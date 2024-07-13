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Arda Güler'in Mangal Başında Attığı Yan Bakışa Türlü Türlü Benzetmeler Yapan Twitter (X) Ahalisi

Arda Güler'in Mangal Başında Attığı Yan Bakışa Türlü Türlü Benzetmeler Yapan Twitter (X) Ahalisi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
13.07.2024 - 14:09

Genç yıldızımız Arda Güler, günlerdir gündemimizden düşmüyor. Kah üstün başarısıyla kah çocukluk fotoğrafıyla gündeme gelen Arda Güler, bu kez yan bakış attığı fotoğrafla Twitter (X) ahalisinin diline düştü!

Gelin bir bakalım, kim ne benzetmeler yapmış Arda Güler'e! 😂

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Genç yıldızımız Arda Güler'i konuşmadığımız bir gün dahi yok!

Genç yıldızımız Arda Güler'i konuşmadığımız bir gün dahi yok!

Genç yaşına rağmen ülkemizin göğsünü kabartan Arda Güler, milli maçlarda da enfes bir başarıya imza attı.

Tüm dünyanın dikkatini çeken Arda Güler'in küçüklüğünden başladık, neredeyse her adımını gündeme taşıdık!

Tüm dünyanın dikkatini çeken Arda Güler'in küçüklüğünden başladık, neredeyse her adımını gündeme taşıdık!

Şimdi ise yepyeni bir fotoğrafı gündeme geldi. Fakat bu kez goygoycuların eline düşmekten kurtulamadı!

Şu surata bir bakar mısınız! 😂

Şu surata bir bakar mısınız! 😂
twitter.com

Bütün ülke böyleyiz son günlerde.

Bütün ülke böyleyiz son günlerde.
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
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Ne yapalım, taşa mı dönelim?

Ne yapalım, taşa mı dönelim?
twitter.com

14 Şubat'ta çiçek almayan kızlar temsili.

14 Şubat'ta çiçek almayan kızlar temsili.
twitter.com

Aynen içeriz.

Aynen içeriz.
twitter.com

Böyle olmayan var mı?

Böyle olmayan var mı?
twitter.com

Yavaşça en altta yazanı okuyun...

Yavaşça en altta yazanı okuyun...
twitter.com
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Hmm demek öyle.

Hmm demek öyle.
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Harika! 😂

Harika! 😂
twitter.com

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