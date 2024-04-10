Kerimcan Durmaz Önce Annesi Babasına Bayram Ziyaretine Gitti Sonra Bursa'da Gezdi
Kerimcan Durmaz Önce Annesi Babasına Bayram Ziyaretine Gitti Sonra Bursa'da Gezdi
Kerimcan Durmaz, Samet Liçina ile YouTube kanalına çektikleri videolara Bayram Vlog'u ekledi. Önce anne ve babasıyla bayram kahvaltısını yaptı, sonra da çocuklar gibi parkta eğlendi.
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Kerimcan Durmaz ve Samet Liçina, YouTube kanalları için vlog çekmek için birçok şehri gezerken, aldıkları konuklarla da sohbetleri olay oluyor.
İkili bu kez bayram vlog'u için Bursa'daydı. Kerimcan Durmaz'ın ailesinin evine giderken, bayram kahvaltısını da birlikte yaptılar.
Bursa'nın ufak tefek taşları şarkısıyla sokaklarda gezen Kerimcan'ın
Annesiyle babasına kavuşması da görenlerin göz pınarlarında doluluğa neden oldu.
Babasına bayram hediyesi de alan Kerimcan Durmaz,
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Sonrasında temaparkta çocuklar gibi eğlendi.
İşte ikilinin eğlenceli videosundan bölümler.
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Biz bunları görmek zorunda mıyız? bu platform bildiğin sürekli modası geçmiş şu ikiliyi paylaşıyor bize ne bunlardan