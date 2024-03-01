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İstediği Yapılmadığı İçin Krize Girip Sokak Ortasında Yere Yatarak Ağlayan Çocuğunu Paylaşan Anne

İstediği Yapılmadığı İçin Krize Girip Sokak Ortasında Yere Yatarak Ağlayan Çocuğunu Paylaşan Anne

Tiktok anne
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
01.03.2024 - 09:51

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'@elifbozerrr' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan kadın, istediği yapılmadığı için krize girip yere yatıp ağlayan oğlunu paylaştı.

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Krize girip yere yatan çocuğunu paylaşan anne o anlarda, 'Lütfen ama lütfen bu şekilde gördüğünüz bir çocuğa müdahale etmeyin' dedi.

Krize girip yere yatan çocuğunu paylaşan anne o anlarda, 'Lütfen ama lütfen bu şekilde gördüğünüz bir çocuğa müdahale etmeyin' dedi.

"'Bu nasıl anne olmuş? Böyle annelik mi olur?' bakışlarınızı üzerimden çekin" de diyen kadın, yaptığı paylaşımda da "Biri gelip gel ben sen bize götüreyim dedi bu gibi tepkilere hayır götüremezsiniz ben buradayım ve krizinin geçmesini bekliyorum dedim" dedi.

"'Bu nasıl anne olmuş? Böyle annelik mi olur?' bakışlarınızı üzerimden çekin" de diyen kadın, yaptığı paylaşımda da "Biri gelip gel ben sen bize götüreyim dedi bu gibi tepkilere hayır götüremezsiniz ben buradayım ve krizinin geçmesini bekliyorum dedim" dedi.

İşte o annenin yaptığı paylaşım: 👇

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