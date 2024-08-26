Kasırga Benzeri Bir Durum Olabilir: Karadeniz'de Anormal Hareketlilik
Kasırga Benzeri Bir Durum Olabilir: Karadeniz'de Anormal Hareketlilik
Hava Forum, Twitter (X) hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Paylaşıma göre Karadeniz deniz suyu sıcaklığı ‘anormal’ seviyelerde seyrediyor. Bu durum ise kasırga benzeri bir durumu (blackane) oluşturabilir.
(Karadeniz'de meydana gelen ve tropikal fırtına özelliklerini taşıyan hava olaylarına 'blackane', Akdeniz ve Ege'de görülen benzerlerine ise 'medicane' denir.)
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Meteoroloji bugün (26 Ağustos Pazartesi) 11 kent için sarı kodlu uyarıda bulundu. Afyonkarahisar, Denizli, Isparta, Kütahya, Sinop, Bartın, Burdur, Eskişehir, Kastamonu, Samsun, Uşak'ta sağanak yağış beklenirken bir dikkat çeken uyarı ise Hava Forum'dan geldi.
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Hava Forum, Twitter (X) hesabından Karadeniz'de dikkat çeken değişimler yaşandığı belirtildi.
Paylaşıma göre Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığı anormal seviyelerde. Bu durum ise kasırga benzeri bir durumu etkileyebilir. Yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
"Geçen günlerde bahsetmiştik, Karadeniz deniz suyu sıcaklığı anormal seviyelerde seyrediyor, bu durum 'blackane' olarak adlandırılan kasırga benzeri fırtına oluşumlarını tetikleyebilir. İşte bu durum bazı tahminlerde gözükmeye başladı. Henüz çok erken ama takip etmekte fayda var."
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