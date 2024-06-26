Köpekler Hakkında Öğrendiğinizde Sevginizin Çok Daha Artacağı 10 Bilgi

Eğer ki top şeklinde kıvrılmış bir köpek görürseniz onun hayati organlarını korumak ve kendisini sıcak tutmak için bunu yaptığını anlayabilirsiniz. Bu hareket köpek dostlarımızda içgüdüseldir. Eğer kıvrılmak yerine uzanarak uyuyorsa da kendini güvende hissettiğinin göstergesidir.