Kanada'ya Yerleşmek İçin 5 Sebep Sıralayan Türk Gencinin Anlattıkları Sosyal Medyada Gündem Oldu

YouTube'da Kanada'ya yerleşmek için 5 güncel sebep sunan yayıncı Eray Karakuzu sosyal medyada gündem oldu. Videosunu 'demokratik düzen', 'ifade özgürlüğü', 'para pul', 'seyahat' ve 'kendin olabilmek' ana başlıklarında toplayan yayıncı 'Çok mu Kanada güzelledim, çok mu övdüm? Burası böyle değil mi? Görüşlerinizi yazın.' diyerek videonun sonunda sözü izleyicilerine bıraktı.
Kaynak: Eray Karakuzu
6 yıl önce eşiyle birlikte Kanada'ya yerleşen YouTuber Eray Karakuzu, Kanada'ya yerleşmek için güncel 5 sebebi sıraladı.
Videosunu 'demokratik düzen', 'ifade özgürlüğü', 'para pul', 'seyahat' ve 'kendin olabilmek' ana başlıklarında toplayan yayıncı:
'1-Instagram çat diye kapanmaz, kararları bir kişi kafasına göre alamaz.
2-Sokak röportajında bir şey söyledin diye tutuklanmazsın.3-Paran her geçen gün pul olmaz, değer kaybetmez. Düzenli çalıştığın takdirde insan onuruna yaraşır şekilde geçinebilirsin. Yurt dışından alışveriş yaptın diye yüzlerce, binlerce dolar vergi istenmez.
4-Kanada vatandaşı olduğunda, vize sıralarında beklemezsin, gümrükte ahiret sorularına muhatap olmazsın.
5-Yargılanmadan, kalıplara sokulmadan kendin gibi yaşayabilirsin.' dedi.
Yorum Yazın
güzelleme değil ki bu, bir ülkede olması gereken şeyler. biz öyle olmadığımız için bize garip ve güzel geliyor ama çağdaş ülkelerin normali bu. biz çağdaş bi... Devamını Gör
yok mu beni götürecek 😅