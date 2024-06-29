Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Kasabalarında Gerçekleşen En Korkunç Olayları Anlatarak Hepimizi Korkutan 14 Kişi

Kasabalarında Gerçekleşen En Korkunç Olayları Anlatarak Hepimizi Korkutan 14 Kişi

Aden
Aden - Onedio Üyesi
29.06.2024 - 09:31

Bugünkü içeriğimizde, insanların kasabalarında gerçekleşen en korkunç olayları dinliyor olacağız. Siz de benzer olaylara şahit olduysanız lütfen bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin. İyi okumalar.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. "Okulumun müdürü sekreteri ile gizli ilişki yaşıyormuş ve kadının kocası öğrenince büyük olaylar çıkmıştı."

'Sonunda müdür işinden istifa etti. Kadının çocuğuysa aynı okulda okuyordu!'

2. "Evin boruları tıkandığı için tamiratçı çağıran bir ev sahibi vardı."

'Daha sonra tıkanmanın sebebinin kaybolan bir kızdan kalan parçalar olduğu anlaşıldı. Kiracı kızı öldürmüştü...'

3. "Muhtar, 13 yaşındaki anneme arabayla çarpmıştı."

'Dava ortadan kaybolsun diye elinden geleni yaptı ve sonunda ceza almadan kurtuldu.'

4. "Okulumun eski müdürü kendi çimlerini keserken biraz abartıp, komşusunun bahçesine geçince silahla vurulmuştu..."

4. "Okulumun eski müdürü kendi çimlerini keserken biraz abartıp, komşusunun bahçesine geçince silahla vurulmuştu..."

5. "Okulumdan bir çocuk küçük bir kazaya karışıp olay yerini terk etmişti."

5. "Okulumdan bir çocuk küçük bir kazaya karışıp olay yerini terk etmişti."

'Ertesi gün arabasını olay yerinden biraz uzakta buldular ama çocuktan bir daha haber alan olmadı.'

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. "Mahallemizdeki bir kızı eski sevgilisi öldürmeye çalışmıştı. Kız kurtuldu ama olay sırasında kardeşi öldü..."

6. "Mahallemizdeki bir kızı eski sevgilisi öldürmeye çalışmıştı. Kız kurtuldu ama olay sırasında kardeşi öldü..."

7. "Okulumdaki bir çocuğun babası bütün ailesini 8 saat boyunca rehin tutmuştu."

7. "Okulumdaki bir çocuğun babası bütün ailesini 8 saat boyunca rehin tutmuştu."

'Bütün SWAT ekibi geldi ve 8 saatin sonunda ailesi hiçbir zarar almadan kurtuldu.'

8. "Bir deli, şehrin adliye binasının ön kapısını SUV'u ile çarpıp içeri girerek rehin almak niyetindeydi. Ancak şehir SWAT ekibi bir tatbikatın ortasında yaklaşık 30 saniye uzaktaydı, bu yüzden minibüs zaten yüklenmiş ve hazırdı."

8. "Bir deli, şehrin adliye binasının ön kapısını SUV'u ile çarpıp içeri girerek rehin almak niyetindeydi. Ancak şehir SWAT ekibi bir tatbikatın ortasında yaklaşık 30 saniye uzaktaydı, bu yüzden minibüs zaten yüklenmiş ve hazırdı."

9. "Birkaç yıl önce, birkaç polis görev başında sarhoş oldu ve Rus ruleti oynadılar. Polislerden biri yüzünden vuruldu ve öldü."

9. "Birkaç yıl önce, birkaç polis görev başında sarhoş oldu ve Rus ruleti oynadılar. Polislerden biri yüzünden vuruldu ve öldü."

10. "Lisemde bir futbolcu, okuldan eve dönecek otobüsü beklerken köşede duruyordu. Başının yaklaşık iki metre üzerinde bulunan DUR işareti yerinden çıktı ve kafasına düştü ve onu anında öldürdü."

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. "Kasabamızda manyağın birisi etrafa zehirli mama bırakarak hayvanların ölmesine sebep oluyordu."

11. "Kasabamızda manyağın birisi etrafa zehirli mama bırakarak hayvanların ölmesine sebep oluyordu."

'Yakalanasıya kadar en az 20 hayvan öldü...'

12. "1980'lerin sonlarında, 16 yaşındaki bir çocuk, babasıyla yaşadığı bir tartışmanın ardından evde tüm ailesini baltayla öldürdü."

12. "1980'lerin sonlarında, 16 yaşındaki bir çocuk, babasıyla yaşadığı bir tartışmanın ardından evde tüm ailesini baltayla öldürdü."

13. "Mezun olduktan kısa bir süre sonra, eski müdürümün karısı aklını kaybetti. Boşanma süreci devam ediyordu, ama kadın taşınmadan önce hala geçici olarak birlikte yaşıyorlardı."

'Bir gece, adam uyurken kadın içeri girdi ve adamı yakın mesafeden vurdu. Sonra evi benzine buladı, ateşe verdi, alevlerin ortasında kanepesine oturdu ve kendini vurdu.'

14. "Bir çocuk, okuldan eve giderken Walkman'ini son ses açmıştı ve tren raylarında yürümeyi severdi. Muhtemelen düşünmeden yürüyordu. Ertesi gün sabah anonslarında okulda ölümünü duyurdular."

14. "Bir çocuk, okuldan eve giderken Walkman'ini son ses açmıştı ve tren raylarında yürümeyi severdi. Muhtemelen düşünmeden yürüyordu. Ertesi gün sabah anonslarında okulda ölümünü duyurdular."

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın