer.

Köpekler su içmek için insanlarda olduğu gibi emme hareketini yapmazlar. Onlar dillerini hızlı bir şekilde geriye doğru hareket ettirerek ağızlarının içine suyu iterler.

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6. Patili dostlarımız hayati organlarını korumak için top şeklinde kıvrılarak uyurlar.

Eğer ki top şeklinde kıvrılmış bir köpek görürseniz onun hayati organlarını korumak ve kendisini sıcak tutmak için bunu yaptığını anlayabilirsiniz. Bu hareket köpek dostlarımızda içgüdüseldir. Eğer kıvrılmak yerine uzanarak uyuyorsa da kendini güvende hissettiğinin göstergesidir.

7. Köpeklerin kulaklarını kontrol eden 16 kas vardır.

Kıyaslamanız için örnek verelim; insanlarda kulakları kontrol eden 6 kas vardır. Bu kaslar sayesinde ses dalgalarını da daha iyi bir şekilde dinleyebilir, kulaklarının yönünü değiştirebilirler. Böylece farklı yöndeki sesleri de duyabilirler.

8. Eskiden patili dostlarımız televizyodaki görüntüleri yalnızca flaş ışığı olarak görüyordu.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte köpekler de televizyon izleyebilir hale geldi. Yüksek kare hızlarına sahip HDTV’lerin icadı en çok köpeklere yaradı diyebiliriz!

9. Köpek dostlarımız da bizler gibi rüya görürler.

Konu uyku olduğunda insan ve köpek beyni benzer şekilde çalışıyor. Tıpkı insanlarda olduğu gibi REM uykusu köpeklerde de vardır. Zaten eğer köpeğinizi uyurken izliyorsanız rüya gördüğünü anlayabilirsiniz!

10. Köpeklerin burun izleri, bizlerdeki parmak izi kadar benzersizdir.

Nasıl ki insanlarda aynı parmak izine rastlanmıyorsa aynı durumun köpeklerin burun izlerinde de olduğu düşünülüyor. Hatta Kanada’da köpeklerin burun izi kimlik kanıtı olarak kabul ediliyor.

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