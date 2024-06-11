Köpeğinin Bakımı İçin Tüyoları Veriyoruz!
Köpeğinin Bakımı İçin Tüyoları Veriyoruz!
Eğer patili dostunun mutluluğu ve sağlığı senin için önemliyse, hadi başlayalım ve onun bakımıyla ilgili önemli ipuçlarını birlikte keşfedelim! 👇🏻
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1. İlk sorumuzla başlayalım! Patili dostunun tüyleri genellikle hangi uzunlukta olur?
2. Peki nerede yatıyor?
3. Patili dostunun iştahını puanlar mısın? (1 çok iştahsız, 5 çok iştahlı)
4. Peki onu nasıl besliyorsun?
5. Ona yeterince zaman ayırabiliyor musun?
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