Kırklareli'nde Yolcu Otobüsü Devrildi: Çok Sayıda Ambulans Olay Yerinde
Kırklareli'nde Yolcu Otobüsü Devrildi: Çok Sayıda Ambulans Olay Yerinde
Kırklareli Kavaklı beldesi Koru mevkisinde X3362KC plakalı yolcu otobüsü yoldan çıkarak devrildi. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ekibi, ambulans sevk edildi.
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Kırklareli'nde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Metro Turizm'e ait X3362KC plakalı yolcu otobüsü Kavaklı beldesi Koru mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.
Kazanın haber edilmesi sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ekibi, ambulans sevk edildi.
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