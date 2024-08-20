Kanada'ya Yerleşmek İçin 5 Sebep Sıralayan Türk Gencinin Anlattıkları Sosyal Medyada Gündem Oldu

YouTube'da Kanada'ya yerleşmek için 5 güncel sebep sunan yayıncı Eray Karakuzu sosyal medyada gündem oldu. Videosunu 'demokratik düzen', 'ifade özgürlüğü', 'para pul', 'seyahat' ve 'kendin olabilmek' ana başlıklarında toplayan yayıncı 'Çok mu Kanada güzelledim, çok mu övdüm? Burası böyle değil mi? Görüşlerinizi yazın.' diyerek videonun sonunda sözü izleyicilerine bıraktı.

Kaynak: Eray Karakuzu