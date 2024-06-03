Köpeğinden Ayrı Ne Kadar Dayanabilirsin?

Sen tam ortadasın, yani öyle patili dostundan ayrı 1 hafta geçiremezsin belki ama 1-2 gün sizin için normal. Gün içinde de rahatlıkla evde bırakabiliyorsun. Tabii bu arada beraber dışarı çıkmanıza engel değil. Bazen işlerin bile olsa onu evde bırakmaya gönlün el vermiyor ve onu yanında götürüyorsun. Ama genel olarak ayrı takılmaya daha alışıksınız. Siz böyle mutluysanız bize laf düşmez!