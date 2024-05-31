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Kedinizin İçin En Doğru Beslenme Diyetini Nasıl Oluşturacağınızı 10 Maddede Anlatıyoruz!

etiket Kedinizin İçin En Doğru Beslenme Diyetini Nasıl Oluşturacağınızı 10 Maddede Anlatıyoruz!

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
31.05.2024 - 20:35

Patili dostunuzu seviyorsanız onun için en iyisini istemeniz normaldir. Peki patili dostunuz için en iyisi nasıl olur? Dostunuza en iyi gelecek beslenme diyetini nasıl oluşturacağınızı anlatıyoruz!

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1. Her şeyden önce işe veteriner kontrolü ile başlayın.

Beslenme diyeti oluşturma aşamasında veterinerle ilerlemek isteyebilirsiniz. Veteriner patili dostunuzun yaşını, kilosunu, sağlık durumunu ve özel ihtiyaçlarını tespit etmenize yardımcı olarak ona özel bir beslenme diyeti oluşturmanızı sağlar.

2. Beslenmede yaşın önemi büyük.

Nasıl ki insanlarda beslenme çağına uygun olarak bir beslenme planı oluşturulmalıysa bu durum kedilerde de böyledir. Yavru, yetişkin ve yaşlı kedilerin besin ihtiyaçları farklıdır. Yavru kediler gelişim sürecinde oldukları için protein ve kaloriye ihtiyaç duyarlar. Yaşlı kedilerin ise sindirim daha kolay ve düşük kalorili yiyecekler ile beslenmesi gerekir.

3. Islak ve kuru mama konusunda denge kurun.

Yalnızca kuru mama ile ilerlemek patili dostunuzun beslenme diyeti için uygun olmayacaktır. Islak mama ile dostunuzun günlük su alımını artırabilirsiniz. Kuru mama da diş sağlığına katkıda bulunur. Bu yüzden hem kuru hem de ıslak mama vermek gerekiyor.

4. Su tüketimini artıracak yollar bulun.

Tüylü dostunuzun su içmesi oldukça önemlidir. Bunu yapmak için bir önceki maddede de bahsettiğimiz gibi ıslak mama tercih edebilirsiniz. Çünkü kediler çok fazla su tüketmezler. Bunun için ayrıca su çeşmelerini de tercih edebilirsiniz. Hareketli sular kedilerin daha fazla ilgisini çeker.

5. Protein ihtiyacının da karşılanması gerekiyor.

Kedilerin yüksek miktarda proteine ihtiyaçları vardır. Bunu karşılamak için yeteri kadar hayvansal protein almaları gerekir. Peki bunu nereden sağlayabilirsiniz? Balık, tavuk veya kırmızı eti tercih edebilirsiniz.

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6. Porsiyon kontrolünü mutlaka yapın.

“Kedim çok acıktı, biraz daha vereyim” düşüncesini bırakmanız gerekiyor. Patili dostunuzun kilosunu kontrol altında tutmak için porsiyonlarını azaltıp çoğaltmayın. Bir rutin belirleyin ve buna uyarak beslemeyi yapın. Günde kaç öğün ve ne kadar mama vereceğiniz belli olsun.

7. Bu madde size! Kaliteli mama seçimine dikkat edin.

Mama seçiminde ucuz olan yerine kaliteli olanı satın almak gerekiyor. Mama seçerken içerik listesi kontrol edilmeli ve mamada yüksek oranda et proteininin bulunması iyi olabilir.

8. Ödül mamalarını da beslenme diyetine ekleyin.

Patili dostunuzu mutlu etmenin yolu ödül mamalarından geçiyor. Bunu ödül mamasını çıkardığınızda onun davranışlarının nasıl değiştiğini gözlemleyerek de anlayabilirsiniz. Ancak ödül mamalarının kalorisi fazla olduğu için ölçüyü çok da kaçırmamak gerekiyor.

9. Beslenme takviyelerini de unutmayın.

Patili dostunuzun tüylerinin daha sağlıklı olması veya gerekli vitaminleri alabilmesi gibi ihtiyaçlar için beslenme takviyeleri önemlidir. Bunun için çeşit çeşit macun satılıyor. Onun çok daha iyi hissedeceğine şüphe yok!

10. Karbonhidrat sınırlaması getirin.

Kedilerin karbonhidratı sindirmeleri daha zordur ve bu da onun kilo almasına sebep olur. Ki kedilerin kilo aldıktan sonra vermesinin ne kadar zor olduğunu biliyorsunuzdur. Daha düşük karbonhidrat seviyelerinde bir beslenme diyeti hazırlarsanız bu sorun ortadan kalkar.

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