Karma Dövüş Sanatları “MMA” 26 Nisan'da Ülker Sports Arena'da!
Core Fighting Championship (CFC 1) başlıyor. Karma Dövüş Sanatları (MMA) dünyasının heyecanla beklenen büyük organizasyonu, 26 Nisan’da İstanbul’da Ülker Sports Arena’da gerçekleşecek. Biletler Biletix ve Passo üzerinden satışa sunuluyor. MMA organizasyonlarından Core Fighting Championship’in (Core FC) Kurucusu Ata Bayraktar, “Etkinlikte çok değerli sporcular yer alıyor. One Championship, Octagon Ligi ve UFC gibi dünya çapında MMA organizasyonlarından gelen önemli isimler bizimle olacak. Organizasyon sonunda, sporcular için ‘knockout bonusu’ verilecek. Ayrıca ‘gecenin maçı’ ödülü de yine sporcuların performanslarına göre takdim edilecek. 26 Nisan Cumartesi günü gerçekleşecek bu özel gecede izleyicilerimizi aramızda görmek istiyoruz” dedi.
Core FC’nin Türkiye’deki ilk Karma Dövüş Sanatları- Mixed Martial Arts (MMA) organizasyonu, 26 Nisan’da İstanbul’da Ülker Sports Arena’da gerçekleşecek. Türkiye'de Kickboks Federasyonu çatısı altında bir branş olarak faaliyet gösteren MMA, dünyaca ünlü birçok dövüşçünün katılımıyla düzenleniyor. CoreFC Türkiye ve komşu ülkelerde uluslararası itibara sahip yaygın ve kurumsal bir MMA lig yapısı oluşturmayı hedefliyor. Bu dev etkinlik, MMA kültürünü Türkiye’ye ve çevre coğrafyalara kurumsal düzeyde kazandırmak amacıyla kurulan yerli girişim CoreFC (Core Fighting Championship) tarafından düzenleniyor. CoreFC, MMA sporunun ülkemizde sürdürülebilir ve itibarlı bir lig haline gelmesi için ilk adımı atıyor.
Organizasyona, yalnızca Türkiye’den değil; UFC, PFL (Professional Fighters League) ve ONE FC gibi dünyaca ünlü organizasyonlardan da dövüşçüler katılacak. Etkinlik, Türkiye’de bugüne kadar yapılmış en kapsamlı MMA organizasyonu olma özelliği taşıyor. CoreFC, etkinliklerde hem yerli hem yabancı hakemler ile çalışıyor ve uluslararası standartlara uygun bir yapıda hareket ediyor. Organizasyon sonunda, sporcular için ‘knockout bonusu’ verilecek. Ayrıca ‘gecenin maçı’ ödülü de yine sporcuların performanslarına göre takdim edilecek.
Ata Bayraktar: Hedefimiz organizasyonlarımızı yurtdışında da gerçekleştirmek
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