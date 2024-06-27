Koltuğa Yatan Sabrina'dan Bakış Atan Emrata'ya 27 Haziran'da Yabancı Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Koltuğa Yatan Sabrina'dan Bakış Atan Emrata'ya 27 Haziran'da Yabancı Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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Kim Kardashian Cadılar Bayramına döndü.
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Kylie Jenner kızıyla fotoğrafını paylaştı.
Cardi B bonesiyle kameralara konuştu.
Sabrina Carpenter koltuğa uzandı.
Bella Hadid çiçekli elbisesiyle poz kesti.
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Emrata bakışlarıyla ortalık yaktı.
Tyla konsere gitti.
Joe Jonas bol bol gezdi.
Camila Cabello gece denize girdi.
Ariana Grande doğum günü kutladı.
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