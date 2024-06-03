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Köpeğin Sen Evde Yokken Ne Yapıyor?

etiket Köpeğin Sen Evde Yokken Ne Yapıyor?

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
03.06.2024 - 12:38

Köpeğini evde bırakıp dışarı çıktığında köpeğin ne yapıyor merak ediyor musun? Sen yokken endişeli mi yoksa rahat mı öğrenmek istiyorsan haydi teste!

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1. Öncelikle patini dostunu ne sıklıkla yalnız bıraktığını soralım...

2. Patili dostun evde nerede uyuyor?

3. Eve geri döndüğünde tepkisi ne oluyor?

4. Evden çıkarken onunla konuşuyor musun?

5. Eve döndüğünde evi nasıl buluyorsun?

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6. Evde patili dostunu izlemek için kameran var mı?

7. Patili dostun kaç komut biliyor?

8. Günde kaç saat birlikte vakit geçiriyorsunuz?

Patili dostun sen yokken sakince senin gelmeni bekliyor.

Patili dostun evde kalmaya çok alışık. Sen gidersin, gelirsin, o da sakince seni bekler. Bu sizin bir rutininiz. Patili dostunun sen evde yokken etrafı dağıtma, evi mahvetme huyları hiç yok! Sen işlerini halletmek için dışarı çıkarsın, o sırada o sakince seni bekler. Genelde döndüğünde onu yatağında huzurla uyurken bulursun. Bu sistemi gayet güzel oturtmuşsun. Patili dostun da sana çok güzel ayak uyduruyor. 🐕

Bir müddet ağlasa da sonra sakinleşerek yatağında yatıyor.

Patili dostun sen yokken biraz sorunlar yaşıyor diyebiliriz. Aslında çok sorun çıkarmıyor ama ilk gittiğin dakikalar biraz zor geçiyor. Peşinden 5-10 dakika ağlıyor. Sonrasında ise kendini sakinleştirmeyi biliyor. Bazen küçük yaramazlıklar yaparak evi dağıtabiliyor ama olur o kadar! Sen de bu duruma pek ses etmiyorsun zaten. Kavuştuğunuzda ise ikinizden mutlusu yok... 🐶

Senin yokluğun patili dostunu mahvediyor.

Sen ve patili dostun ayrı kalmaya hiç alışık değilsiniz. Siz ayrılmaz ikilisiniz, dolayısıyla senin yokluğunda köpeğin hiç rahat durmuyor. Oyuncaklarını parçalıyor, hatta bazen tuvaletini bile yapıyor. Bunların hepsi özlemden aslında. Senin yokluğun onu mahvediyor ve duygularını böyle gösteriyor. Bunu engellemek için birlikte çalışmalar yapabilirsiniz. Bu sayede patili dostun evde yalnız kaldığında daha huzurlu olabilir. 🐾

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