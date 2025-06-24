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İstanbul’un ve Bodrum’un En Özel Noktalarında: Huqqa Deneyimi

İstanbul’un ve Bodrum’un En Özel Noktalarında: Huqqa Deneyimi

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Onedio Content - Onedio Editörü
24.06.2025 - 13:27

Boğaz’ın kıyısında, şehrin kalbinde ya da marinada denize nazır bir noktada... Huqqa, sadece bir restoran değil; stil sahibi bir yaşam deneyimi sunan benzersiz bir buluşma noktası. Kuruçeşme, Emirgan, Emaar AVM ve Yalıkavak Marina’daki şubeleriyle, farklı atmosferlerde aynı yüksek kaliteyi sunmaya devam ediyor.

İstanbul’un en ikonik manzaralarından birine ev sahipliği yapan Kuruçeşme şubesi, ferah terası ve gün batımıyla birleşen ambiyansıyla özellikle kahvaltı ve nargile keyfi arayanlar için vazgeçilmez bir durak. Boğaz hattında bu denli özel bir noktada konumlanan şube, günün her saati yoğun ilgi görüyor.

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Doğayla iç içe, daha sakin bir atmosfer arayanlar için Emirgan şubesi ön plana çıkıyor. Emirgan Korusu’nun hemen yanında yer alan bu lokasyon, şehirden uzaklaşmadan huzur bulmak isteyenlere dingin ve zarif bir ortam sunuyor. Özellikle hafta sonları Boğaz havasında uzun bir kahvaltı keyfi yaşamak isteyenlerin favori adreslerinden biri.

Modern dekorasyonu ve merkezi konumuyla dikkat çeken Emaar AVM şubesi ise alışverişin ritmine kısa bir mola vermek isteyenler için ideal. Geniş menüsü, imza kokteylleri ve konforlu alanlarıyla, şehir hayatının temposuna şık bir durak ekliyor.

Yaz aylarında Bodrum’da tatil yapanların uğrak noktası haline gelen Yalıkavak Marina şubesi, gün boyu süren şık lezzet molaları ve akşamüstü nargile sohbetleriyle sezonun ritüeline dönüşüyor.

Huqqa’nın zengin kahvaltı seçenekleri, dünya mutfağından ilham alan özgün yemekleri, el yapımı tatlıları ve özel harman nargileleri; her şubesinde aynı kalite ve özenle sunuluyor. “En iyi kahvaltı nerede yenir?”, “Boğaz manzaralı restoran” ya da “Bodrum’da şık bir akşam yemeği” arayışında olanlar için Huqqa, stil ve lezzeti buluşturan güçlü bir adres olmaya devam ediyor.

Her detayıyla keyfi yüceltmek için var. Şimdi sen de kendi Huqqa anını keşfet.

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