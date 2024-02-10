Kızılcık Şerbeti'ndeki Kaoslardan Gaddar'daki Kötü Performansa Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Kızılcık Şerbeti'ndeki Kaoslardan Gaddar'daki Kötü Performansa Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
10 Şubat Cumartesi günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Genç oyuncu Rahimcan Kapkap, şu sıralar Kızılcık Şerbeti dizisinde Metehan karakterine hayat veriyor. Neredeyse her bölümde Metehan karakterine dair akıllarımıza kazınacak bir kesit izliyoruz. Rahimcan Kapkap, Kızılcık Şerbeti'ndeki performansıyla 'Yılın Çıkış Yapan Erkek Oyuncusu' ödülüne layık görüldü.
Ekranlara damga vuran İnci Taneleri dizisinin son bölümü bir kez daha sosyal medyayı kasıp kavurdu. Yılmaz Erdoğan'ın "Hatıran Yeter" şarkısını seslendirdiği sahnede Ferdi Tayfur'un değil de Serkan Kaya'nın yorumunun çalınması dikkat çekmişti. Ferdi Tayfur'un kızından ses yükselince İnci Taneleri dizisinden özür metni geldi!
Kızılcık Şerbeti'nin son bölümüne Metehan'ın milf sevgilisiyle birlikteliği damga vurdu. Gördüğü rüyanın aynısını yaşaması "Bu nasıl manifest?" dedirtirken, Metehan'ın boyun morartmalı birlikteliği herkesi şaşırttı.
Kızılcık Şerbeti'nin son bölümü yine izleyicileri ekrana kilitlerken, bölüm sonunda boşanmasının kırkı çıkmadan kız istemeye giden Fatih herkesi dumur etti. Yeni bölüm fragmanında Ömer'in flörtü Görkem ve Fatih'in ufak flörtleri "Yok artık" dedirtirken, fragmana tepki yağdı.
Cuma akşamlarının yeni favorilerinden Gaddar'a Sümeyye Aydoğan'ın performansı damga vurdu. Canlandırdığı Aydan karakterinin ağladığı sahne izleyicilerden tepki görürken, söz konusu sahneye kendisi de yorum yaptı.
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Gündemden düşmeyen Survivor'da her bölüm apayrı bir olay vuku bulurken, @lewiiy adlı kullanıcı "Survivor Yarışmacıları Hangi TV Karakterleri Olurdu?" sorusuna enfes bir flood hazırladı.
Bir dönemin dillerden düşmeyen isimlerinden Fındık Kurdu Berna'yı muhakkak hatırlarsınız. Bir Şarkısın Sen yarışmasında yarışan küçük Berna o dönem ebeveynlerin hayranlıkla izlediği biri olurken, küçük çocuklara travma yaşatmıştı. O travmalar yıllar sonra yeniden gündem oldu.
İnci Taneleri dizisinin Dilber'iyle yeniden gün yüzüne çıkan pavyon alemi ve kültürü herkesin gündeminde. Ankara'nın tanınan isimleri Kirli Dilek ve Sıla Sultan isimli pavyon çalışanları, TepkiKolik kanalına konuk oldu; dizilerdeki pavyon sahnelerini yorumlayıp alemle ilgili merak edilen soruları yanıtladı!
İnci Taneleri dizisiyle sosyal medyada başlayan "Dilber dansı" akımı önü alınmaz bir hızla yayılıyor. Pek çok ünlünün dışında sosyal medya kullanıcılarının da yaptığı Dilber'in pavyon dansını bu sefer kim yaptı dersiniz? "Askere gidecek mi gitmeyecek mi?" diye tartışmaya yol açan Mükremin Gezgin...
Olayların bitmediği Survivor All Star'ın son transferleri Avatar Atakan, Hilmicem ve Sema Aydemir çıtayı arşa çıkarırken, favori yarışmacılardan Berkan Karabulut'un yarışmaya geleceği iddiaları ortalığı karıştırdı.
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Yalı Çapkını'nın dün yayınlanan bölümün için yayınlanan fragmanda Suna'nın kabusundan olduğu düşünülen Seyran, Ferit ve Suna üçlüsünün sahnesi bölümde verilmedi. Daha önce de birçok kez yaşanan bu sahne kesintisi Yalı Çapkını izleyicisini çileden çıkarttı!
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