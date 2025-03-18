İthal İşçilere Vize Kolaylığı İsteyen İTO Başkanı Tepkilerin Odağında
İthal İşçilere Vize Kolaylığı İsteyen İTO Başkanı Tepkilerin Odağında
Ülkemizde sabit gelirlinin enflasyon karşısında ezilmesi, büyük bir çoğunluğun kazandığı asgari ücretin açlık sınırının altında olması en yakıcı gerçeklerimizden. Bu durum iktidarından muhalefetine tüm siyasi aktörlerin gündemindeyken İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekip Avdagiç'in yaptığı öneri sosyal medyada büyük tepki çekti.
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Avdagiç Türkiye'nin AB ile ilgili ilişkileri, savunma sanayisi gibi konularla ilgili bazı açıklamalar yaptı.
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Tabii bu sözler pek çok kişi tarafından tepkiyle karşılandı.
Sert ifadeler kullanıldı.
Kölelik vurgusu yapıldı.
Ekonomistler de tepkiliydi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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