İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Seçim Öncesi Kendisinin ve Eşinin Mal Varlığını Açıkladı!
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Seçim Öncesi Kendisinin ve Eşinin Mal Varlığını Açıkladı!
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, mal varlığı bildiriminde bulundu. 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek olan yerel seçimlerde aday gösterilmeyen Tunç Soyer, 'Mal varlığı beyanım. Kamuoyuna saygılarımla.' notuyla kendisine ve eşi Neptün Soyer'e ait olan taşınmaz, taşınır, para ve menkul değer bildirimini sosyal medya üzerinden paylaştı.
İşte, detaylar...
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 31 Mart yerel seçimlerine günler kala mal varlığı bildiriminde bulundu. Yerel seçimlerde aday gösterilmeyen Soyer, görev tesliminden önce son hazırlıklarını yapıyor.
Açıklanan mal varlığı bildirisinde yer alan gayrimenkuller arasında, İzmir'in Karaburun ve Üçkuyular bölgelerinde Tunç Soyer'e ait iki konut yer alıyor.
Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'in ise Konak ilçesi ve Konak'a bağlı Karantina bölgesinde iki konut ve üzerinde bina bulunan bir arazisi olduğu bildiride yer aldı.
Tunç Soyer'e ait bir adet binek araçla birlikte; Tunç Soyer ve Neptün Soyer'e ait para ve menkul değer bilgileri de bildiride yer aldı.
İşte, Tunç Soyer tarafından sosyal medya platformu X üzerinden paylaşılan 'mal bildirimi'
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Bildiğiniz gibi CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş geçtiğimiz günlerde 'Temiz ve şeffaf siyaset adına açıklıyorum' ifadeleriyle mal varlığını açıklamıştı. Bunun ardından AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok ve İstanbul Büyükşehir belediye başkan adayları da bildi yayınlamıştı.
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