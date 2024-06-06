Kendimizi İyi Hissettiğimiz Kombinle Dışarı Çıktığımızda Hissettiğimiz 10 Şey
Kendimizi İyi Hissettiğimiz Kombinle Dışarı Çıktığımızda Hissettiğimiz 10 Şey
06.06.2024 - 18:01
Bir sonraki gün için kafada tasarladığımız kombinleri sabah denediğimizde ve tam istediğimiz gibi olduğundaki ruh halimiz... Tam olarak istediğimiz gibi bir kombinin vermiş olduğu mutluluk ve tatmin hissinin yanında başka bir sürü daha his sizi beklemekte. Gelin içinde rahat ve kendimiz gibi hissettiğimiz kombinlerin bize neler hissettirdiğine bakalım!
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1. Özgüvenin arttığını görürsün.
2. Çekiciliğinin arttığını görürsün.
3. Mutluluk seviyen yükselir.
4. Hareket ederken rahat olursun.
5. Karakterini somutlaştırdığını fark edersin.
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6. Moral ve motivasyonunu arttırır.
7. Sosyal olarak kabul gördüğünü anlarsın.
8. Kendine değer vermeye başlarsın.
9. Yaratıcılığını görürsün.
10. Günü memnun ve tatmin olmuş bitirirsin.
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