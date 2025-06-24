İstanbul’un ve Bodrum’un En Özel Noktalarında: Huqqa Deneyimi

Boğaz’ın kıyısında, şehrin kalbinde ya da marinada denize nazır bir noktada... Huqqa, sadece bir restoran değil; stil sahibi bir yaşam deneyimi sunan benzersiz bir buluşma noktası. Kuruçeşme, Emirgan, Emaar AVM ve Yalıkavak Marina’daki şubeleriyle, farklı atmosferlerde aynı yüksek kaliteyi sunmaya devam ediyor.

İstanbul’un en ikonik manzaralarından birine ev sahipliği yapan Kuruçeşme şubesi, ferah terası ve gün batımıyla birleşen ambiyansıyla özellikle kahvaltı ve nargile keyfi arayanlar için vazgeçilmez bir durak. Boğaz hattında bu denli özel bir noktada konumlanan şube, günün her saati yoğun ilgi görüyor.