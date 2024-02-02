İzmir'de CHP Adayına Kırmızı Kartlı Protesto! Partinin Belirlediği Adaylara "İthal Başkan İstemiyoruz" Tepkisi

Karaburun İlçe Yönetimi etrafında toplanan Karaburunlular, CHP Genel Başkanı ve yöneticilerinin aldığı kararların halkın kabul edebileceği şekilde olması gerektiğini belirtti. Ayrıca, CHP'nin ilçe halkını ve örgütünü yok saymasının kabul edilemez olduğunu ve Karaburun'dan aday seçilmesi gerektiğini ifade ettiler.

Eski Belediye Başkanı Serdar Yasa, Karaburun'un haksızlıklara karşı çıktığını ve CHP Karaburun İlçe Başkanı Erdal Subaşı, Karaburun halkının tanımadığına oy vermediğini vurguladı.

Subaşı ayrıca, 'Ben de ithal başkan adayı istemiyorum. Seçimi kazanma şansımız yoktur. Bizim insanımız tanımadıktan sonra oy vermiyor. Bu açıdan sıkıntılıyız. Büyük bir ilçemiz yok. Mesela Buca’da insanlar partisine oy veriyor. Bizde böyle bir durum yok.' açıklamasında bulundu.