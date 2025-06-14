Kimse Fark Etmese de Bebek Annelerinin Gün İçinde Zorlandığı 10 Şey

Anne olmak çok mucizevi bir yolculuktur! Bu yolculuğun her tarafı tatlı manzaralar ile kaplı olmayabilir... Gülümseyen bebek fotoğrafları, tatlış zıbınların arkasında görünmeyen zorluklar saklı.

Özellikle bebeği ile baş başa kalan annelerin yaşadığı zorluklar çevredekiler tarafından fark edilemiyor bile! İşte kimsenin üzerinde durmadığı ama her annenin gün içinde mücadele ettiği zorluklar karşınızda!