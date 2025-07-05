İzledikten Sonra Etkisinden Çıkamayacağınız 16 Sıra Dışı Belgesel
Bazen bir filmden ya da diziden daha fazla sarsar belgeseller. Gerçek hikâyelerin ağırlığı, izlerken öğrendiklerin ve hissettirdikleri… Bir süre sonra gündelik hayatına geri dönsen de aklının bir köşesinde hep kalır. İzleyeni koltuğa mıhlayan, bazen gözyaşını tutturmayan bazen vay bee dedirten sıra dışı belgeselleri sizler için listeledik!
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1. The Act of Killing
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2. The Social Dilemma
3. Night on Earth
4. Wild Wild Country
5. Our Planet
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6. My Octopus Teacher
7. 13th
8. Free Solo
9. Won’t You Be My Neighbor?
10. American Factory
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11. Fyre: The Greatest Party That Never Happened
12. İstanbul’un Gözleri
13. The Cove
14. Grizzly Man
15. Blackfish
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16. Honeyland
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İstanbul Arel Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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