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Köpeğinden Ayrı Ne Kadar Dayanabilirsin?

etiket Köpeğinden Ayrı Ne Kadar Dayanabilirsin?

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
03.06.2024 - 12:38

Patili dostlarımız hayatımızın anlamı. Ama bazen onlardan ayrı kalmak zorunda kalabiliyoruz. Peki sen ondan ayrı kaç gün geçirebilirsin merak ediyorsan haydi teste!

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1. Öncelikle patili dostunla ne kadardır beraber olduğunu öğrenelim...

2. Çalışıyor musun diye de soralım...

3. Patili dostunla beraber günde ne kadar vakit geçiriyorsun?

4. Birlikte en çok ne yapmayı seviyorsunuz?

5. Patili dostunu köpek oteline ya da güvendiğin birine bırakıp tatile çıkar mısın?

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6. Patili dostunu evde bıraktığında peşinden çok ağlıyor mu?

7. Ondan ayrı kalmak zorunda kaldığında sürekli galeriye girip fotoğraflarına bakıyor musun?

8. Dışarıdan geldiğinde patili dostun seni nasıl karşılıyor?

Sen ondan ayrı bir saat bile geçiremezsin!

Siz yapışık ikiz gibisiniz. Bırakın bir gün ayrı kalmayı siz bir saat bile ayrı kalamazsınız. Gün içinde işin bile olsa patili dostunu da yanınıza almadan asla çıkmıyorsun. Her şeyi birlikte yapıyorsunuz desek yeridir. Beraber yiyorsunuz, beraber içiyorsunuz hatta beraber bile tuvalete gidiyorsunuz. 😅 Dışarıdan görenler sizi ayrılmaz ikili olarak tanımlıyor artık. Sizi ayırmaya kimsenin gücü yetmez, biz de hiç araya girmeyelim!

Sen birkaç gün dayanabilirsin!

Sen tam ortadasın, yani öyle patili dostundan ayrı 1 hafta geçiremezsin belki ama 1-2 gün sizin için normal. Gün içinde de rahatlıkla evde bırakabiliyorsun. Tabii bu arada beraber dışarı çıkmanıza engel değil. Bazen işlerin bile olsa onu evde bırakmaya gönlün el vermiyor ve onu yanında götürüyorsun. Ama genel olarak ayrı takılmaya daha alışıksınız. Siz böyle mutluysanız bize laf düşmez!

Siz ayrı kalmaya alışmışsınız!

Ooo, siz bu işi çözmüşsünüz. Hem sen hem patili dostun ayrı kalmaya alışmışsınız. Bazen gün içinde bazen günlerce ayrı kalıyorsunuz ve bunu gayet rutin bir şekilde yapıyorsunuz. Yıl içinde gittiğin tatillerde onu otele bırakabiliyorsun ve bu ikiniz için de gayet normal. İşlerini halletmek için dışarı çıktığında köpeğin uslu bir şekilde evde seni bekliyor. Size bizden alkış o zaman. 👏

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