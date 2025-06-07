Köpeğinizi Daha İyi Anlamanızı Sağlayacak Beden Dili Rehberi

Köpeğinizin kulakları dikilmiş ve ileri doğru dönükse bir şey kesinlikle ilgisini çekmiştir! Merak, dikkat ve tetikte olma pozisyonu diyebiliriz. Dış seslere, yabancı kişilere ya da nesnelere bu tepkiyi verebilir. Bir de gözleri açılmış ve odaklanmışsa çevresini bir güzel analiz ediyor demektir.