Konu Aşk Olunca Hangi Tarihi Figürsün?
Konu Aşk Olunca Hangi Tarihi Figürsün?
Ne aşklar gelmiş geçmiş bu dünyadan... Konu aşk olunca bazen farklı biri gibi olabiliyor insan. Peki, sen konu aşk olunca hangi tarihi figürsün?
Testin sonunda söylüyoruz! 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Cinsiyetini öğrenerek başlayalım!
2. Söyle bakalım daha önce hiç iki kişi arasında kaldın mı?
3. Birini seçmek zorundasın! Hangisi daha önemli?
4. Söyle bakalım birini sevdiğini nasıl belli edersin?
5. Yoğun tempolu bir günün ardından nasıl dinleniyorsun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yorum Yazın