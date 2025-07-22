Justin Timberlake İstanbul Konseri Ne Zaman 2025? Justin Timberlake Konser Bileti Fiyatları
Justin Timberlake İstanbul konseri için geri sayım başladı. Beş yıl aradan sonra Türkiye’ye gelecek olan sanatçı, dünya turnesi kapsamında İTÜ Stadyumu’nda sahne alacak. Justin Timberlake İstanbul konseri ne zaman 2025 ve bilet fiyatları ne kadar gibi sorular merak konusu oldu. İşte Justin Timberlake İstanbul konseri detayları...
Justin Timberlake Konseri Ne Zaman?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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