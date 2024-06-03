Köpeğin Sen Evde Yokken Ne Yapıyor?

Sen ve patili dostun ayrı kalmaya hiç alışık değilsiniz. Siz ayrılmaz ikilisiniz, dolayısıyla senin yokluğunda köpeğin hiç rahat durmuyor. Oyuncaklarını parçalıyor, hatta bazen tuvaletini bile yapıyor. Bunların hepsi özlemden aslında. Senin yokluğun onu mahvediyor ve duygularını böyle gösteriyor. Bunu engellemek için birlikte çalışmalar yapabilirsiniz. Bu sayede patili dostun evde yalnız kaldığında daha huzurlu olabilir. 🐾