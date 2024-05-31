Kedinizin İçin En Doğru Beslenme Diyetini Nasıl Oluşturacağınızı 10 Maddede Anlatıyoruz!
Kedinizin İçin En Doğru Beslenme Diyetini Nasıl Oluşturacağınızı 10 Maddede Anlatıyoruz!
Patili dostunuzu seviyorsanız onun için en iyisini istemeniz normaldir. Peki patili dostunuz için en iyisi nasıl olur? Dostunuza en iyi gelecek beslenme diyetini nasıl oluşturacağınızı anlatıyoruz!
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1. Her şeyden önce işe veteriner kontrolü ile başlayın.
2. Beslenmede yaşın önemi büyük.
3. Islak ve kuru mama konusunda denge kurun.
4. Su tüketimini artıracak yollar bulun.
5. Protein ihtiyacının da karşılanması gerekiyor.
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