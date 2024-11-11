Kedi Sahibinin Paylaşımı Güldürdü: "Eve Neşe Getirir Diye Aldığımız Kedi"

Sosyal medyada paylaşım yapan bir kişi, kedisinin evin kapısını açarak dışarıya kaçtığı anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Kum kabının üzerine çıkarak kapının koluna asılan kedi, açılan kapıdan çıkarak gitti. Kedi sahibi o anlara “Eve, neşe getirir” diye aldığımız kedi' notunu düştü. Görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcıları 'Neşe getirmeye gidiyordur belki.' yorumunda bulundu.
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Bir kedi sahibinin sosyal medyada paylaştığı görüntüler izleyenleri gülümsetti. Kedisinin evin kapısını açmak için kapı koluna asılı kaldığı anları kayda alan sosyal medya kullanıcısı videoya, "Eve, neşe getirir” diye aldığımız kedi" notunu düştü.
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Kedinin görüntülerini izleyen sosyal medya kullanıcıları "Belki neşe getirmeye gidiyordur." diyerek gülümsetti.
İşte o görüntüler; 🎥
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