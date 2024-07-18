Kenan Yıldız'ın Yakışıklılığına Türlü Türlü Benzetmelerle Yükselen Kişiler

Juventus'da forma giyen 19 yaşındaki Kenan Yıldız, Milli Takım macerasının ardından tüm dikkatleri üzerine çekti. Başarısıyla takdir topladığı kadar yakışıklılığıyla da dillerimizden düşmeyen Kenan Yıldız'a bu kez türlü türlü benzetmeler yapıldı.

Kimi Yıldız'ı bir oyuncuya benzetti, kimisi de modele!