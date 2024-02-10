Kızılcık Şerbeti'nin Metehan'ı Rahimcan Kapkap Aldığı İlk Ödülü Kaybettiği Babasına Adadı
Kızılcık Şerbeti'nin Metehan'ı Rahimcan Kapkap Aldığı İlk Ödülü Kaybettiği Babasına Adadı
Genç oyuncu Rahimcan Kapkap, şu sıralar Kızılcık Şerbeti dizisinde Metehan karakterine hayat veriyor. Neredeyse her bölümde Metehan karakterine dair akıllarımıza kazınacak bir kesit izliyoruz. Rahimcan Kapkap, Kızılcık Şerbeti'ndeki performansıyla 'Yılın Çıkış Yapan Erkek Oyuncusu' ödülüne layık görüldü.
Rahimcan Kapkap, yaptığı duygusal konuşmayla aldığı ödülünü yaz aylarında kaybettiği babasına armağan etti.
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Show TV ekranlarının rekorlar kıran dizisi Kızılcık Şerbeti, yeni bölümlerine tam gaz devam ediyor.
Kızılcık Şerbeti'nin Metehan'ı Rahimcan Kapkap da yetenekli oyunculuğunu sergileyen isimlerden.
Hatta öyle bir yaşadı ki bedduaların hedefi haline geldi!
Başarılı oyunculuğun dezavantajlarını da çeken Rahimcan Kapkap, bu sahnenin ardından serumlu bir paylaşım yapmış, beddualara gönderme yapmıştı!
Metehan karakterine hayat veren Rahimcan Kapkap, İTÜ tarafından verilen ödüllerde 'Yılın En İyi Çıkış Yapan Oyuncu' Ödülü'ne layık görüldü.
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Ödül konuşmasında Kızılcık Şerbeti ekibine teşekkür etmeyi ihmal etmeyen Kapkap, son olarak aldığı ödülü yaz aylarına kaybettiği babasına adadı.
Rahimcan Kapkap, ödül konuşmasını ise sosyal medya hesabından paylaştı;
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