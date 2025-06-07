Köpeğinizi Daha İyi Anlamanızı Sağlayacak Beden Dili Rehberi
Köpekler bizimle aynı dili konuşmuyor olabilir. Ama beden dillerini çözerek hissettiklerini ve ihtiyaçlarını net bir şekilde anlayabilirsiniz. Kuyruk hareketleri, kulaklar, bakışlar... Tüm bunlar birer mesaj taşır!
Bu mesajları doğru okuyarak köpeğinizle aranızdaki bağı güçlendirmek istiyorsanız buraya gelin!
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1. Kuyruğunu hızlıca salıyor ise heyecanlı.
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2. Kuyruğunu bacaklarının arasına soktu ise korkulu.
3. Kulakları dik ve ileri doğru ise meraklı.
4. Kulaklar geriye doğru yatık ise suçlu.
5. Göz teması kuruyor ise duygulu.
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6. Ağzı açık ve dili dışarıda ise rahat.
7. Vücudu kasılmış ise alarm durumunda.
8. Pati atıyor ve zıplıyor ise ilgiye aç.
9. Yayılarak yatıyor ise güvenli.
10. Tüyleri kabarık ise savunmada.
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