İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Seçim Öncesi Kendisinin ve Eşinin Mal Varlığını Açıkladı!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, mal varlığı bildiriminde bulundu. 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek olan yerel seçimlerde aday gösterilmeyen Tunç Soyer, 'Mal varlığı beyanım. Kamuoyuna saygılarımla.' notuyla kendisine ve eşi Neptün Soyer'e ait olan taşınmaz, taşınır, para ve menkul değer bildirimini sosyal medya üzerinden paylaştı.

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