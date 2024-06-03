Köpeğin Sen Evde Yokken Ne Yapıyor?
Köpeğin Sen Evde Yokken Ne Yapıyor?
Köpeğini evde bırakıp dışarı çıktığında köpeğin ne yapıyor merak ediyor musun? Sen yokken endişeli mi yoksa rahat mı öğrenmek istiyorsan haydi teste!
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1. Öncelikle patini dostunu ne sıklıkla yalnız bıraktığını soralım...
2. Patili dostun evde nerede uyuyor?
3. Eve geri döndüğünde tepkisi ne oluyor?
4. Evden çıkarken onunla konuşuyor musun?
5. Eve döndüğünde evi nasıl buluyorsun?
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