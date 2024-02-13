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Kadın Futbolcu Dizi Setlerine Transfer Oluyor! Nevide Çiçek İlk Projesini İmzaladı

Kadın Futbolcu Dizi Setlerine Transfer Oluyor! Nevide Çiçek İlk Projesini İmzaladı

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
13.02.2024 - 11:43

10 parmağında 10 marifet olan genç oyuncu, ekranlarda fırtına estirecek Yeşil sahalardan, dizi setlerine Yeşil sahalarda fırtına gibi esen Nevide Çiçek, şimdi televizyon ekranlarında fırtına estirmeye hazırlanıyor.

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Futbolcu olan Nevide Çiçek, hayali olan oyunculuk mesleğine de adım attı.

Futbolcu olan Nevide Çiçek, hayali olan oyunculuk mesleğine de adım attı.

Güzel bir projeyi imzalayan Çiçek, 'Bunun için çok çaba sarf ettim. Hedeflerim çok yüksek ve güzel yerlerde olmak istiyorum' dedi. 23 yaşındaki Nevide Çiçek, genç yaşına rağmen 10 parmağında 10 marifet olan bir isim... Kadın futbol takımlarında fırtına estiren Çiçek, şimdi de ekranlara 'merhaba' demeye hazırlanıyor. Futbol, oyunculuk, modellik ve sunuculuk yapan başarılı isim, Lübnan'da düzenlenen Miss Tourism University isimli güzellik yarışmasında da Türkiye'yi temsil ederek, 4. oldu. Tescilli ve kabiliyetli güzel, hayali olan oyunculuk için de çok önemli bir projeye imza attı. Yakında ekranlarda yer alacak olan Nevide Çiçek, hayatını, hobilerini, futbol kariyerini ve hedefleri anlattı.

"Herkes oyuncu olamaz"

"Herkes oyuncu olamaz"

14 Ağustos 2001 İzmir doğumlu olan Çiçek, '1.70 boyunda ve 50 kiloyum. Oyunculuk, modellik ve sunuculukla ilgileniyorum. Ayrıca sosyal medya fenomeniyim. Daha önce Lübnan'da düzenlenen Miss Tourism University isimli güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil ettim. Dünya çapında bir yarışmaydı ve Türkiye'ye 4.'lük getirdim, yarışmada Miss Best Body kraliçesi seçildim. Şimdi güzel bir projeye adım attım ve bunun için çok mutluyum. Bence herkes oyuncu olamaz çünkü oyunculuk kolay görünen ama asla kolay olmayan bir meslek... Ezber gerektiren bir meslek, ezberi ve diksiyonu güzel olan, eğitimi olan kişiler ancak oyuncu olabilir. Bir de tabi ki sevdiği bir meslekse başarılı olabilir' diye konuştu.

"Demet Özdemir'i örnek alıyorum"

"Demet Özdemir'i örnek alıyorum"

Oyunculuğa artık ciddi anlamda adım attığını ifade eden Çiçek, 'Bunun için çok çaba sarf ettim. Hedeflerim çok yüksek ve güzel yerlerde olmak istiyorum. Bunun için de eğitimlerime devam ediyorum. Ne kadar eğitimim olsa da, diksiyonum güzel olsa da, iyi mimik yapıyor olsam da daha iyi yerlerde olmak için kendimi geliştirmem ve elimden geleni yapmam gerekiyor. O bakımdan eğitim her açıdan benim için çok önemli. Türk oyuncular arasından örnek aldığım isimler var. Bunlardan biri Demet Özdemir, erkeklerden ise Çağatay Ulusoy' diye konuştu.

"Futbolun erkek işi olmadığını gösterdik"

"Futbolun erkek işi olmadığını gösterdik"

Tüm bunların yanında ayrıca futbolcu olan Çiçek, futbol kariyerinden de bahsetti. Çiçek, 'Futbolla neredeyse 6 senedir ilgileniyorum. Futbola olan merakım ortaokulda başladı ve devam ediyor. Zoru başarmayı seviyorum. Futbol da benim için zor bir meslekti. Hele ki kadınlar için daha zor. Ben de o zoru başarmayı sevdiğim için ilgim öyle gelişti ve daha sonrasından benim için futbol olmazsa olmaz oldu. Herkes futbola 'erkek işi' diyor ama biz kadınlar aslında futbolun sadece erkek işi olmadığını gösterdik. Çünkü futbolu erkeklerden daha iyi oynayan başarılı kadınlar var' ifadelerini kullandı.

"Oyunculuk daha zor"

"Oyunculuk daha zor"

Oyunculuk ve futbolculuğun da zor olduğunu belirten Çiçek, 'İki mesleği birbiriyle kıyaslayacak olursak oyunculuk daha zor. Çünkü sürekli ezber gerekiyor ve diksiyonun güzel olması lazım ama futbolda öyle değil futbolda sadece yeteneğin olması ve hızlı olman lazım. Oyunculukta ciddi anlamda ilerlersem futbolu yine bırakmam. Futbol benim için olmazsa olmazlardan biri... Sadece hobi olarak ilgilenirim ve boş zamanlarımda maçlara giderim. Bundan 5 sene sonra kendimi herkes tarafından çok sevilen, sayılan ve hayallerini gerçekleştirmiş bi oyuncu olarak görüyorum' dedi.

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