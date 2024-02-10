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Kızılcık Şerbeti'nin Metehan'ı Rahimcan Kapkap Aldığı İlk Ödülü Kaybettiği Babasına Adadı

Kızılcık Şerbeti'nin Metehan'ı Rahimcan Kapkap Aldığı İlk Ödülü Kaybettiği Babasına Adadı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
10.02.2024 - 10:21

Genç oyuncu Rahimcan Kapkap, şu sıralar Kızılcık Şerbeti dizisinde Metehan karakterine hayat veriyor. Neredeyse her bölümde Metehan karakterine dair akıllarımıza kazınacak bir kesit izliyoruz. Rahimcan Kapkap, Kızılcık Şerbeti'ndeki performansıyla 'Yılın Çıkış Yapan Erkek Oyuncusu' ödülüne layık görüldü. 

Rahimcan Kapkap, yaptığı duygusal konuşmayla aldığı ödülünü yaz aylarında kaybettiği babasına armağan etti.

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Show TV ekranlarının rekorlar kıran dizisi Kızılcık Şerbeti, yeni bölümlerine tam gaz devam ediyor.

Show TV ekranlarının rekorlar kıran dizisi Kızılcık Şerbeti, yeni bölümlerine tam gaz devam ediyor.

Her bir karakterin hikayesinin işlendiği fenomen dizi, her hafta yeni bölümüyle sosyal medyayı sallıyor. Tabii bunda oyuncuların yeteneklerinin payı da oldukça büyük.

Kızılcık Şerbeti'nin Metehan'ı Rahimcan Kapkap da yetenekli oyunculuğunu sergileyen isimlerden.

Kızılcık Şerbeti'nin Metehan'ı Rahimcan Kapkap da yetenekli oyunculuğunu sergileyen isimlerden.

Henüz üniversite eğitimi devam ederken oyunculuk derslerine başlayan Kapkap, ilk olarak 2021 yılında izleyici karşısına çıkmıştı. 

Elkızı dizisinde rol alan Rahimcan Kapkap, asıl çıkışını ise Kızılcık Şerbeti ile yaşadı.

Hatta öyle bir yaşadı ki bedduaların hedefi haline geldi!

Hatta öyle bir yaşadı ki bedduaların hedefi haline geldi!

Mihri'nin Metehan'a olan duygularını açıklamasının ardından Metehan 'Ben sana bakmam' cümlesini kurmuştu hatırlarsanız. Her ne kadar sonradan toparlamaya çalışsa da Mihri'nin kalbini kıran Metehan, izleyicilerin de ahını almıştı haliyle.

Başarılı oyunculuğun dezavantajlarını da çeken Rahimcan Kapkap, bu sahnenin ardından serumlu bir paylaşım yapmış, beddualara gönderme yapmıştı!

Başarılı oyunculuğun dezavantajlarını da çeken Rahimcan Kapkap, bu sahnenin ardından serumlu bir paylaşım yapmış, beddualara gönderme yapmıştı!

Lütfen beddua ederken yalnızca karakter ismi geçirelim! 😂

Metehan karakterine hayat veren Rahimcan Kapkap, İTÜ tarafından verilen ödüllerde 'Yılın En İyi Çıkış Yapan Oyuncu' Ödülü'ne layık görüldü.

Metehan karakterine hayat veren Rahimcan Kapkap, İTÜ tarafından verilen ödüllerde 'Yılın En İyi Çıkış Yapan Oyuncu' Ödülü'ne layık görüldü.

Rahimcan Kapkap, ödülüne dair sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

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Ödül konuşmasında Kızılcık Şerbeti ekibine teşekkür etmeyi ihmal etmeyen Kapkap, son olarak aldığı ödülü yaz aylarına kaybettiği babasına adadı.

Ödül konuşmasında Kızılcık Şerbeti ekibine teşekkür etmeyi ihmal etmeyen Kapkap, son olarak aldığı ödülü yaz aylarına kaybettiği babasına adadı.

Rahimcan Kapkap, ödül konuşmasını ise sosyal medya hesabından paylaştı;

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