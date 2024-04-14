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Kadınları Özgürleştirmek İçin Erkekleri Öldüren ve Eşlerine Köle Muamelesi Yapan Seri Katil Madame Popova

Kadınları Özgürleştirmek İçin Erkekleri Öldüren ve Eşlerine Köle Muamelesi Yapan Seri Katil Madame Popova

GNS
GNS - Onedio Editörü
14.04.2024 - 15:32

Tarih boyunca araştırdığımız takdirde karşımıza çıkan pek çok enteresan karakter oluyor. Bu isimlerden biri de Madame Popova. Eşlerinden eziyet gören karınları kurtarmak ve özgürleştirmek için bir seri katil haline gelen Madame Popova'nın 1879-1909 yılları arasından 300'den fazla erkeği öldürdüğü biliniyor.

Kaynak: https://listelist.com/seri-katil-mada...
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Madame Popova adıyla tanınan ve asıl adı Alexe Katherina Popova olan bir seri katilden bahsedeceğiz sizlere. Kendisi 19. yüzyıl Rusya'sında yaşayan bir isim ve hakkında bilinenler de oldukça kısıtlı.

Madame Popova adıyla tanınan ve asıl adı Alexe Katherina Popova olan bir seri katilden bahsedeceğiz sizlere. Kendisi 19. yüzyıl Rusya'sında yaşayan bir isim ve hakkında bilinenler de oldukça kısıtlı.

1800'lü yılların ortalarında Rusya'nın Samara şehrinde dünyaya geldiği biliniyor. Doğum tarihine ilişkin kesin bir bilgi yok. Aynı zamanda aile üyelerinin de kim olduğu bilinmiyor. Hakkında bilinen en net şey ise 1879-1909 yılları arasında 300'den fazla insanı öldürmüş olması. 30 yıllık bir sürede 300'den fazla insanın hayatına son veren bir seri katil kendisi.

Madame Popova'nın insan öldürmek için genel olarak silah ve zehir kullandığı biliniyor.

Madame Popova'nın insan öldürmek için genel olarak silah ve zehir kullandığı biliniyor.

Kimi zaman kendi elleriyle de cinayet işlediği söyleniyor. Kendisi katil olan Madame Popova, kendisi için zorlu olan hedefleri ortadan kaldırabilmek adına kiralık katil tutuyormuş. Fakat insanlık tarihinde karşımıza çıkan sayısız seri katilin yanı sıra Madame Popova'yı diğerlerinden ayıran şey; katletmiş olduğu insanların fazla olması ya da yöntemleri değil. Cinayet işleme sebebi.

Madame Popova; eşleri tarafından mutsuz edilen, kapana kısılmış ve eziyet gören kadınlara yardımcı olmak için bu işe başlamış.

Madame Popova; eşleri tarafından mutsuz edilen, kapana kısılmış ve eziyet gören kadınlara yardımcı olmak için bu işe başlamış.

Bu iş geçimini sağlamasına da yardımcı olmuş elbette. Tek motivasyonu yardım etmek olmasa da işe başlamasının temelinde bu yatıyormuş. İhtiyacı olan çaresiz kadınlara yardım etmek için başlamış bu serüvene. Kendi düşüncesine göre eşlerinden kurtulmak isteyen kadınlara özgürlüklerini veriyormuş. Madam Popova'ya göre her cinayet sonrası esir hayatı yaşayan bir kadın, bir erkeğin elinden kurtularak özgürlüğüne kavuşuyormuş.

30 yıl boyunca 300'den fazla erkeğin ölümüne sebep olan Madame Popova, 1909 yılında yakalanmış.

30 yıl boyunca 300'den fazla erkeğin ölümüne sebep olan Madame Popova, 1909 yılında yakalanmış.

Kendini ele veren kişi ise yardım ettiği bir müşterisiymiş... Madame Popova'dan yardım alarak eşini öldürten bir kadın, yaptıklarından pişman olduktan sonra seri katili  de ihbar etme kararı almış. Madame Popova ise gözaltına alınmasının ardından işlediği tüm cinayetleri itiraf etmiş. 30 yıl boyunca 300'den fazla kadının zulmeden kocasını öldürdüğünü, mutsuz kadınları kötü adamlardan kurtarırken harika şeyler yaptığını söylemiş. Hayatı boyunca hiçbir kadına da zarar vermediğinin altını çizmiş.

Mutsuz kadınları zalim kocalarından kurtarmak için hayatını bu işe adayan ve tarihin en üretken seri katili olan Madame Popova, 1909 yılında vurularak hayata veda etti.

Mutsuz kadınları zalim kocalarından kurtarmak için hayatını bu işe adayan ve tarihin en üretken seri katili olan Madame Popova, 1909 yılında vurularak hayata veda etti.

Yıllar boyunca kadınları nasıl kurtardığını büyük bir gururla anlattığı bilinen Madame Popova, erkekleri öldürdüğünü gizlemeden açıklamış. Yakalanmasının ardından kısa bir süre sonra, yine 1909 yılında bir idam mangasının kendisini kurşuna dizmesi sonucu hayatını kaybetmiş.

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