Survivor'a mı Geliyor? Eski Yarışmacılardan Berkan Karabulut'tan Bomba Açıklama
Survivor'a mı Geliyor? Eski Yarışmacılardan Berkan Karabulut'tan Bomba Açıklama
Olayların bitmediği Survivor All Star'ın son transferleri Avatar Atakan, Hilmicem ve Sema Aydemir çıtayı arşa çıkarırken, favori yarışmacılardan Berkan Karabulut'un yarışmaya geleceği iddiaları ortalığı karıştırdı.
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En olaylı sezonların başında gelen Survivor All Star 2024'te olaylar bitmek bilmezken sürprizler de ardı ardına geliyor.
Turabi ve Nihat'ın sakatlık dolayısıyla veda ettiği Survivor'a son olarak Hilmicem, Avatar Atakan ve Sema Aydemir'in gelmesiyle ortalık yıkılırken, yeni isimlerin gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.
Favori yarışmacılar Adem, Ayşe Yüksel, Batuhan ve Berkan gibi isimlerin yarışmaya yedeklerden gelip gelmeyeceği sosyal medyada gündemden düşmezken, bu isimlerden Berkan konu hakkında açıklama yaptı.
Survivor 2020'de yarışan Berkan Karabulut'un yedeklerden yarışmaya dahil olması yüksek ihtimal olarak değerlendirilirken, Berkan sevenlerine üzücü bir haber verdi.
İşte Berkan Karabulut'un Survivor açıklaması:
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