Yalı Çapkını'nda Fragmanda Gösterilen Sahnenin Yine Kesilmesi Zaten Küskün Olan İzleyiciyi Çileden Çıkarttı!

Yalı Çapkını'nın dün yayınlanan bölümün için yayınlanan fragmanda Suna'nın kabusundan olduğu düşünülen Seyran, Ferit ve Suna üçlüsünün sahnesi bölümde verilmedi. Daha önce de birçok kez yaşanan bu sahne kesintisi Yalı Çapkını izleyicisini çileden çıkarttı!