Justin Timberlake İstanbul Konseri Ne Zaman 2025? Justin Timberlake Konser Bileti Fiyatları

Justin Timberlake İstanbul konseri için geri sayım başladı. Beş yıl aradan sonra Türkiye’ye gelecek olan sanatçı, dünya turnesi kapsamında İTÜ Stadyumu’nda sahne alacak. Justin Timberlake İstanbul konseri ne zaman 2025 ve bilet fiyatları ne kadar gibi sorular merak konusu oldu. İşte Justin Timberlake İstanbul konseri detayları...