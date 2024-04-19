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Kırklareli'nde Yolcu Otobüsü Devrildi: Çok Sayıda Ambulans Olay Yerinde

Kırklareli'nde Yolcu Otobüsü Devrildi: Çok Sayıda Ambulans Olay Yerinde

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
19.04.2024 - 13:08

Kırklareli Kavaklı beldesi Koru mevkisinde X3362KC plakalı yolcu otobüsü yoldan çıkarak devrildi. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ekibi, ambulans sevk edildi.

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Kırklareli'nde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kırklareli'nde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Metro Turizm'e ait X3362KC plakalı yolcu otobüsü Kavaklı beldesi Koru mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.

Metro Turizm'e ait X3362KC plakalı yolcu otobüsü Kavaklı beldesi Koru mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.

Kazanın haber edilmesi sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ekibi, ambulans sevk edildi.

Kazanın haber edilmesi sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ekibi, ambulans sevk edildi.
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