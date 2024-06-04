Kedin Senin Hakkında Ne Düşünüyor?

Kedin seni çok seviyor ve güveniyor! Senin gerçekten iyi bir dost olduğunu düşünüyor. Seninle vakit geçirmekten ve birlikte olmaktan büyük keyif alıyor. Ona her zaman sevgi ve ilgi gösterdiğin için çok mutlu. Kendisine güzel bakıldığının farkında ve kendisini de özel hissediyor. Her kedi senin gibi bir dosta sahip olsa keşke!