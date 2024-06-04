Kedin Senin Hakkında Ne Düşünüyor?
Kedin Senin Hakkında Ne Düşünüyor?
Kedilerin karakterlerini çözmek hiç kolay değil. Çoğu zaman size ne anlatmak istediklerini anlamak bir hayli zaman alabilir. Biz de patili dostunuzun sizin hakkında ne düşündüğünü öğrenebileceğiniz eğlenceli bir test hazırladık. Buyurun 👇
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1. Öncelikle patili dostunun favori oyuncağını soralım.
2. Peki, onu nasıl besliyorsun?
3. Patili dostun sabahları seni nasıl uyandırıyor?
4. En çok nerede vakit geçirmeyi seviyor?
5. Dürüst ol! Patili dostun hiç sana saldırdı mı?
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