Kedinizin İçin En Doğru Beslenme Diyetini Nasıl Oluşturacağınızı 10 Maddede Anlatıyoruz!

Nasıl ki insanlarda beslenme çağına uygun olarak bir beslenme planı oluşturulmalıysa bu durum kedilerde de böyledir. Yavru, yetişkin ve yaşlı kedilerin besin ihtiyaçları farklıdır. Yavru kediler gelişim sürecinde oldukları için protein ve kaloriye ihtiyaç duyarlar. Yaşlı kedilerin ise sindirim daha kolay ve düşük kalorili yiyecekler ile beslenmesi gerekir.