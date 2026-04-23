Kafalar Grubu Dağıldı mı, Neden Dağıldı? Kafalar Küs mü?

Gökçe Cici
23.04.2026 - 21:10

Türkiye’nin en çok izlenen YouTube ekiplerinden Kafalar uzun süredir sessizliğini koruyordu. Yeni içeriklerin azalması ve ekip üyelerinin ayrı hareket etmesi dikkat çekiyordu. Son dönemde ortaya atılan dağılma iddiaları sosyal medyada yeniden gündem oldu. Merak edilen soruların ardından açıklama Fatih Yasin’den geldi. Açıklamalar kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

Kafalar Grubu Dağıldı mı? Kafalar Grubu Neden Dağıldı?

Kafalar grubunun sevilen isimlerinden Fatih Yasin, kişisel YouTube kanalında yaptığı açıklamayla ekibin artık eski düzeninde devam etmeyeceğini söyledi. Uzun süredir çeşitli sorunlar yaşandığını belirten Yasin, sürecin çözülemez noktaya geldiğini ifade etti. Bu açıklama sonrası birçok kişi Kafalar grubunun resmen dağıldığını düşünmeye başladı.

Fatih Yasin, kanal için yıllarca yoğun emek verdiğini, hem kamera önünde hem de arka planda büyük sorumluluk üstlendiğini anlattı. Kendi hayatına zaman ayıramadığını söyleyen Yasin, yükün uzun süre tek tarafta kaldığını ima etti. Ayrıca son yıllarda üretim temposunun düştüğünü ve çalışma düzeninin bozulduğunu belirtti.

Kafalar Küs mü?

En çok merak edilen konulardan biri de ekip üyeleri arasında küslük olup olmadığı oldu. Fatih Yasin açıklamasında 'Kafalar küstü diye bir şey yok' sözleriyle doğrudan dargınlık iddialarını reddetti. Ancak eski düzenin geri gelmeyeceğini söylemesi dikkat çekti.

Öte yandan sosyal medyada farklı yorumlar yapılmaya devam ediyor. Bazı izleyiciler açıklamaları Atakan Özyurt ve Bilal Hancı’ya sitem olarak değerlendirirken, bazıları ise ekip üyelerinin artık farklı projelere yöneldiğini düşünüyor. Şimdilik resmi tabloya göre küslük yok, ancak Kafalar için hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı açıkça görülüyor.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
