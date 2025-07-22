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Justin Timberlake İstanbul Konseri Ne Zaman 2025? Justin Timberlake Konser Bileti Fiyatları

Justin Timberlake İstanbul Konseri Ne Zaman 2025? Justin Timberlake Konser Bileti Fiyatları

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
22.07.2025 - 16:17

Justin Timberlake İstanbul konseri için geri sayım başladı. Beş yıl aradan sonra Türkiye’ye gelecek olan sanatçı, dünya turnesi kapsamında İTÜ Stadyumu’nda sahne alacak. Justin Timberlake İstanbul konseri ne zaman 2025 ve bilet fiyatları ne kadar gibi sorular merak konusu oldu. İşte Justin Timberlake İstanbul konseri detayları...

Justin Timberlake Konseri Ne Zaman?

Justin Timberlake Konseri Ne Zaman?

Justin Timberlake’in 2025 dünya turnesi kapsamında İstanbul konseri 30 Temmuz 2025 Çarşamba günü düzenlenecek. Konser, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Stadyumu’nda gerçekleşecek. Uzun süredir beklenen konser, sanatçının Türkiye’deki hayranlarıyla beş yıl aradan sonra yeniden buluşmasını sağlayacak.

Justin Timberlake Konser Bileti Nereden Alınır?

Justin Timberlake Konser Bileti Nereden Alınır?

Konser biletleri 8 Mayıs 2025 tarihinde satışa sunulmuştu. Justin Timberlake konser biletleri Biletinial üzerinden satın alınabiliyor. Ayrıca Biletix ve Passo gibi platformlar üzerinden de bilet erişimi sağlanabiliyor. Satışın başlamasıyla birlikte biletlerin sınırlı kontenjanlarla sunulacağı da bildirildi.

Justin Timberlake Konser Bileti Fiyatları

Justin Timberlake Konser Bileti Fiyatları

Justin Timberlake İstanbul konseri için belirlenen bilet fiyatları kategorilere ve kontenjanlara göre değişiklik gösteriyor. Tribün ve ayakta bilet seçenekleriyle toplam 10'dan fazla kategori yer alıyor. İşte açıklanan bilet fiyatları:

Tribün Biletleri

  • Tribün 1. Kategori 10.500 TL

  • Tribün 2. Kategori 12.000 TL

  • VIP Tribün 15.000 TL

Ayakta Biletleri

  • Standart Ayakta (3.900 kontenjan) 3.500 TL

  • Avantajlı Dönem Ayakta (3.500 kontenjan) 4.600 TL

  • Golden Ayakta 1. Avantajlı Dönem (1.000 kontenjan) 7.750 TL

  • Silver Ayakta 1. Avantajlı Dönem (1.000 kontenjan) 6.000 TL

  • Golden Ayakta Avantajlı Dönem (1.000 kontenjan) 9.250 TL

  • Silver Ayakta Avantajlı Dönem (2.000 kontenjan) 7.500 TL

  • VIP Platform Ayakta (Tribün önü – 650 kontenjan) 18.000 TL

  • Diamond Circle (1.500 kontenjan) 22.000 TL

  • Genel Satış Ayakta (10.000 kontenjan) 6.000 TL

  • Genel Satış Golden Ayakta (2.400 kontenjan) 11.000 TL

  • Genel Satış Silver Ayakta (5.000 kontenjan) 9.000 TL

Justin Timberlake İstanbul Konserinde Hangi Şarkılar Söylenecek?

Justin Timberlake İstanbul Konserinde Hangi Şarkılar Söylenecek?

Konserde sanatçının hit parçalarının yanı sıra son albümü Everything I Thought It Was’tan da parçalar seslendirilecek. Sahne performansına ışık gösterileri ve dans koreografileri de eşlik edecek. Konserin yaklaşık iki saat sürmesi bekleniyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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