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Kedinin En Nefret Ettiği Şeyi Tahmin Ediyoruz!

etiket Kedinin En Nefret Ettiği Şeyi Tahmin Ediyoruz!

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
20.06.2025 - 18:05

Kediler, bir şeyden hoşlanmıyorsa ona bir daha sevdirmek neredeyse imkansız. Bu yüzden de sınırlarını çok net bir şekilde ifade ederler. Şimdi sana birkaç soru soracağız ve kedinin en sevmediği şeyi tahmin etmeye çalışacağız! Cevaplamaya başla bakalım...

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1. Evde elektrikli süpürge çalıştığında kedin ne yapar?

2. Kedini kucağına alıp sevmek istedin. Tepkisi nasıl olur?

3. Kedin gün içinde en çok ne zaman stres olur?

4. Misafir geldiğinde kedin nasıl davranır?

5. Peki, senin kedinin karakteri nasıl?

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6. Kedin göbeğini açmış yatıyor. Ne yaparsın?

7. Kedine "hayır" deyince nasıl tepki verir?

8. Mama kabı ağzına kadar dolu ama kedin sürekli miyavlıyor. Sence neden olabilir?

Veteriner ziyareti...

Senin kedinin bu hayatta en nefret ettiği şey veteriner! Sadece veteriner değil, veterinerle ilgili her şeyden de bir o kadar nefret ediyor. Hele ortalıkta taşıma çantasını görse anında saldırı moduna geçebilir. Muayene masasında o kadar çok bağırıyor ki dışarıdan biri duysa sanki ona işkence yapıyorsunuz gibi düşünebilir. Veteriner masasında resmen psikolojik savaş veriyor...

Elektrikli süpürge...

Eğer evde o gün temizlik varsa ve süpürge ortaya çıkmışsa, kedin kıyamet gününü ilan etmiş bile olabilir.  Kedin süpürgenin sesini duymayı geç, görmeye bile katlanamıyor. Elektrikli süpürge çalıştığı an ışık hızıyla odadan kayboluyor. Bir daha onu saklandığı yerde bulabilir misiniz, emin değiliz! Süpürgenin her şeyi onlar için psikolojik işkence.

Göbeğinin ellenmesi...

Kedinin o istemeden göbeğine dokunmak mı? Cesaretine cidden hayran kaldık. Bugün anlaşılan o ki güzel bir pati dayağı yemek istiyorsun. Bazen de kedin göbeğini sevmen için açar ama sakın kanma. Sen dokunur dokunmaz elini ısırmak için bir bahane hepsi. Onun göbeği dünyanın en kutsal şeyi. Dokunmadan önce iki kez düşün!

Boş mama kabı!

Mamasında bir tane bile mama kalmayan kedinin sana yapacağı işkenceleri umarım göze almışsındır! Çünkü onun için bunun affedilir bir yanı yok. Miyavlamalar, mama kabına vurmalar, patileriyle suratınızı dürtmeler... Bunların hepsine hazırlıklı olun. Yine de sonuç alamazsa her şey daha da şiddetlenebilir. Aç olmasa bile o mama kabı dolu olacak!

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