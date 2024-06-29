Kasabalarında Gerçekleşen En Korkunç Olayları Anlatarak Hepimizi Korkutan 14 Kişi
Kasabalarında Gerçekleşen En Korkunç Olayları Anlatarak Hepimizi Korkutan 14 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bugünkü içeriğimizde, insanların kasabalarında gerçekleşen en korkunç olayları dinliyor olacağız. Siz de benzer olaylara şahit olduysanız lütfen bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin. İyi okumalar.
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1. "Okulumun müdürü sekreteri ile gizli ilişki yaşıyormuş ve kadının kocası öğrenince büyük olaylar çıkmıştı."
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2. "Evin boruları tıkandığı için tamiratçı çağıran bir ev sahibi vardı."
3. "Muhtar, 13 yaşındaki anneme arabayla çarpmıştı."
4. "Okulumun eski müdürü kendi çimlerini keserken biraz abartıp, komşusunun bahçesine geçince silahla vurulmuştu..."
5. "Okulumdan bir çocuk küçük bir kazaya karışıp olay yerini terk etmişti."
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6. "Mahallemizdeki bir kızı eski sevgilisi öldürmeye çalışmıştı. Kız kurtuldu ama olay sırasında kardeşi öldü..."
7. "Okulumdaki bir çocuğun babası bütün ailesini 8 saat boyunca rehin tutmuştu."
8. "Bir deli, şehrin adliye binasının ön kapısını SUV'u ile çarpıp içeri girerek rehin almak niyetindeydi. Ancak şehir SWAT ekibi bir tatbikatın ortasında yaklaşık 30 saniye uzaktaydı, bu yüzden minibüs zaten yüklenmiş ve hazırdı."
9. "Birkaç yıl önce, birkaç polis görev başında sarhoş oldu ve Rus ruleti oynadılar. Polislerden biri yüzünden vuruldu ve öldü."
10. "Lisemde bir futbolcu, okuldan eve dönecek otobüsü beklerken köşede duruyordu. Başının yaklaşık iki metre üzerinde bulunan DUR işareti yerinden çıktı ve kafasına düştü ve onu anında öldürdü."
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11. "Kasabamızda manyağın birisi etrafa zehirli mama bırakarak hayvanların ölmesine sebep oluyordu."
12. "1980'lerin sonlarında, 16 yaşındaki bir çocuk, babasıyla yaşadığı bir tartışmanın ardından evde tüm ailesini baltayla öldürdü."
13. "Mezun olduktan kısa bir süre sonra, eski müdürümün karısı aklını kaybetti. Boşanma süreci devam ediyordu, ama kadın taşınmadan önce hala geçici olarak birlikte yaşıyorlardı."
14. "Bir çocuk, okuldan eve giderken Walkman'ini son ses açmıştı ve tren raylarında yürümeyi severdi. Muhtemelen düşünmeden yürüyordu. Ertesi gün sabah anonslarında okulda ölümünü duyurdular."
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