Kenan Yıldız'ın Yakışıklılığına Türlü Türlü Benzetmelerle Yükselen Kişiler
Kenan Yıldız'ın Yakışıklılığına Türlü Türlü Benzetmelerle Yükselen Kişiler
Juventus'da forma giyen 19 yaşındaki Kenan Yıldız, Milli Takım macerasının ardından tüm dikkatleri üzerine çekti. Başarısıyla takdir topladığı kadar yakışıklılığıyla da dillerimizden düşmeyen Kenan Yıldız'a bu kez türlü türlü benzetmeler yapıldı.
Kimi Yıldız'ı bir oyuncuya benzetti, kimisi de modele!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
A Milli Takımımız, Euro 2024'te çeyrek finale kadar yükselmeyi başardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Milli Takım'ın öne çıkan isimlerinden birisi de henüz 19 yaşındaki Kenan Yıldız oldu.
Tabii Kenan Yıldız, bu sürede yalnızca başarısıyla değil yakışıklılığıyla da dikkatleri üzerine çekti.
Bu kez de Kenan Yıldız'ın bir fotoğrafı düştü sosyal medyaya.
Ardından türlü türlü benzetmeler yapıldı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kimi Lana Del Rey şarkılarına bile benzetti.
Kimi de Cüneyt Arkın genlerini gördü Kenan Yıldız'da.
Tatlıtuğ'suz olmaz.
Bir zamanlar nereye baksan Vini'yi görüyorduk!
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
Haydi yorumlarda buluşalım...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın