Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Kenan Yıldız'ın Yakışıklılığına Türlü Türlü Benzetmelerle Yükselen Kişiler

Kenan Yıldız'ın Yakışıklılığına Türlü Türlü Benzetmelerle Yükselen Kişiler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
18.07.2024 - 11:30

Juventus'da forma giyen 19 yaşındaki Kenan Yıldız, Milli Takım macerasının ardından tüm dikkatleri üzerine çekti. Başarısıyla takdir topladığı kadar yakışıklılığıyla da dillerimizden düşmeyen Kenan Yıldız'a bu kez türlü türlü benzetmeler yapıldı.

Kimi Yıldız'ı bir oyuncuya benzetti, kimisi de modele!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

A Milli Takımımız, Euro 2024'te çeyrek finale kadar yükselmeyi başardı.

A Milli Takımımız, Euro 2024'te çeyrek finale kadar yükselmeyi başardı.

Hollanda maçında Euro 2024'e veda eden ay-yıldızlı ekibimiz, gösterdikleri büyük emekle vatandaşlarımızın göğsünü kabartmayı başardı. Özellikle genç yıldızlarımız ülkemize büyük gurur yaşattı.

Milli Takım'ın öne çıkan isimlerinden birisi de henüz 19 yaşındaki Kenan Yıldız oldu.

Milli Takım'ın öne çıkan isimlerinden birisi de henüz 19 yaşındaki Kenan Yıldız oldu.

Almanya doğumlu Türk futbolcu Kenan Yıldız, genç yaşına rağmen büyük başarılara imza attı. Juventus'da forma giyen Yıldız, ayrıca Milli Takım'ı tercih etmesiyle de takdir topladı.

Tabii Kenan Yıldız, bu sürede yalnızca başarısıyla değil yakışıklılığıyla da dikkatleri üzerine çekti.

Tabii Kenan Yıldız, bu sürede yalnızca başarısıyla değil yakışıklılığıyla da dikkatleri üzerine çekti.

Sosyal medyada neredeyse her gün yeni bir editini izlediğimiz Kenan Yıldız, hala gündemimizden düşmüyor. Kenan Yıldız'ın karizmasını öve öve bitiremedik haftalardır.

Bu kez de Kenan Yıldız'ın bir fotoğrafı düştü sosyal medyaya.

Bu kez de Kenan Yıldız'ın bir fotoğrafı düştü sosyal medyaya.
twitter.com

Ardından türlü türlü benzetmeler yapıldı!

Ardından türlü türlü benzetmeler yapıldı!
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Kimi Lana Del Rey şarkılarına bile benzetti.

Kimi Lana Del Rey şarkılarına bile benzetti.
twitter.com

Kimi de Cüneyt Arkın genlerini gördü Kenan Yıldız'da.

Kimi de Cüneyt Arkın genlerini gördü Kenan Yıldız'da.
twitter.com

Tatlıtuğ'suz olmaz.

Tatlıtuğ'suz olmaz.
twitter.com

Bir zamanlar nereye baksan Vini'yi görüyorduk!

Bir zamanlar nereye baksan Vini'yi görüyorduk!
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Haydi yorumlarda buluşalım...

Haydi yorumlarda buluşalım...
twitter.com

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın