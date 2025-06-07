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Köpeğinizi Daha İyi Anlamanızı Sağlayacak Beden Dili Rehberi

etiket Köpeğinizi Daha İyi Anlamanızı Sağlayacak Beden Dili Rehberi

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
07.06.2025 - 18:02

Köpekler bizimle aynı dili konuşmuyor olabilir. Ama beden dillerini çözerek hissettiklerini ve ihtiyaçlarını net bir şekilde anlayabilirsiniz. Kuyruk hareketleri, kulaklar, bakışlar... Tüm bunlar birer mesaj taşır!

Bu mesajları doğru okuyarak köpeğinizle aranızdaki bağı güçlendirmek istiyorsanız buraya gelin!

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1. Kuyruğunu hızlıca salıyor ise heyecanlı.

Köpeğiniz kuyruğunu bir oraya bir buraya hızlıca sallıyorsa heyecanlı ve mutludur! Sizi gördüğünde, oyun isterken veya yürüyüşe çıkacağını anladığında sıkça bu hareketi yapar. Yukarıda gevşek sallanan bir kuyruk var ise köpeğiniz şu an eğlence istiyor demektir!

2. Kuyruğunu bacaklarının arasına soktu ise korkulu.

2. Kuyruğunu bacaklarının arasına soktu ise korkulu.

Kuyruğu bacaklarının arasına sıkıştırılmış bir köpek gördünüz mü? Büyük ihtimalle korkmuştur... Genellikle gürültü dolu bir ortamda ve yabancılarla karşılaşınca bu hareketi yapabilir. Bu durumlarda köpeğinize sakin ve yumuşak bir şekilde gitmelisiniz. Böylece ona güven verirsiniz.

3. Kulakları dik ve ileri doğru ise meraklı.

Köpeğinizin kulakları dikilmiş ve ileri doğru dönükse bir şey kesinlikle ilgisini çekmiştir! Merak, dikkat ve tetikte olma pozisyonu diyebiliriz. Dış seslere, yabancı kişilere ya da nesnelere bu tepkiyi verebilir. Bir de gözleri açılmış ve odaklanmışsa çevresini bir güzel analiz ediyor demektir.

4. Kulaklar geriye doğru yatık ise suçlu.

Köpeğinizin kulakları eğikse, hatta başı hafif eğikse kesin bir şeyler yapmıştır! Otorite figürüne karşı teslim olduğunun bir göstergesidir. Bir şeyleri yanlış yaptıysa size böyle gelecektir. Önemli olan sert tepkilerden kaçınmak ve güveni aşılamak.

5. Göz teması kuruyor ise duygulu.

Köpeğinizin size hissettiklerini gözlerine bakarak anlayabilirsiniz... Sevgi dolu ve yumuşak bakışlarla yanınızda güvende olduğunu gösterebilir. Bakışları iyice değerlendirdikten sonra sizde sıcacık bir bakışla karşılık verebilirsiniz.

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6. Ağzı açık ve dili dışarıda ise rahat.

Ağzı hafif açılmış, dili dışarıda şapşal bir bakış var ise köpeğiniz rahat hissediyordur! Bu duruş daha çok oyun sonrasında ve sıcak havalarda olur. Hafif hafif nefes alışlar ve rahat pozisyonda yatılması... Tüm bunlar keyifli anlar geçirdiğini gösterir.

7. Vücudu kasılmış ise alarm durumunda.

7. Vücudu kasılmış ise alarm durumunda.

Vücudu kasılmış, hareketleri yavaş ve stresli bakışlara sahip bir şekilde görünüyorsa tehdit algılıyor olabilir. Genellikle başka köpeklerle karşılaşılması ve korkma sonucu bu hareketi yaparlar. Gerginliğini azaltmak için ortamdan uzaklaştırabilir ya da dikkatini dağıtabilirsiniz. Beden dilini hafife almamak gerekir!

8. Pati atıyor ve zıplıyor ise ilgiye aç.

Size doğru zıplaması, patisi ile size dokunması iletişim kurmak istediğini gösterir. Bu davranışı aslında oyun oynayalım, dışarı çıkalım, sevilmeliyim demek! Dostunuzun ilgiye ihtiyacı olduğunu unutmayın. Aranızdaki bağı güçlendirmek için doyasıya eğlenin!

9. Yayılarak yatıyor ise güvenli.

Tamamen güvendiğini göstermek için köpekler yayılarak yatar. Hele ki sırt üstü yatıyorsa sizin yanınızda çok rahat demektir! Siz de bu davranışa sevgi ile yaklaşırsanız güveni pekiştirmiş  olursunuz. Birbirinize sarılarak yatmaya devam edersiniz.

10. Tüyleri kabarık ise savunmada.

10. Tüyleri kabarık ise savunmada.

Köpeğinizin sırtındaki tüylere dikkat edin. Kabarmış ise tehdit algılamış olabilir! Başka bir hayvanla karşılaştığında, ürktüğünde ya da ani seslerde bu hareket gözlemlenebilir. Bu hareket karşısındakine kafa tuttuğunu da gösterir. Bir tür savunma mekanizması!

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asklepiospallas
asklepiospallas
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