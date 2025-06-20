Kedinin En Nefret Ettiği Şeyi Tahmin Ediyoruz!

Senin kedinin bu hayatta en nefret ettiği şey veteriner! Sadece veteriner değil, veterinerle ilgili her şeyden de bir o kadar nefret ediyor. Hele ortalıkta taşıma çantasını görse anında saldırı moduna geçebilir. Muayene masasında o kadar çok bağırıyor ki dışarıdan biri duysa sanki ona işkence yapıyorsunuz gibi düşünebilir. Veteriner masasında resmen psikolojik savaş veriyor...