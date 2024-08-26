Kasırga Benzeri Bir Durum Olabilir: Karadeniz'de Anormal Hareketlilik

Hava Forum, Twitter (X) hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Paylaşıma göre Karadeniz deniz suyu sıcaklığı ‘anormal’ seviyelerde seyrediyor. Bu durum ise kasırga benzeri bir durumu (blackane) oluşturabilir.

(Karadeniz'de meydana gelen ve tropikal fırtına özelliklerini taşıyan hava olaylarına 'blackane', Akdeniz ve Ege'de görülen benzerlerine ise 'medicane' denir.)