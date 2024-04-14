Kadınları Özgürleştirmek İçin Erkekleri Öldüren ve Eşlerine Köle Muamelesi Yapan Seri Katil Madame Popova
Kadınları Özgürleştirmek İçin Erkekleri Öldüren ve Eşlerine Köle Muamelesi Yapan Seri Katil Madame Popova
Kaynak: https://listelist.com/seri-katil-mada...
Tarih boyunca araştırdığımız takdirde karşımıza çıkan pek çok enteresan karakter oluyor. Bu isimlerden biri de Madame Popova. Eşlerinden eziyet gören karınları kurtarmak ve özgürleştirmek için bir seri katil haline gelen Madame Popova'nın 1879-1909 yılları arasından 300'den fazla erkeği öldürdüğü biliniyor.
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Madame Popova adıyla tanınan ve asıl adı Alexe Katherina Popova olan bir seri katilden bahsedeceğiz sizlere. Kendisi 19. yüzyıl Rusya'sında yaşayan bir isim ve hakkında bilinenler de oldukça kısıtlı.
Madame Popova'nın insan öldürmek için genel olarak silah ve zehir kullandığı biliniyor.
Madame Popova; eşleri tarafından mutsuz edilen, kapana kısılmış ve eziyet gören kadınlara yardımcı olmak için bu işe başlamış.
30 yıl boyunca 300'den fazla erkeğin ölümüne sebep olan Madame Popova, 1909 yılında yakalanmış.
Mutsuz kadınları zalim kocalarından kurtarmak için hayatını bu işe adayan ve tarihin en üretken seri katili olan Madame Popova, 1909 yılında vurularak hayata veda etti.
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