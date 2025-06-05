Kedinin Dilini Anlamak İster misin? Kuyruk Hareketlerinin Anlamları
Kediler konuşamaz diye bir şey yok! Hareketleri ile her şeyi belli ederler. Duygularını, düşüncelerini, tepkilerini ifade etmelerinin yolu kuyruk hareketleridir.
Eğer kedinizin kuyruğunu doğru bir şekilde okuyabilirseniz derin bir bağ kurabilirsiniz! Kedinizin kuyruk dili ve ne anlama geldiğine dair bilmeniz gerekenler burada!
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1. Kuyruğu yukarıda ve düz ise mutlu.
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2. Kuyruğu yukarı doğru ama ucu kıvrık ise meraklı.
3. Kuyruğu aşağıda ise kararsız.
4. Kuyruğu vücuduna sıkıca sarılmış ise korkmuş.
5. Kuyruğunu hızlı bir şekilde sallıyor ise huzursuz.
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6. Kuyruğunu yavaşça sallıyor ise düşünceli.
7. Kuyruğun ucu titriyor ise heyecanlı.
8. Kuyruğu kabarık ise savunmada.
9. Kuyruğunu sarmalayıp yatıyor ise rahat.
10. Kuyruğunu yere vurarak sallıyor ise sıkılmış.
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