Arda Güler'in Mangal Başında Attığı Yan Bakışa Türlü Türlü Benzetmeler Yapan Twitter (X) Ahalisi
Arda Güler'in Mangal Başında Attığı Yan Bakışa Türlü Türlü Benzetmeler Yapan Twitter (X) Ahalisi
Genç yıldızımız Arda Güler, günlerdir gündemimizden düşmüyor. Kah üstün başarısıyla kah çocukluk fotoğrafıyla gündeme gelen Arda Güler, bu kez yan bakış attığı fotoğrafla Twitter (X) ahalisinin diline düştü!
Gelin bir bakalım, kim ne benzetmeler yapmış Arda Güler'e! 😂
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Genç yıldızımız Arda Güler'i konuşmadığımız bir gün dahi yok!
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Tüm dünyanın dikkatini çeken Arda Güler'in küçüklüğünden başladık, neredeyse her adımını gündeme taşıdık!
Şu surata bir bakar mısınız! 😂
Bütün ülke böyleyiz son günlerde.
👇🏻
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Ne yapalım, taşa mı dönelim?
14 Şubat'ta çiçek almayan kızlar temsili.
Aynen içeriz.
Böyle olmayan var mı?
Yavaşça en altta yazanı okuyun...
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Hmm demek öyle.
Harika! 😂
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