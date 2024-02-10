Yalı Çapkını'nda Fragmanda Gösterilen Sahnenin Yine Kesilmesi Zaten Küskün Olan İzleyiciyi Çileden Çıkarttı!
Yalı Çapkını'nda Fragmanda Gösterilen Sahnenin Yine Kesilmesi Zaten Küskün Olan İzleyiciyi Çileden Çıkarttı!
Yalı Çapkını'nın dün yayınlanan bölümün için yayınlanan fragmanda Suna'nın kabusundan olduğu düşünülen Seyran, Ferit ve Suna üçlüsünün sahnesi bölümde verilmedi. Daha önce de birçok kez yaşanan bu sahne kesintisi Yalı Çapkını izleyicisini çileden çıkarttı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yalı Çapkını dizisinde işler iyice sarpa sardı.
Seyran ve Ferit'in aşkından zaten umudumuzu kestiğimiz Yalı Çapkını'nda Pelin ve Serter'in senaryosunu izlemeye mahkum bırakıldık.
Bir de Suna'nın yaşadığı kafa karışıklığı var işin içinde. Kendisi en başa dönerek yeniden kafayı Ferit'e taktı.
Kaya'dan da kurtulmaya çalışan Suna'nın Ferit'e içini açması da son bölüme damgasını vuran olaylardan biri oldu.
Dünkü bölümün geçtiğimiz hafta yayınlanan fragmanında ise Suna'nın hayal ya da kabusuna ait olduğunu düşündüğümüz sahne, izleyicileri heyecanlandırmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Fakat daha öncede de onlarca kez yaşadığımız gibi fragmanda verilen sahne bölümde yayınlanmadı.
Dikkatli izleyiciler ise bu kesilme sonrası çileden çıktı.
Zaten diziye küskün olan izleyici daha da çileden çıktı.
İzleyicinin küsmesiyle dizinin reytinglerinde de düşüş yaşanıyor.
Bu kesintilerin de hep Afra Saraçoğlu'nun sahnelerine denk gelmesi dikkatlerden kaçmadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Hatta bazı kişiler sırf bu sahne için diziyi açtığını fakat sahneyi göremeyince yarıda bıraktığını söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda