İzmir'de CHP Adayına Kırmızı Kartlı Protesto! Partinin Belirlediği Adaylara "İthal Başkan İstemiyoruz" Tepkisi
İzmir'de CHP Adayına Kırmızı Kartlı Protesto! Partinin Belirlediği Adaylara "İthal Başkan İstemiyoruz" Tepkisi
Siyasi partilerin seçim hazırlıkları hızla devam ederken, adaylar da belli olmaya başladı. Bazı illerde ise büyükşehir belediye başkanları kadar ses getiren ilçe adayları dikkat çekti. CHP'nin İzmir'de 31 Mart seçimleri için adaylarını belirlemesinin ardından protesto ve eleştiriler peş peşe geldi. İzmirli, 'kırmızı kart' gösterdi. 'İthal aday istemiyoruz' pankartları ile protesto etti.
İşte, detaylar...
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CHP'de yerel seçim öncesi açıklanan adaylar İzmir'de protestolara neden oldu!
CHP'nin İzmir, Karaburun adayına vatandaştan 'kırmızı kartlı' protesto!
Rski Belediye Başkanı Serdar Yasa'dan da yanıt geldi: "Seçimi kazanma şansımız yoktur."
CHP Karaburun Belediye Başkan adayı Nurşen Balcı ise, "CHP kazanacak, biz kazanacağız" dedi.
Çiğli'den de benzer görüntüler ve 'İthal aday istemiyoruz' protestosu geldi!
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