Kadın Futbolcu Dizi Setlerine Transfer Oluyor! Nevide Çiçek İlk Projesini İmzaladı
Kadın Futbolcu Dizi Setlerine Transfer Oluyor! Nevide Çiçek İlk Projesini İmzaladı
10 parmağında 10 marifet olan genç oyuncu, ekranlarda fırtına estirecek Yeşil sahalardan, dizi setlerine Yeşil sahalarda fırtına gibi esen Nevide Çiçek, şimdi televizyon ekranlarında fırtına estirmeye hazırlanıyor.
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Futbolcu olan Nevide Çiçek, hayali olan oyunculuk mesleğine de adım attı.
"Herkes oyuncu olamaz"
"Demet Özdemir'i örnek alıyorum"
"Futbolun erkek işi olmadığını gösterdik"
"Oyunculuk daha zor"
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