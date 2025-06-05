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Kedinin Dilini Anlamak İster misin? Kuyruk Hareketlerinin Anlamları

etiket Kedinin Dilini Anlamak İster misin? Kuyruk Hareketlerinin Anlamları

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
05.06.2025 - 18:01

Kediler konuşamaz diye bir şey yok! Hareketleri ile her şeyi belli ederler. Duygularını, düşüncelerini, tepkilerini ifade etmelerinin yolu kuyruk hareketleridir. 

Eğer kedinizin kuyruğunu doğru bir şekilde okuyabilirseniz derin bir bağ kurabilirsiniz! Kedinizin kuyruk dili ve ne anlama geldiğine dair bilmeniz gerekenler burada!

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1. Kuyruğu yukarıda ve düz ise mutlu.

Kediniz kuyruğu dik bir şekilde etrafta dolaşıyorsa bilin ki mutlu ve kendinden emin! Kedinizin bulunduğu ortamı sevdiğini net bir şekilde görebilirsiniz. Bir de size doğru öyle yürüyorsa iletişime geçmek istediğini gösteriyordur. Hem sosyal hem de sevgi dolu bir anda demektir!

2. Kuyruğu yukarı doğru ama ucu kıvrık ise meraklı.

Kuyruğu dik ama ucu hafifçe kıvrıksa kediniz arkadaşça bir tavra bürünmüş demektir! Genellikle sahiplerini gördüklerinde bu hareketi sergilerler. İlginizi çekip size yaklaşmak için bu kuyruk hareketini kullanabilirler. Ayrıca yeni bir ortamı incelerken de kuyrukları bu şekilde olur.

3. Kuyruğu aşağıda ise kararsız.

Kuyruk aşağı doğru sarkıksa kediniz huzursuz bir ruh halindedir... Özellikle bilmediği bir ortamda ise ya da yeni bir insanla karşılaştığı zaman bu pozisyonu alabilir. Ne olduğunu anlamaya çalıştığı için biraz stresli olabilir... Kedinizin sakinleşmesini istiyorsanız sakin kalmalısınız!

4. Kuyruğu vücuduna sıkıca sarılmış ise korkmuş.

4. Kuyruğu vücuduna sıkıca sarılmış ise korkmuş.

Kediniz kuyruğunu vücuduna sıkıştırmışsa bilin ki korkmuştur... Stresli ve savunma halinde bu hareketi gerçekleştirir. Genellikle yabancıların yanında, veterinerde böyle olabilir. Kendini koruma altına alma refleksi! O an kedinize yaklaşmak yerine sakinleşmesini beklemek en doğrusu.

5. Kuyruğunu hızlı bir şekilde sallıyor ise huzursuz.

Kuyruğunu sağa sola hızlı bir şekilde sallaması bir şeyden hoşlanmadığını gösterir. Ya bir şeye sinirlenmiş ya da kızmış! Kediniz kucağınızdayken bu hareketi yapıyorsa bilin ki sizin bırakmanızı istiyor! Yalnız kalmak ve sakinleşmek istediğini belli ediyor.

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6. Kuyruğunu yavaşça sallıyor ise düşünceli.

Kuyruğunu yavaşça sallıyorsa kediniz bir şeye odaklanmış olabilir. Avını izlerken ya da pencereden dışarıya bakarken kediniz bu davranışı sergileyebilir. Sakin ama tetikte bir ruh halinde! Bu anlarda yanında ani hareketler yapmaktan kaçınmalısınız.

7. Kuyruğun ucu titriyor ise heyecanlı.

Kuyruğunun sadece ucu titriyorsa o zaman heyecan verici bir şey yaşıyor demek! Sizi gördüğü zaman, mama verirken ya da oyun zamanı bu hareketi yapabilir. Kedinizin sizi ne kadar sevdiğini de gösterir. Titreşim hafif ise olumlu duygular barındırıyordur.

8. Kuyruğu kabarık ise savunmada.

8. Kuyruğu kabarık ise savunmada.

Kedinizin kuyruğu bir anda kabarıyorsa büyük ihtimalle bir şeyden korkmuştur. Kendini daha büyük göstermeye çalışıyor! Ani bir ses, başka bir hayvan, beklenmedik hareketler... Tüm bunlar kedinizi korkutabilir. Bu yüzden hemen savunmaya geçer.

9. Kuyruğunu sarmalayıp yatıyor ise rahat.

Kedinizi kıvrılmış bir şekilde yatarken bulduysanız bilin ki kendini huzurlu! Bu davranışı uyku öncesinde ya da dinlenme zamanlarında bolca yaparlar. Stres seviyesi düşük, içinde bulunduğu ortamı sevince ve rahat iken bu pozisyona hemen girerler. Sessizce yanında olmanız bile ona yeter.

10. Kuyruğunu yere vurarak sallıyor ise sıkılmış.

Kedinizin kuyruk ucunu yere vurarak sallıyorsa bu bir şeyden sıkıldığını gösterir. Oyundan, ilgiden sıkılmış olabilir. Çevredeki ses onu rahatsız etmiş de olabilir. Kedilerin alanlarına saygı göstermek çok önemli! Onlara rahat ve huzurlu ortamları sunabilmeliyiz.

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asklepiospallas
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