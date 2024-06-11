Köpeğinin Bakımı İçin Tüyoları Veriyoruz!

Patili dostunun tüylerini düzenli olarak tarayarak ve yıkayarak sağlıklı tutabilirsin. Özellikle uzun tüylü köpeklerde düğümlenmeyi önlemek için düzenli tarama önemlidir. Ayrıca, patili dostunun cinsine ve tüy yapısına göre uygun şampuan kullanmalı ve yıkama sıklığına çok dikkat etmelisin. Unutma, o bir köpek ama tıpkı bir bebek kadar bakıma ihtiyacı var.

Bu bakımı en güzel şekilde gerçekleştirmek için Pet Love'ın tüy bakım ürünlerini kullanabilirsin. Normal şampuan, durulanmayan köpük şampuan, tüy bakım spreyi veya tüy ve derim bakım yağı... Tüy bakımında ihtiyacın olan tüm ürünler Pet Love'da!