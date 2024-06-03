Köpeğinden Ayrı Ne Kadar Dayanabilirsin?
Köpeğinden Ayrı Ne Kadar Dayanabilirsin?
Patili dostlarımız hayatımızın anlamı. Ama bazen onlardan ayrı kalmak zorunda kalabiliyoruz. Peki sen ondan ayrı kaç gün geçirebilirsin merak ediyorsan haydi teste!
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1. Öncelikle patili dostunla ne kadardır beraber olduğunu öğrenelim...
2. Çalışıyor musun diye de soralım...
3. Patili dostunla beraber günde ne kadar vakit geçiriyorsun?
4. Birlikte en çok ne yapmayı seviyorsunuz?
5. Patili dostunu köpek oteline ya da güvendiğin birine bırakıp tatile çıkar mısın?
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