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Konu Aşk Olunca Hangi Tarihi Figürsün?

etiket Konu Aşk Olunca Hangi Tarihi Figürsün?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
29.05.2024 - 23:01

Ne aşklar gelmiş geçmiş bu dünyadan... Konu aşk olunca bazen farklı biri gibi olabiliyor insan. Peki, sen konu aşk olunca hangi tarihi figürsün? 

Testin sonunda söylüyoruz! 👇

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1. Cinsiyetini öğrenerek başlayalım!

2. Söyle bakalım daha önce hiç iki kişi arasında kaldın mı?

3. Birini seçmek zorundasın! Hangisi daha önemli?

4. Söyle bakalım birini sevdiğini nasıl belli edersin?

5. Yoğun tempolu bir günün ardından nasıl dinleniyorsun?

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6. Söyle bakalım, haklı olduğun bir konuda tartışma yaşasan ilişkini sarsmamak için alttan alır mısın?

7. İlişki konusunda korkuların ya da güven problemin var mı?

8. Son olarak, şu an kendini bir ilişkiye hazır hissediyor musun?

Cleopatra!

Cleopatra!

Cleopatra, tarihte aşkıyla ünlü bir figürdür. Özellikle Roma İmparatoru Jül Sezar ve Mark Antony ile olan ilişkileriyle tanınır. Cleopatra, Mısır Kraliçesi olarak göreve başladığında, Jül Sezar'ın Mısır'a gelmesiyle tanıştı. İkilinin arasında romantik bir ilişki başladı ve Cleopatra, Jül Sezar'ın yanında yaşamaya başladı. Ancak Jül Sezar'ın ölümünün ardından Cleopatra, Roma İmparatorluğu'nun bir diğer güçlü lideri olan Mark Antony ile ilişkiye başladı. Bu ilişki büyük bir dikkat çekti ve tarihe damgasını vurdu. Konu aşk olunca sen de Cleopatra gibisin biraz flörtözsün. 😜

Şah Cihan!

Şah Cihan!

Şah Cihan, Hindistan hükümdarlığı sırasında eşi Mumtaz Mahal'e duyduğu derin aşk ile tanınır. Eşinin ölümünün ardından anısını yaşatmak isteyen Şah Cihan, Mumtaz Mahal'in anısına büyüleyici bir anıt inşa etmeye karar verdi. Taj Mahal, bir anıt olarak, Mumtaz Mahal'e olan sonsuz sevgiyi ve saygıyı temsil eder. Konu aşk olunca sen de dünyaya bir eser bırakacak kadar çok seviyorsun partnerini. Bu yüzden tarihi bir figür olsan Şah Cihan olurdun.

Josephine!

Josephine!

Fransız İmparatoru Napolyon Bonaparte, Rose ile olan tutkulu aşkıyla tanınır. Bu aşk hikayesi tutkusuyla tarihe geçmiştir. Rose, gerçek adını sevmediği için Napolyon ona Josephine demeyi tercih etmiştir. Josephine, bu ismi Napolyon'a olan aşkından dolayı ölene kadar kullanmıştır. Konu aşk olunca sen de sevdiğinin sana verdiği değeri sonuna kadar hisseder ve yaşatırsın. Bu yüzden tarihi bir figür olsan Josephine olurdun!

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