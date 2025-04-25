Karma Dövüş Sanatları “MMA” 26 Nisan'da Ülker Sports Arena'da!

İngiliz sporcu Luke Shanks ise “Öncelikle rakibim İşvak Seyit çok iyi bir dövüşçü, 7-0 yenilgisiz serisini gördükten sonra herhangi bir dövüşünü izlememe gerek kalmadı. Çünkü bu çok iddialı bir skor ve benim için çok uygun bir rakip olduğunu düşündüm. Türkiye’de daha önce bulunmuştum harika bir yer ve organizasyon İstanbul’da gerçekleşiyor. İstanbul’a gelmek benim için bir ilk. Organizasyonu ve prodüksiyonu gördüğümde çok büyük bir şeyin parçası olduğunu anladım. Maç yapılacak stadyumu gördüm gerçekten devasa ve kafese çok yakın bir oturma düzeni var. Bu biraz klostrofobik ama iyi anlamda söylüyorum. Eski bir Judo şampiyonu ile karşılaşacağım, bu nedenle çok çalıştım. Çünkü judo temelli bir sporcuların fiziksel kondisyonu yüksek olur. Açıkçası bunları düşünerek çalışmalarımı sürdürdüm” diye konuştu.

SEYİT: PRESTİJLİ BİR RAKİBİM OLMASI DA BANA BÜYÜK BİR GURUR VERİYOR

Luke Shanks ile maç yapacak olan İşfak Seyit ise “MMA’de olmaktan dolayı harika hissediyorum. Organizasyonun büyüklüğü ve kalitesi, rakiplerin ciddiyeti ve seviyeleri, bu organizasyona ayrı bir renk katıyor. Tabii ki rakibimin eski bir şampiyon olması, prestijli bir rakip olması da bana büyük bir gurur veriyor ve bu yüzden oldukça heyecanlıyım. Hazırlık sürecim mükemmel geçti ve bu süreçten kesinlikle çok memnunum. Seyirciler söz konusu olunca, hepimiz biliyoruz ki Türkiye’nin seyircisi dillere destandır, futbol olsun, basketbol olsun, her alanda. Seyircilerle buluşmak için sabırsızlanıyorum, performansımı sergilemek için sabırsızlanıyorum ve tabii ki ülkeme güzel bir galibiyet getirmek için ayrıca heyecanlıyım. Türkiye, özellikle mücadele sporlarını seven bir ülke ve bu alanda, çeşitli mücadele disiplinlerinde kendini kanıtlamış bir ülke. İnsanlarımızın bu alandaki istekleri ve başarıları bir yana, Ata Bayraktar’ın Core FC’yi kurarak doğru kişilere şans verip eşleşmelerde fırsat tanıması, Türkiye’nin bu alanda çok daha fazla ön plana çıkabileceğini gösteriyor. Gerçekten hak eden sporcular var ve bu ülkede değer gören sporcular sahneye çıkıyor.” ifadelerini kullandı.

MMA (Mixed Martial Arts) nedir?

MMA (Mixed Martial Arts), yani Karma Dövüş Sanatları, farklı dövüş disiplinlerinin bir araya getirildiği bir dövüş sporu. Sporcuların; boks, kick boks, Muay Thai, güreş, judo, Brezilya jiu-jitsu (BJJ) ve diğer dövüş sanatlarından teknikleri belirli kurallar setine uygun olarak kullanmasına izin veren bir spor dalı. Striking (vurmalı stiller) ve grappling (yakın temas/tutma temelli stiller) olmak üzere iki ana kategoriye ayrılıyor. Bu spor; teknik bilgi, disiplin, refleks, strateji ve fiziksel dayanıklılığın birleşimini sunuyor.

Ayakta dövüş: Boks ve kick boks teknikleriyle yumruk, tekme, diz ve dirsek vuruşları yapılıyor.

Güreş: Rakibi yere alma (takedown) ve kontrol altında tutma stratejileri kullanılıyor.

Yer dövüşü (Grappling): Brezilya jiu-jitsu ve judo gibi disiplinlerden alınan submission (pes ettirme) teknikleri kullanılıyor.

Kurallar: MMA dövüşleri genellikle kafes (octagon) içinde yapılıyor ve hakemler tarafından kontrol ediliyor. Yasaklı hareketler ise (örneğin göze müdahale, enseye vurmak) kurallarla belirlenmiş durumda.

26 Nisan’da gerçekleşecek ilk etkinliğin programı:

Prelims

Rasul Rahimov (Azerbaycan) - Khalil Aliev (Kırgızistan) / 66 kg

Farid Alibabazade (Azerbaycan) - Magomed Magomedov (Rusya) / 58 kg

Fabricio Azevedo (Brezilya) - Evgeny Morozov (Rusya) / 77 kg

Ortsa Gudaev (Rusya) - Eduardo Torres (Şili) / 66 kg

Main Card

İşfak Seyit (Türkiye) - Luke Shanks (İngiltere) / 61 kg

Lucas Marques Da Silva (Brezilya) - Khamzat Chapanov (Rusya) / 80 kg

Gadzhi Omargadzhiev (Türkiye) - Julio Cesar Spadaccini Mello (Brezilya) / 80 kg

Erdem Taha Dinçer (Türkiye) x Mavlud Tifiyev (Özbekistan) / 66 kg

Co-Main Event

Murat Kazgan (Türkiye) - Nicolas Martinez (Uruguay) / 77 kg

Main Event

Dzhamaludin Aliev (Rusya) - Francisco Figueiredo (Brezilya) / 61 kg

#işbirliği