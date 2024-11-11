Kedi Sahibinin Paylaşımı Güldürdü: "Eve Neşe Getirir Diye Aldığımız Kedi"

Sosyal medyada paylaşım yapan bir kişi, kedisinin evin kapısını açarak dışarıya kaçtığı anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Kum kabının üzerine çıkarak kapının koluna asılan kedi, açılan kapıdan çıkarak gitti. Kedi sahibi o anlara “Eve, neşe getirir” diye aldığımız kedi' notunu düştü. Görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcıları 'Neşe getirmeye gidiyordur belki.' yorumunda bulundu.