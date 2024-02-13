Kadın Futbolcu Dizi Setlerine Transfer Oluyor! Nevide Çiçek İlk Projesini İmzaladı

Tüm bunların yanında ayrıca futbolcu olan Çiçek, futbol kariyerinden de bahsetti. Çiçek, 'Futbolla neredeyse 6 senedir ilgileniyorum. Futbola olan merakım ortaokulda başladı ve devam ediyor. Zoru başarmayı seviyorum. Futbol da benim için zor bir meslekti. Hele ki kadınlar için daha zor. Ben de o zoru başarmayı sevdiğim için ilgim öyle gelişti ve daha sonrasından benim için futbol olmazsa olmaz oldu. Herkes futbola 'erkek işi' diyor ama biz kadınlar aslında futbolun sadece erkek işi olmadığını gösterdik. Çünkü futbolu erkeklerden daha iyi oynayan başarılı kadınlar var' ifadelerini kullandı.