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Kars'ta Kontrolden Çıkan Yolcu Otobüsün Önündeki Araçlara Çarptığı Korkunç Anlar

Kars'ta Kontrolden Çıkan Yolcu Otobüsün Önündeki Araçlara Çarptığı Korkunç Anlar

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
05.01.2024 - 09:37

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Kars’ta yolcu otobüsü kaza yaptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken 8 kişi de yaralandı.

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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaşanan olayda, kar yağışından dolayı yolun kayganlaşması ile kontrolden çıkan yolcu otobüsü kaza yaptı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaşanan olayda, kar yağışından dolayı yolun kayganlaşması ile kontrolden çıkan yolcu otobüsü kaza yaptı.

2 kişinin hayatını kaybedip 8 kişinin de yaralandığı o kaza anı ise vatandaşlar tarafından anbean kaydedildi.

2 kişinin hayatını kaybedip 8 kişinin de yaralandığı o kaza anı ise vatandaşlar tarafından anbean kaydedildi.

İşte o görüntüler: 👇

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shinnoq

Ya kurban olduklarım orada video çekeceğinize 3-5 kişi 200 metre geri gitse gelenlere uyarı verse, niye böyle yapıyorsunuz.

Nuray

Yol fena kaygan aracın durması imkansız. Geçmişler olsun.

beybi shark

böylesi bir yolda hem bir yolcu otobüsü için oldukça hızlı geldi, hem de o kadar insandan bir kişi bile yol güvenliği sağlamanın derdinde değil... yazık olmu... Devamını Gör