Kadınları Özgürleştirmek İçin Erkekleri Öldüren ve Eşlerine Köle Muamelesi Yapan Seri Katil Madame Popova

Kimi zaman kendi elleriyle de cinayet işlediği söyleniyor. Kendisi katil olan Madame Popova, kendisi için zorlu olan hedefleri ortadan kaldırabilmek adına kiralık katil tutuyormuş. Fakat insanlık tarihinde karşımıza çıkan sayısız seri katilin yanı sıra Madame Popova'yı diğerlerinden ayıran şey; katletmiş olduğu insanların fazla olması ya da yöntemleri değil. Cinayet işleme sebebi.