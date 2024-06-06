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Kendimizi İyi Hissettiğimiz Kombinle Dışarı Çıktığımızda Hissettiğimiz 10 Şey

etiket Kendimizi İyi Hissettiğimiz Kombinle Dışarı Çıktığımızda Hissettiğimiz 10 Şey

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
06.06.2024 - 18:01

Bir sonraki gün için kafada tasarladığımız kombinleri sabah denediğimizde ve tam istediğimiz gibi olduğundaki ruh halimiz... Tam olarak istediğimiz gibi bir kombinin vermiş olduğu mutluluk ve tatmin hissinin yanında başka bir sürü daha his sizi beklemekte. Gelin içinde rahat ve kendimiz gibi hissettiğimiz kombinlerin bize neler hissettirdiğine bakalım!

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1. Özgüvenin arttığını görürsün.

Üzerimizde taşıdıklarımız bizim nasıl biri olduğumuzu gösterir. Kişiliğimizi ve karakterimizi yaptığımız kombinlerle ya da giyindiğimiz kıyafetlerle sunarız. Kendi seçtiğimiz kıyafetleri istediğimiz gibi giyinmek bizi rahat hissettirir. Çünkü içinde kendin olabileceğin kıyafetler taşıyorsun! Bu da beraberinde özgüveni getirir.

2. Çekiciliğinin arttığını görürsün.

Güzel kıyafetler ve özgüvenin artması ile gelen havalı yürüyüşler ile ne mi olur? Başkalarının ilgisini çekersiniz ve size olumlu bakışlar attığını görürsünüz. İyi ve rahat hissettiğiniz kıyafetlerin içinde daha fazla kendiniz gibi davranırsınız. Bu durumda insanlar sizi merak eder ve size yaklaşırlar. Kim imiş bu çekici kişi!

3. Mutluluk seviyen yükselir.

Düşünsenize gece yatmadan kafanızda yaptığınız o kombin içerisinde mükemmel görünüyorsunuz... Tabii ki gününüze pozitiflik katar ve mutluluğunu arttırır. İyi hissettiren kıyafetiniz ile tüm günü dışarıda güler yüzlü bir şekilde geçirebilirsiniz.

4. Hareket ederken rahat olursun.

İyi hissettiren kıyafet demek konforlu demektir. Hareket ederken çekinmezsiniz, tam tersi daha atak davranırsınız. Etrafta süzülmek ve herkese üstünüzdekileri göstermek istersiniz. Konforlu hissettiren kombininiz sayesinde etrafa pozitif enerjinizi yayarsınız.

5. Karakterini somutlaştırdığını fark edersin.

Renk, parça seçimi ve bunların kombinasyonu aslında sizin nasıl biri olduğunuzu gösterir. Bir kombinin iyi hissettirmesi kendi tarzınıza göre giyindiğinizi gösterir. İçinde kendiniz gibi hissettiğiniz bir kombin ile nasıl bir kişiliğe ya da ruh haline sahip olduğunuzu dışarı yansıtırsınız.

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6. Moral ve motivasyonunu arttırır.

Kendini eve kapattığın karamsar bir zamanda güzel ve iyi hissettiren bir kombin yapmak çok önemlidir. Çünkü içinizde dışarı çıkmalıyım hissi uyandırır. Sizi harekete geçiren, enerjinizi yerine getiren ve yükselten bir özelliğe sahiptir iyi giyinmek!

7. Sosyal olarak kabul gördüğünü anlarsın.

İyi hissettiren kıyafetlerin yanında çekiciliği getirdiğini söylemiştik. Özgüven artışı ile etrafınıza insan çekersiniz. Onlarla sohbet ve muhabbet ettiğinizde sosyal olarak iyi hissettiğinizi görürsünüz. Dolayısıyla iyi hissettiğin kıyafet demek sosyal olarak iyi hissetmek demektir.

8. Kendine değer vermeye başlarsın.

'Kendi hayatının başrolünde sen varsın' cümlesini hissettirecek en önemli şeylerden biri iyi hissettiren kombin ile dışarı çıkmaktır. Kendini dışarı yansıttığında kendini ne kadar sevdiğini görürsün ve kendine değer vermeye başlarsın. Böylece saygınlığın da artar.

9. Yaratıcılığını görürsün.

Birden fazla eşyayı alıp farklı şekillerde bir araya getirebiliyor olman ve sonrasında içinde rahat hissetmen ne kadar yaratıcı olduğunu gösterir. Kendine göre düzenlediğin kombinin içinde rahat ve iyi hissedersin. Bu yüzden hayal gücünü kullanarak bir düzenleme ile özel bir şeyler ayarlayabilirsin!

10. Günü memnun ve tatmin olmuş bitirirsin.

Düşünsenize dışarı çıktığınız zaman burada yazdığımız bütün hislere sahip oluyorsunuz. Eve geri döndüğünüzde ne kadar keyifli olduğunu göreceksiniz. Kendinizden ve kıyafetinizden memnunsunuz ve tatmin olmuşsunuz... Bu hissi yaşamak için iyi hissettiren kıyafetlere yönelmeyi unutmayın!

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