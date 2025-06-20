Kedinin En Nefret Ettiği Şeyi Tahmin Ediyoruz!
Kediler, bir şeyden hoşlanmıyorsa ona bir daha sevdirmek neredeyse imkansız. Bu yüzden de sınırlarını çok net bir şekilde ifade ederler. Şimdi sana birkaç soru soracağız ve kedinin en sevmediği şeyi tahmin etmeye çalışacağız! Cevaplamaya başla bakalım...
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1. Evde elektrikli süpürge çalıştığında kedin ne yapar?
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2. Kedini kucağına alıp sevmek istedin. Tepkisi nasıl olur?
3. Kedin gün içinde en çok ne zaman stres olur?
4. Misafir geldiğinde kedin nasıl davranır?
5. Peki, senin kedinin karakteri nasıl?
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6. Kedin göbeğini açmış yatıyor. Ne yaparsın?
7. Kedine "hayır" deyince nasıl tepki verir?
8. Mama kabı ağzına kadar dolu ama kedin sürekli miyavlıyor. Sence neden olabilir?
Veteriner ziyareti...
Elektrikli süpürge...
Göbeğinin ellenmesi...
Boş mama kabı!
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