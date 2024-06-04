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Kedin Senin Hakkında Ne Düşünüyor?

etiket Kedin Senin Hakkında Ne Düşünüyor?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
04.06.2024 - 20:16

Kedilerin karakterlerini çözmek hiç kolay değil. Çoğu zaman size ne anlatmak istediklerini anlamak bir hayli zaman alabilir. Biz de patili dostunuzun sizin hakkında ne düşündüğünü öğrenebileceğiniz eğlenceli bir test hazırladık. Buyurun 👇

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1. Öncelikle patili dostunun favori oyuncağını soralım.

2. Peki, onu nasıl besliyorsun?

3. Patili dostun sabahları seni nasıl uyandırıyor?

4. En çok nerede vakit geçirmeyi seviyor?

5. Dürüst ol! Patili dostun hiç sana saldırdı mı?

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6. Uykuya ne kadar düşkün?

7. Söyle bakalım, patili dostun ne kadar yaramaz?

8. Son olarak, tüylü dostunla ilişkin aşağıdakilerden hangisine benziyor?

Patili dostun sana bu aralar biraz sinirli gibi!

Kedinle aranız bir iyi bir kötü. Elbette seni seviyor ama bazen de sinirlenebiliyor. Özellikle şu sıralar biraz suyuna gitse iyi olur gibi. Sebebi nedir bilemiyoruz ama kedin bu aralar senin onu biraz ihmal ettiğini düşünüyor olabilir. Bizim tavsiyemiz, kedini fazla sinirlendirme yoksa intikamı acı olabilir!

Patili dostuna biraz daha özel alan ayırmalısın!

Kedin seni seviyor ama şu sıralar biraz mesafeli duruyor. Ona her zaman en iyi bakımı sunmaya çalışsan da, bazen ona fazla baskı yapıyor olabilirsin. Kedin, onun kendi alanına biraz daha saygı duyman gerektiğini bekliyor olabilir. Onunla vakit geçir ama bazen de onu kendi haline bırak. Yoksa bu istediğini sana farklı şekillerde göstermeye çalışabilir.

Patili dostun seninle olmaktan çok mutlu!

Kedin seni çok seviyor ve güveniyor! Senin gerçekten iyi bir dost olduğunu düşünüyor. Seninle vakit geçirmekten ve birlikte olmaktan büyük keyif alıyor. Ona her zaman sevgi ve ilgi gösterdiğin için çok mutlu. Kendisine güzel bakıldığının farkında ve kendisini de özel hissediyor. Her kedi senin gibi bir dosta sahip olsa keşke!

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