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İzmir'de CHP Adayına Kırmızı Kartlı Protesto! Partinin Belirlediği Adaylara "İthal Başkan İstemiyoruz" Tepkisi

İzmir'de CHP Adayına Kırmızı Kartlı Protesto! Partinin Belirlediği Adaylara "İthal Başkan İstemiyoruz" Tepkisi

İzmir seçim
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
02.02.2024 - 11:37

Siyasi partilerin seçim hazırlıkları hızla devam ederken, adaylar da belli olmaya başladı. Bazı illerde ise büyükşehir belediye başkanları kadar ses getiren ilçe adayları dikkat çekti. CHP'nin İzmir'de 31 Mart seçimleri için adaylarını belirlemesinin ardından protesto ve eleştiriler peş peşe geldi. İzmirli, 'kırmızı kart' gösterdi. 'İthal aday istemiyoruz' pankartları ile protesto etti. 

İşte, detaylar...

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CHP'de yerel seçim öncesi açıklanan adaylar İzmir'de protestolara neden oldu!

CHP'de yerel seçim öncesi açıklanan adaylar İzmir'de protestolara neden oldu!

CHP'nin Karaburun Belediye Başkan adayı Nurşen Balcı, adaylığının açıklanmasının ardından CHP Karaburun İlçe Örgütü’ne ziyarette bulundu. Balcı, partinin ilçe başkanlığı önünde toplanan vatandaşlar tarafından protesto edildi.

CHP'nin İzmir, Karaburun adayına vatandaştan 'kırmızı kartlı' protesto!

CHP'nin İzmir, Karaburun adayına vatandaştan 'kırmızı kartlı' protesto!

Vatandaşlar, CHP Karaburun Belediye Başkan adayı Nurşen Balcı'ya 'kırmızı kart' gösterdi. Adayı protesto eden grup 'İthal başkan istemiyoruz' pankartı açtı. İddiaya göre Balcı, CHP Karşıyaka İlçe Örgütü mensuplarıyla beraber CHP Karaburun İlçe Örgütü'ne ziyarette bulundu. Partililerin tepkisi karşısında ana giriş yerine kahveden geçiş yapmak zorunda kaldı.

Rski Belediye Başkanı Serdar Yasa'dan da yanıt geldi: "Seçimi kazanma şansımız yoktur."

Rski Belediye Başkanı Serdar Yasa'dan da yanıt geldi: "Seçimi kazanma şansımız yoktur."

Karaburun İlçe Yönetimi etrafında toplanan Karaburunlular, CHP Genel Başkanı ve yöneticilerinin aldığı kararların halkın kabul edebileceği şekilde olması gerektiğini belirtti. Ayrıca, CHP'nin ilçe halkını ve örgütünü yok saymasının kabul edilemez olduğunu ve Karaburun'dan aday seçilmesi gerektiğini ifade ettiler. 

Eski Belediye Başkanı Serdar Yasa, Karaburun'un haksızlıklara karşı çıktığını ve CHP Karaburun İlçe Başkanı Erdal Subaşı, Karaburun halkının tanımadığına oy vermediğini vurguladı. 

Subaşı ayrıca, 'Ben de ithal başkan adayı istemiyorum. Seçimi kazanma şansımız yoktur. Bizim insanımız tanımadıktan sonra oy vermiyor. Bu açıdan sıkıntılıyız. Büyük bir ilçemiz yok. Mesela Buca’da insanlar partisine oy veriyor. Bizde böyle bir durum yok.' açıklamasında bulundu.

CHP Karaburun Belediye Başkan adayı Nurşen Balcı ise, "CHP kazanacak, biz kazanacağız" dedi.

CHP Karaburun Belediye Başkan adayı Nurşen Balcı ise, "CHP kazanacak, biz kazanacağız" dedi.

Balcı, tepkileri duygusal olarak değerlendirdikten sonra 'CHP’den asla vazgeçmeyeceklerini düşünüyorum. CHP kazanacak, biz kazanacağız” diyerek kazanacağına olan inancını vurguladı.

Çiğli'den de benzer görüntüler ve 'İthal aday istemiyoruz' protestosu geldi!

Çiğli'den de benzer görüntüler ve 'İthal aday istemiyoruz' protestosu geldi!

İzmir'in Çiğli ilçesinde de CHP Parti Meclisi önünde, Çiğli Belediye Başkan adayı Uygar Yıldırım'a tepki gösteren bir grup eylem yaptı. Vatandaşlar, 'Biz Çiğli'de ithal aday istemiyoruz' ve 'Ankara şaşırma sabrımızı taşırma' sloganları attı. 

Vatandaşlar, 'Tercihinizi değiştirin. Bu CHP'ye gönül vermiş onlarca insanın isteğidir.' diyerek tanımadıkları bir adaya oy vermeyeceklerini ifade ettiler.

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